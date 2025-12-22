Örülhetnek a nyugdíjasok: kiderült, mikor érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj

A nyugdíjak vásárlóértékének megtartása érdekében a kormány év közben is folyamatosan figyelemmel kíséri az infláció alakulását, így 2025-ben a januári 3,2 százalékos nyugdíjemelést követően novemberben 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre. Ez egy átlagos öregségi nyugdíjas számára az év utolsó két hónapjában mintegy 51 000 forintos többletet jelentett. Emellett a kormány a nyugdíjasokat egy 30 ezer forintos élelmiszer utalvánnyal is támogatja, amely 2,5 millió idős ember számára jelent célzott segítséget. A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy 200 milliárd forintnyi plusz juttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban – idézte fel az NGM.

A nyugdíjak emelését a kormány 2026-ban is tovább folytatja: januárban 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak. A kormány visszaállította a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, amelyet a nyugdíjasok februárban kapnak kézhez.

A kormány arról is döntött, hogy fokozatosan bevezeti a 14. havi nyugdíjat, amelynek első heti részlete szintén februárban érkezik meg a nyugdíjasokhoz

– erősítette meg a minisztérium.

A kormány töretlenül azon dolgozik, hogy az idősek életkörülményei folyamatosan emelkedjenek – szögezte le az NGM.