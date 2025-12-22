Ft
12. 22.
hétfő
kormány nemzetgazdasági minisztérium magyar közlöny nyugdíj

Örülhetnek a nyugdíjasok: kiderült, mikor érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj

2025. december 22. 13:26

A nyugdíjak emelését a kormány 2026-ban is tovább folytatja: januárban 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak.

2025. december 22. 13:26
null

Amit vállaltunk, teljesítjük: 2026-ban is megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét, februárban érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete – közölte hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Mint írták a nemzeti kormány számára a nyugdíjak vásárlóerejének védelme becsületbeli ügy, és elutasít minden olyan tervet, amely elvenne a szépkorúaktól. Jövőre a kormány ezért 3,6 százalékkal tovább emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok. Mindez kézzelfogható lépést jelent a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzésében. A kormány döntéseit rögzítő jogszabályok a Magyar Közlönyben is megjelentek – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

Hozzátették: a kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt.

A nyugdíjak vásárlóértékének megtartása érdekében a kormány év közben is folyamatosan figyelemmel kíséri az infláció alakulását, így 2025-ben a januári 3,2 százalékos nyugdíjemelést követően novemberben 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre. Ez egy átlagos öregségi nyugdíjas számára az év utolsó két hónapjában mintegy 51 000 forintos többletet jelentett. Emellett a kormány a nyugdíjasokat egy 30 ezer forintos élelmiszer utalvánnyal is támogatja, amely 2,5 millió idős ember számára jelent célzott segítséget. A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy 200 milliárd forintnyi plusz juttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban – idézte fel az NGM.

A nyugdíjak emelését a kormány 2026-ban is tovább folytatja: januárban 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak. A kormány visszaállította a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, amelyet a nyugdíjasok februárban kapnak kézhez. 

A kormány arról is döntött, hogy fokozatosan bevezeti a 14. havi nyugdíjat, amelynek első heti részlete szintén februárban érkezik meg a nyugdíjasokhoz

 – erősítette meg a minisztérium.

A kormány töretlenül azon dolgozik, hogy az idősek életkörülményei folyamatosan emelkedjenek – szögezte le az NGM.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi

 

bagira004
2025. december 22. 15:28
Orbán kormány a 14 havi nyugdij bevetését 2026-ban fontolóra vette ,1 hetet 2026 elkezdi fizetni .. Ország kitermeli . Csak ötletként említettem ha győzelmet akarnak akkor tegyenek érte. Úgy tűnik meghallgatásra talált. . Hajrá Fidesz .
Chekke-Faint
2025. december 22. 15:04
Az én tiszás szomszédom, a nyugdíjfizetési napon mindig a fideszre szavaz...DDD
akitiosz
2025. december 22. 14:32
Nyilván a 14. havi nyugdíj a 14. hónapban érkezik. Így logikus.
states-2
2025. december 22. 14:17
Februárban, a választások előtt ez lesz az utolsó méretes koporsószög a pszichopata pojácába.
