Kulcsdátum előtt az ország: akár ma is eldőlhet a választás időpontja

A legtöbben azzal számolnak, hogy április 12-én lesz az idei országgyűlési választás, ám ez még nem biztos: a döntés a köztársasági elnök kezében van, aki a jogszabályok szerint a szavazás napja előtt hetven-kilencven nappal írja ki a választást. Sulyok Tamás akár már hétfőn bejelentheti az időpontot – írja a Telex.

Az Alaptörvény szerint a választást áprilisban vagy májusban kell megtartani. A választási törvény pedig arról határoz, hogy csak vasárnap lehet a szavazás, amely nem eshet munkaszüneti napra, valamint húsvét- vagy pünkösdvasárnapra. Eddigi tapasztalatok szerint köztársasági elnökök általában rögtön az első lehetséges időpontra tűzik ki a választást, ez idén április 12 lesz. Amennyiben Sulyok követi az elődjei szokását, akkor már január 12. és február 1. között kiírja a választást.