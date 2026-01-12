Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sulyok tamás április köztársasági elnök választás

Kulcsdátum előtt az ország: akár ma is eldőlhet a választás időpontja

2026. január 12. 10:02

A legtöbben azzal számolnak, hogy április 12-én lesz az idei országgyűlési választás, ám ez még nem biztos: .

2026. január 12. 10:02
null

A legtöbben azzal számolnak, hogy április 12-én lesz az idei országgyűlési választás, ám ez még nem biztos: a döntés a köztársasági elnök kezében van, aki a jogszabályok szerint a szavazás napja előtt hetven-kilencven nappal írja ki a választást. Sulyok Tamás akár már hétfőn bejelentheti az időpontot – írja a Telex.

Az Alaptörvény szerint a választást áprilisban vagy májusban kell megtartani. A választási törvény pedig arról határoz, hogy csak vasárnap lehet a szavazás, amely nem eshet munkaszüneti napra, valamint húsvét- vagy pünkösdvasárnapra. Eddigi tapasztalatok szerint köztársasági elnökök általában rögtön az első lehetséges időpontra tűzik ki a választást, ez idén április 12 lesz. Amennyiben Sulyok követi az elődjei szokását, akkor már január 12. és február 1. között kiírja a választást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

A törvény szerinti utolsó lehetséges időpont május 31-e lenne, abban az esetben pedig a a Political Capital Facebook-posztja szerint a köztársasági elnök ráér március 2. és március 22. között bejelenteni a választás napját.

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mlotta
2026. január 12. 10:05
Magyar Péter 5 milliárdért kész eladni a biztosvalasztas.hu-t a Fidesznek Azt javasolja a „Fidesz forrongó kampánycsapatának”, hogy gyorsan döntsenek az ajánlatról, mert már a .ru és a .eu végződéseket is lefoglalták mások.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!