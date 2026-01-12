Kulcsdátum előtt az ország: akár ma is eldőlhet a választás időpontja

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
A Tisza elnöke nem találja azt az eszközt, amivel pártja kitörhetne előző évi gödréből.
A legtöbben azzal számolnak, hogy április 12-én lesz az idei országgyűlési választás, ám ez még nem biztos: a döntés a köztársasági elnök kezében van, aki a jogszabályok szerint a szavazás napja előtt hetven-kilencven nappal írja ki a választást. Sulyok Tamás akár már hétfőn bejelentheti az időpontot – írja a Telex.
Az Alaptörvény szerint a választást áprilisban vagy májusban kell megtartani. A választási törvény pedig arról határoz, hogy csak vasárnap lehet a szavazás, amely nem eshet munkaszüneti napra, valamint húsvét- vagy pünkösdvasárnapra. Eddigi tapasztalatok szerint köztársasági elnökök általában rögtön az első lehetséges időpontra tűzik ki a választást, ez idén április 12 lesz. Amennyiben Sulyok követi az elődjei szokását, akkor már január 12. és február 1. között kiírja a választást.
A törvény szerinti utolsó lehetséges időpont május 31-e lenne, abban az esetben pedig a a Political Capital Facebook-posztja szerint a köztársasági elnök ráér március 2. és március 22. között bejelenteni a választás napját.
