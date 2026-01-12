Pánikkeltés a Balatonon: porrá zúzták a brutális álhírkampányt!

2025-ben rekordott döntött Magyarország turizmusa, minden területen megelőzte a 2024-es adatokat, a Balaton is jól teljesített – összegezte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatósági elnöke hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján.



Magyarország turizmusa, felfelé mutató trend rajzolódik ki, a Balaton is népszerű (Forrás: KSH)

Özönlöttek a turisták Magyarországra

A számok alapján összesen 20,6 millió turistát fogadott Magyarország, tehát kétszer annyit, mint az ország lakossága.