Pánikkeltés a Balatonon: porrá zúzták a brutális álhírkampányt!

Európa országai csak loholnak Magyarország után: ebben a mutatóban utolérhetetlenek vagyunk
Idén 10 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek Magyarországon a pihenni vágyók, mint 2024-ben.
Elképesztő mértékben nőtt a turisták száma tavaly. Mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma nőtt 2024-hez képest Magyarországon. A Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke szerint el is érték legfőbb céljukat, innen már nem a mennyiségre, a minőségre szeretnének rámenni. A Balaton elleni kampány i megbukott.
2025-ben rekordott döntött Magyarország turizmusa, minden területen megelőzte a 2024-es adatokat, a Balaton is jól teljesített – összegezte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatósági elnöke hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján.
A számok alapján összesen 20,6 millió turistát fogadott Magyarország, tehát kétszer annyit, mint az ország lakossága.
Elsősorban Budapest volt a fő célpontja a vendégeknek, többségében a 25-54 közötti korosztály érkezett Magyarországra.
Guller Zoltán jelezte, ezek még előzetes számok, mert a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) majd csak később teszi közzé a valós adatokat. Azok várhatóan még magasabb lesznek.
Kiemelte: az Európai Unióban a hetedik lett a turizmus-növekedésben Magyarország. A legtöbben külföldről Németországból érkeztek, Románia lett a második.
Budapesten 8,1 millió turista járt a tavalyi évben, vidéken pedig 12,5 millióan voltak, ők többségében magyarok. A Balaton körül 3,4 millióan fordultak meg 2025-ben. Utóbbinál az látszik, hogy még mindig a magyarok tengere a Balaton, 2,5 millió belföldi vendég nyaralt tavaly a tó körül. Nagyon sokan kisgyerekkel érkeznek, a 0-18 közötti korosztály tette ki az összes turista 22 százalékát. A Balaton körül egyébként Siófok és Hévíz vitte a pálmát, elsősorban ezt a két települést keresték fel a turisták.
Kérdésre válaszolva Guller Zoltán hozzátette: nem látszik az a pánik, amit néhány cikkben sugallnak, hogy bajban lenne a balatoni turizmus és sorra zárnának be a vendéglátóhelyek, a számok nem ezt mutatják, épp ellenkezőleg, szépen emelkedett mind a turisták száma, mind pedig a vendégéjszakáké és az ott elköltött pénz mennyiségéé is. Ugyanakkor kiemelte:
pont a kisvállalkozásoknak indítottak programot, hogy kedvezményes hitelekkel és támogatásokkal segítsék őket.
Guller Zoltán elmondta: a Széchenyi Pihenőkártya még mindig rendkívül népszerű, megközelítette az 500 milliárd forintot az elköltött pénz mennyisége.
A 2026-os adatokkal kapcsolatban Guller hozzátette: a 20 milliós szám volt a céljuk, ezt elérték, ennél sokkal magasabbra már nem érdemes növelni, inkább a minőségre terveznek rámenni, azaz olyan turistákat céloznak, akik kicsivel többet költenek. Ezt segítheti például a közvetlen járat az Egyesült Államokba.
Aláhúzta: rendkívül fontos volt ezen cél megvalósításában, hogy a magyar állam visszavásárolta a repülőteret.
A minőséggel kapcsolatban a Mandiner kérdésére Guller Zoltán elmondta: egy átlagos olasz legénybúcsús társaság egy főre 22 ezer forintot költ Magyarországon, egy átlagos amerikai házaspár viszont egy főre 100 ezer forint feletti pénzt hagy itt. Érthetően ez utóbbiak lesznek majd az MTÜ fő célpontjai. Említette: a fejlesztések már lezajlottak az elmúlt tíz évben, így ezen a területen nagy változásokra nincs szükség.
