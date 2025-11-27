Ft
Nemzetgazdasági Minisztérium Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér turizmus Budapest vendégéjszaka

Európa országai csak loholnak Magyarország után: ebben a mutatóban utolérhetetlenek vagyunk

2025. november 27. 12:20

Idén 10 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek Magyarországon a pihenni vágyók, mint 2024-ben.

2025. november 27. 12:20
null

Magyarország népszerűsége a hazai és a nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik – állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.

A KSH friss adatait idézve az NGM kiemelte: az év tizedik hónapjában közel 1,7 millió vendég pihent hazánkban, azaz 11 százalékkal több mint tavaly októberben. 

A vendégek összesen 3,8 millió vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken, ami 10 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. 

A hazai turizmus idén újabb és újabb rekordokat dönt: 2025 első tíz hónapjában 16,8 millió vendég összesen 40,5 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken.

Az NGM felidézte: a kormány annak érdekében, hogy az ágazat növekedése tartósan fennmaradjon, új intézkedésekről döntött: a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel fokozza a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességét, miközben több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, hogy tovább erősítse hazánk turisztikai vonzerejét.

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2025 októberében közel 1,7 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 11 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 821 ezer volt, ami tavalyhoz képest 11 százalékos növekedést jelent. Külföldről 833 ezer vendég érkezett hazánkba, számuk 12 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – tért vissza a KSH-adatokhoz az NGM.

A vendégéjszakák száma is emelkedett 2025 októberében, az előző év azonos időszakához képest 10 százalékkal több, összesen 3,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek. 

A hazai vendégek által eltöltött 1,8 millió vendégéjszaka 11 százalékkal, míg a külföldiek által eltöltött több mint 2 millió vendégéjszaka mintegy 10 százalékkal múlta felül a tavaly októberi eredményt.

Az NGM rámutatott: az év tizedik hónapjában az ország teljes szálláshely-forgalmának 56 százalékát, 2,1 millió éjszakát vidéken regisztráltak, ami 7,1 százalékkal volt több mint tavaly ilyenkor. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 73,1 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. Októberben ismét a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 473 ezer vendégéjszakát regisztráltak, 8,8 százalékkal többet, mint tavaly.

A szálláshelyi forgalom 44 százalékát Budapesten regisztrálták, a mintegy 1,7 millió fővárosi vendégéjszaka 14,1 százalékos bővülést jelent 2024 októberéhez képest.

Októberben országszerte több mint 104 milliárd forint bevételt könyvelhettek el a szálláshelyek, folyó áron 14 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A vendéglátóhelyeken összesen 186 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 októberében, ami több mint 10 százalékos növekedést jelent az előző év tizedik hónapjához viszonyítva.

A 2025-ös év első tíz hónapja összességében kiemelkedő eredményeket hozott: 16,8 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami közel 7 százalékkal volt több 2024 azonos időszakához képest. 

A regisztrált vendégéjszakák száma 40,5 millió volt, ami mintegy 4 százalékkal múlta felül az előző év első tíz hónapjának eredményét.

A kormány annak érdekében, hogy az ágazat növekedése tartósan fennmaradjon új intézkedésekről döntött: a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont október közepétől KTH Start néven megkezdte 1-10 millió forintos forgóeszköz, illetve beruházási hitelei kihelyezését, amelyek rendkívül kedvező feltételekkel biztosítanak 2,5 százalékos fix kamatozású finanszírozást a szektor gerincét alkotó kisebb szereplők fejlesztéseihez.

A kormány mindemellett több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, ismételték meg hozzátéve, hogy ennek keretében megépül a 3-as terminál, valamint kötöttpályás gyorsvasút és új kétszer háromsávos úthálózat kapcsolja össze a fővárosi légikikötőt Budapesttel. A kormány célja, hogy 2035-re megduplázódjon a reptér utasforgalma, ezáltal tovább fokozva a hazánkba irányuló nemzetközi turizmust.

Kimagasló teljesítményével a turizmus idén is a magyar gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje, amely a GDP több mint 13 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. Az új kormányzati intézkedéssekkel tovább folytatódik a turisztikai ágazat versenyképességének erősítése és hazánk nemzetközi vonzerejének fokozása – hangsúlyozta az NGM.

(MTI)

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

***

