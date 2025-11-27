Európa országai csak loholnak Magyarország után: ebben a mutatóban utolérhetetlenek vagyunk

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2025 októberében közel 1,7 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 11 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 821 ezer volt, ami tavalyhoz képest 11 százalékos növekedést jelent. Külföldről 833 ezer vendég érkezett hazánkba, számuk 12 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – tért vissza a KSH-adatokhoz az NGM.

A vendégéjszakák száma is emelkedett 2025 októberében, az előző év azonos időszakához képest 10 százalékkal több, összesen 3,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek.

A hazai vendégek által eltöltött 1,8 millió vendégéjszaka 11 százalékkal, míg a külföldiek által eltöltött több mint 2 millió vendégéjszaka mintegy 10 százalékkal múlta felül a tavaly októberi eredményt.

Az NGM rámutatott: az év tizedik hónapjában az ország teljes szálláshely-forgalmának 56 százalékát, 2,1 millió éjszakát vidéken regisztráltak, ami 7,1 százalékkal volt több mint tavaly ilyenkor. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 73,1 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. Októberben ismét a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 473 ezer vendégéjszakát regisztráltak, 8,8 százalékkal többet, mint tavaly.

A szálláshelyi forgalom 44 százalékát Budapesten regisztrálták, a mintegy 1,7 millió fővárosi vendégéjszaka 14,1 százalékos bővülést jelent 2024 októberéhez képest.