Gyakorlatilag eldőlt, mennyivel nőhetnek jövőre a fizetések

Pár száz forintos huzavona után dőlhet el a minimálbér sorsa
Több informális egyeztetés után sincs egyetértés a szakszervezetek és a munkáltatók között a kötelező legkisebb keresetek emeléséről.
Továbbra sincs megállapodás a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről, de nagy meglepetéseket már aligha tartogatnak a soron következő tárgyalási fordulók.
Továbbra sem sikerült megállapodniuk a munkaadóknak és a szakszervezeteknek a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi emeléséről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának szerdai ülésén. Úgy tudjuk, némi elmozdulást sikerült elérniük a szakszervezeteknek, de ahogy korábban beszámoltunk róla,
pár száz, legfeljebb néhány ezer forintról folyik a hetek óta tartó huzavona.
A legvalószínűbb, hogy 2026-ban
A kötelező legkisebb munkabérekről szóló vita november elején vett újabb fordulatot, mivel a munkáltatók a várakozásoktól elmaradó gazdasági növekedés miatt elutasították a tavalyi bérmegállapodás szerinti 13 százalékos minimálbér-emelést. A szakszervezetek nagyobb emelést szeretnének elérni, ugyanakkor a garantált bérminimum változását nem tartalmazza a három évre szóló bérmegállapodás, így a munkáltatók támogatása nélkül az is előfordulhat, hogy a jóval több alkalmazottat érintő bérminimum nem változna januártól.
A tárgyalások elhúzódása és a két oldal eltérő álláspontja miatt az már biztos, hogy a kormány elállt a szocho további csökkentésére tett korábbi ajánlatától.
Korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette, csak akkor csökken 13-ról 12 százalékra a szociális hozzájárulási adó jövőre, ha sikerül megegyezni a minimálbérek jelentős emeléséről. Az ugyanakkor nem derült ki, mi lett volna az az emelés, amelynek hatására a kormány további közel 200 milliárd forintot hagyott volna a vállalkozásoknál.
A tárgyalások várhatóan a jövő héten folytatódnak, de nagy meglepetésekre már nem lehet számítani, így várhatóan december első felében véglegesítik a felek a 2026-os minimálbérek összegét.
