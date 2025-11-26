Gyakorlatilag eldőlt, mennyivel nőhetnek jövőre a fizetések

a minimálbér 11 százalékkal emelkedik, bruttó 290 800 forintról 322 800 forintra,

míg a garantált bérminimum 7 százalékkal nőhet, bruttó 348 800 forintról 373 200 forintra emelkedhet januártól.

A kötelező legkisebb munkabérekről szóló vita november elején vett újabb fordulatot, mivel a munkáltatók a várakozásoktól elmaradó gazdasági növekedés miatt elutasították a tavalyi bérmegállapodás szerinti 13 százalékos minimálbér-emelést. A szakszervezetek nagyobb emelést szeretnének elérni, ugyanakkor a garantált bérminimum változását nem tartalmazza a három évre szóló bérmegállapodás, így a munkáltatók támogatása nélkül az is előfordulhat, hogy a jóval több alkalmazottat érintő bérminimum nem változna januártól.

A tárgyalások elhúzódása és a két oldal eltérő álláspontja miatt az már biztos, hogy a kormány elállt a szocho további csökkentésére tett korábbi ajánlatától.

Korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette, csak akkor csökken 13-ról 12 százalékra a szociális hozzájárulási adó jövőre, ha sikerül megegyezni a minimálbérek jelentős emeléséről. Az ugyanakkor nem derült ki, mi lett volna az az emelés, amelynek hatására a kormány további közel 200 milliárd forintot hagyott volna a vállalkozásoknál.

A tárgyalások várhatóan a jövő héten folytatódnak, de nagy meglepetésekre már nem lehet számítani, így várhatóan december első felében véglegesítik a felek a 2026-os minimálbérek összegét.