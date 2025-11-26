Pár száz forintos huzavona után dőlhet el a minimálbér sorsa

A vállalkozókat tömörítő képviseletek azzal érvelnek, hogy a gazdaság stagnálása miatt nincs mozgástér a kötelező legkisebb bérek nagyobb mértékű emelésére. Ez azért is meglepő fordulat, mert korábban a munkáltatói oldal többször is kiemelte, a minimálbér olyan kevés versenyszférában dolgozó munkavállalót érint, hogy nem látják akadályát az összeg jelentős emelésének.

Komoly ütőkártyát jelent ugyanakkor a munkaadók kezében a garantált bérminimum: a jóval több dolgozót érintő, középfokú végzettséghez kötött legkisebb munkabér összege ugyanis nem szerepel a hároméves bérmegállapodásban.

Információink szerint, ha a szakszervezetek nem engedtek volna a munkaadók nyomásának a minimálbér bruttó 2800 forinttal kisebb emelésével, akkor a garantált bérminimum 2026-os korrekciója került volna veszélybe.

Ennek oka, hogy a szakszervezeti és a munkáltatói oldalnak kell megállapodnia a két összegről, ennek híján pedig a kormány önmaga is hozhatna rendeletet a jövő évi összegekről, ám évek óta az az EU-ban is támogatott gyakorlatot követi a kabinet, hogy nem szól bele a szociális partnerek alkufolyamatába.

Vita a garantált bérminimum körül