Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Versenyszféra érdekképviseletek szakszervezetek garantált bérminimum munkabér minimálbér

Pár száz forintos huzavona után dőlhet el a minimálbér sorsa

2025. november 26. 09:18

Több informális egyeztetés után sincs egyetértés a szakszervezetek és a munkáltatók között a kötelező legkisebb keresetek emeléséről. A minimálbér emelése alacsonyabb lesz a tervezettnél, a garantált bérminimum pedig nagyban függ a ma folytatódó tárgyalások eredményeitől.

2025. november 26. 09:18
null
Nagy Kristóf

Folytatódnak szerdán a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről a tárgyalások a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának keretei között. A legutóbbi, november eleji tárgyalási fordulón már közeledtek az álláspontok a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek közt zajló egyezkedésen, ám akkor a felek nem közöltek részleteket.

minimálbér garantált bérminimum
A minimálbér és a garantált bérminimum összege
Forrás: Mandiner, KSH

A Mandiner információi szerint az elmúlt hetekben informális egyeztetések zajlottak a kötelező legkisebb munkabérekről és a két oldal között továbbra sincs teljes egyetértés még annak ellenére sem, hogy tavaly három évre szóló bérmegállapodást írtak alá a képviseletek és a kormány.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

A minimálbér összege már körvonalazódik

A tavalyi bérmegállapodás alapján 13 százalékkal kellene jövőre emelkednie a kötelező legkisebb munkabérnek, ám az egyezségben meghatározott makrogazdasági mutatók eltérnek a korábban előrejelzettől:

  • a gazdasági növekedés a vártnál kisebb lesz idén,
  • az infláció magasabb
  • és a bruttó bérek emelkedése is meghaladja az előzetes várakozásokat.

Az eltérések alapján a minimálbérnek 11 százalékkal kellene emelkednie januártól. A Mandiner ugyanakkor úgy tudja, ennek ellenére 

az idén bruttó 290 800 forintos összeg 10 százalékkal nőhet januártól.

 A nettó kétezer forintnál is kisebb különbség abból adódik, hogy a munkáltatói képviseletek az elmúlt évekhez hasonlóan minél kisebb béremelést szeretnének, a szakszervezetek pedig kitartanának ugyan a bérmegállapodásban foglaltak mellett, ám ebben az esetben a garantált bérminimum emelése kerülne veszélybe.

Jelentéktelen mértéken megy a huzavona

A vállalkozókat tömörítő képviseletek azzal érvelnek, hogy a gazdaság stagnálása miatt nincs mozgástér a kötelező legkisebb bérek nagyobb mértékű emelésére. Ez azért is meglepő fordulat, mert korábban a munkáltatói oldal többször is kiemelte, a minimálbér olyan kevés versenyszférában dolgozó munkavállalót érint, hogy nem látják akadályát az összeg jelentős emelésének.

Komoly ütőkártyát jelent ugyanakkor a munkaadók kezében a garantált bérminimum: a jóval több dolgozót érintő, középfokú végzettséghez kötött legkisebb munkabér összege ugyanis nem szerepel a hároméves bérmegállapodásban.

Információink szerint, ha a szakszervezetek nem engedtek volna a munkaadók nyomásának a minimálbér bruttó 2800 forinttal kisebb emelésével, akkor a garantált bérminimum 2026-os korrekciója került volna veszélybe.

Ennek oka, hogy a szakszervezeti és a munkáltatói oldalnak kell megállapodnia a két összegről, ennek híján pedig a kormány önmaga is hozhatna rendeletet a jövő évi összegekről, ám évek óta az az EU-ban is támogatott gyakorlatot követi a kabinet, hogy nem szól bele a szociális partnerek alkufolyamatába.

Vita a garantált bérminimum körül

A Mandiner ugyanakkor több képviseleti forrásból is úgy értesült, a munkáltatók ajánlata továbbra sem egyezik a szakszervezetek javaslatával. Korábban az volt a koncepció, hogy a két minimálbér közötti különbség ne csökkenjen, ennek érdekében pedig ne százalékos emelésről, hanem összegszerű korrekcióról folytatódjanak a tárgyalások.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha a garantált bérminimum is 29 880 forinttal nőne – hasonlóan a minimálbérhez –, akkor az emelés mértéke 8 százalék lenne. 

Ezt a tárgyalási megközelítést ugyanakkor úgy tudjuk, hogy felrúgták a munkaadók és egy szerényebb, 7 százalékos bérminimum-emelésre tettek javaslatot.

Ennek alapján, ha megegyeznek a felek a következő tárgyalási fordulón, 

a minimálbér jövőre 320 ezer forint lehet, a garantált bérminimum pedig 373 200 forint. 

A szakszervezeti oldalt nem csak a két összeg kisebb emelése háborította fel, hanem a munkáltatói képviseletek azon javaslata is, hogy a megállapodáshoz kapcsolódó bérajánlásban arra tegyenek javaslatot, hogy a minimálbérnél kisebb fizetésemelést kapjanak a magasabb keresetű munkavállalók jövőre.

Érthetetlen a munkáltatók hozzáállása

A munkaadói érdekképviseletek nyomásgyakorlása az alacsonyabb minimálbér-emelésekre ugyanakkor nehezen alátámasztható. 

A gazdaság teljesítményét ugyan valóban jelentősen meghaladja a körvonalazódó emelés, ám ennek fedezetét több állami támogatásként elérhető forrásból is elő tudják teremteni a vállalkozások.

A tavalyi bérmegállapodás tartalmaz egy olyan könnyítést is, hogy a munkáltatóknak jövőre az idei minimálbér összege után kell szochot fizetniük, így a kiadások nem nőnének jelentős mértékben. Emellett a múlt héten jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt a 80 milliárd forintos csomagot, amely 11 pontban rögzíti a hazai vállalkozások adóterheinek és adminisztrációs kötelezettségeinek a csökkentését. Ha ez nem lenne elég, hónapok óta pályázhatnak a cégek a Demján Sándor program keretében fejlesztési és működési forrásokra és az elmúlt időszakban többször is jelentősen csökkent a Széchenyi-kártya kamata is.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormány is nagyobb béremelést szeretne

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közelmúltban világossá tette, 

a kormány csak akkor csökkenti tovább a szociális hozzájárulási adót a jelenlegi 13-ról 12 százalékra, ha érdemi béremelésben állapodnak meg az érdekképviseletek és a magasabb bérek hatása a költségvetésben is megjelenik.

Ezzel a tárcavezető arra utalhatott, hogy a kötelező legkisebb munkabérek jelentős emelésének hatása széles körben érzékelhető, egyebek mellett a magasabb bérezésben részesülők bérrendezésén keresztül. A vásárlóerő növekedése pedig bevételt jelent a fogyasztás bővülésén keresztül a költségvetésnek, így a mintegy 200 milliárd forint kiadással járó szocho-mérséklés részben megtérülne.

A munkáltatók tehát párszáz, legfeljebb néhány ezer forintos huzavona miatt minden jel szerint elszalasztották a minden munkabér után kötelezően befizetendő szocho mérséklésére tett kormányzati ajánlatot.

A szakszervezetek a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása miatt azért is tartják fontosnak a minimálbérek nagy léptékű emelését, mert 

  • a hazai bérszínvonal még mindig jelentős felzárkóztatásra szorul,
  • ha nem nőnek a fizetések, a munkaerő külföldre vándorol,
  • ráadásul a vállalati profit a gazdaság évek óta tartó stagnálása ellenére sem esett vissza,

vagyis még mindig bőven lenne miből többet adni az alkalmazottaknak az elvégzett munkáért.

Az idei minimálbér-tárgyalások érdekessége, hogy miközben az MKIK – mint a vállalkozásokat képviselő köztestület – szorosan együttműködik a kormánnyal és számtalan javaslattal segíti a hazai cégeket, addig a vállalkozói érdekképviseletek a jelek szerint nem tettek le érdemi javaslatot a kormány asztalára annak érdekében, hogy a munkavállalók megkapják a korábban ígért minimálbér-emelést, pedig ez végső soron közös érdek lenne. 

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2025. november 26. 11:20
Óriási szakadék van az átlagjövedelem és az átlagos magyar ember jövedelme között. Ezen kellene elgondolkodni! A bértömeg-gazdálkodás parasztvakítás, aminek akciója alatt a papíron 15%-os béremelésből a végén 7-9% lesz. A pénztárnál sajnos nincs differenciálás! A béremelés nem lehet "jutalom", arra ott van a cafetéria. A vezetői önjutalmazásnak pedig ideje felső határt szabni!
Válasz erre
0
0
Galsó Atya
2025. november 26. 09:49
Ma Magyarországon a nettó minimálbér legalább 500.000,-Ft kellene legyen.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!