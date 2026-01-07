Berepülő drónok, Jim Carrey-kacaj és a mindent is koppintó Magyar Péter | Itt a The Man XI. része

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Új résszel jelentkezik a The Man, amely ezúttal Magyar Péter újabb hazugságait, ötlettelenségét és látványos vergődését igyekszik bemutatni.
Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián elemzik The Man legutóbbi sajtótájékoztatóját, amely közvetlenül Orbán Viktor évértékelője után került megrendezésre, nem kevés kérdést hagyva maga után.
A beszélgetésben szó esik a „nemzetközi” sajtótájékoztató hitelességéről, az időzítés mögötti politikai számításról, valamint arról is, miként válik egy politikai szereplő saját maga által felépített médiakarakterré.
A műsor kitér Magyar Péter önellentmondásos megszólalásaira, a botrányokra épülő kommunikációra, a rockstar-imázs tudatos használatára és arra a jelenségre, amikor a Facebook-videók fontosabbá válnak, mint a tényleges politikai teljesítmény.
