Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter kacsoh dániel lentulai krisztián the man orbán viktor

Berepülő drónok, Jim Carrey-kacaj és a mindent is koppintó Magyar Péter | Itt a The Man XI. része

2026. január 07. 18:49

Új résszel jelentkezik a The Man, amely ezúttal Magyar Péter újabb hazugságait, ötlettelenségét és látványos vergődését igyekszik bemutatni.

2026. január 07. 18:49
null

Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián elemzik The Man legutóbbi sajtótájékoztatóját, amely közvetlenül Orbán Viktor évértékelője után került megrendezésre, nem kevés kérdést hagyva maga után.

A beszélgetésben szó esik a „nemzetközi” sajtótájékoztató hitelességéről, az időzítés mögötti politikai számításról, valamint arról is, miként válik egy politikai szereplő saját maga által felépített médiakarakterré.

 A műsor kitér Magyar Péter önellentmondásos megszólalásaira, a botrányokra épülő kommunikációra, a rockstar-imázs tudatos használatára és arra a jelenségre, amikor a Facebook-videók fontosabbá válnak, mint a tényleges politikai teljesítmény.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Nézzék meg a The Man legújabb részét a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2026. január 07. 19:02
Nagyon jó. Pötinek újra kellene ahhoz születni, hogy Orbán Viktorhoz mérhesse a képességeit.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!