Berepülő drónok, Jim Carrey-kacaj és a mindent is koppintó Magyar Péter | Itt a The Man XI. része

Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián elemzik The Man legutóbbi sajtótájékoztatóját, amely közvetlenül Orbán Viktor évértékelője után került megrendezésre, nem kevés kérdést hagyva maga után.

A beszélgetésben szó esik a „nemzetközi” sajtótájékoztató hitelességéről, az időzítés mögötti politikai számításról, valamint arról is, miként válik egy politikai szereplő saját maga által felépített médiakarakterré.

A műsor kitér Magyar Péter önellentmondásos megszólalásaira, a botrányokra épülő kommunikációra, a rockstar-imázs tudatos használatára és arra a jelenségre, amikor a Facebook-videók fontosabbá válnak, mint a tényleges politikai teljesítmény.