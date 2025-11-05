Ft
Megvan az áttörés: karnyújtásnyira a megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról

2025. november 05. 10:28

A munkavállalói és a munkaadói oldal is pozitívan nyilatkozott a legutóbbi egyeztetésről.

2025. november 05. 10:28
null

Megtörtént az áttörés a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) hétfői ülésén a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum mértékével kapcsolatban, így akár egy-másfél héten belül létrejöhet a megállapodás – erősítették meg a Világgazdaságnak szakszervezeti és vállalkozói oldalról. 

Bár konkrét számokról egyelőre egyik fél sem nyilatkozik, az már szinte biztos, hogy nem 13 százalékkal emelkedik jövőre a legkisebb kötelező munkabér összege, ahogy a tavalyi bérmegállapodás rögzítette. 

Olyan kompromisszumos megállapodás körvonalazódik, amely mindkét oldal számára elfogadható.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a portálnak úgy fogalmazott: „Jelentősen közeledtek az álláspontok, de abban maradtunk, hogy amíg kormány nem dönt a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről, nem kommunikálunk konkrét számokról”.

A két oldal között hetek óta folynak az egyeztetések. A mostani VKF-ülés előtt azt lehetett tudni, hogy míg a munkaadói oldal 6-8 százalék körüli, addig a munkavállalói oldal 10-12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodott. 

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár október 22-én úgy nyilatkozott, hogy „a kollektív bölcsesség, mint ahogy eddig is minden évben, most is működni fog”, ám elismerte: „kormányzati beavatkozás nélkül nagyon valószínű, hogy nem tudnak olyan számadathoz közelíteni, ami mindkét félnek megfelel”. 

Mészáros Melinda jelezte: VKF hétfői ülésén mindkét bérelemről komoly vita folyt, a nagyobb véleménykülönbség azonban érthető okokból a garantált bérminimum körül húzódott, mivel sokkal nagyobb kört érint, és jobban függ a piaci folyamatoktól.

A Liga vezetője arról is beszélt, hogy 

mindenki el akarta kerülni azt a helyzetet, hogy ne legyen megállapodás, annak hiányában ugyanis automatikus korrekció lép életbe, 

azaz az eltérés mértékével megegyező, tehát nem 13 százalékos, hanem 11,6 százalékos emelést kellene végrehajtaniuk. Ráadásul ha nincs minimálbér-megállapodás, akkor a garantált bérminimumról is nehezebben egyeztek volna meg. Mészáros Melinda sokat sejtetően azt is megjegyezte, hogy a tavalyi számok tükrében még okozhatnak meglepetést.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Ország Szövetségének elnöke is pozitívan nyilatkozott, mint mondta, „komoly előrelépés történt a megállapodás irányába”. Bár konkrét számokról nem beszélt, elárulta, hogy nem olyan mértékben fog emelkedni a minimálbér 2026-ban, mint ahogy azt a tavalyi bérmegállapodás rögzítette, és amit a körülmények szerinte indokolnának. Azt viszont pozitív eredményként értékelte, hogy a garantált bérminimum esetében is korrektnek tűnő megállapodás formálódik.

Ahogy a vg.hu rámutat, a minimálbér újratárgyalására azért van szükség, mert hiába kötöttek tavaly hároméves bérmegállapodást a munkaadók és a szakszervezetek, 

már tavasszal világossá vált, hogy a megállapodás nem tartható fenn. 

Ha az egyes gazdasági mutatók (GDP, bruttó átlagkereset, infláció) összesített mértéke eltér a megállapodásban rögzített értékektől pozitív vagy negatív irányban 1 százalékkal, akkor a VKF tagjainak újra kell tárgyalniuk a minimálbért. Márpedig ez a helyzet áll fenn.

A kormány eredetileg 3,2 százalékos inflációval és 3,4 százalékos gazdasági növekedéssel tervezett, és erre épült maga a bérmegállapodás is. Ehhez képest idén 4,7 százalékos inflációval számolnak, és 1 százalékos növekedést vár, sőt, a jegybank ennél is pesszimistább. A szeptemberi inflációs jelentésében a Magyar Nemzeti Bank 0,6 százalékos GDP-növekedés jelzett, így összegészében az eltérés a mutatókban 1,4 százalék körül lehet, tehát a munkáltatói oldal joggal mondhatja, hogy nem állnak fenn azok a feltételek, amelyek indokolnák, hogy jövőre 13 százalékkal emelkedjen a legkisebb kötelező munkabér összege.

A kormány a gordiuszi csomót a szocho csökkentésével tervezi átvágni, ami jövőre várhatóan 1 százalékkal mérséklődhet. 

Ahogy a portál felidézi, idén január elsejétől a minimálbér 9 százalékkal, bruttó 290 800 forintra emelkedett, 2026-ban további 13 százalékkal bruttó 328 600 forintra, 2027-ben pedig további 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedne. 

Mivel az emelés mértéke várhatóan elmarad ettől, jó eséllyel 11-12 százalékkal nőhet 2026-ban, 

ebben az esetben a minimálbér 325 696 forint lenne.

A garantált bérminimum szinte biztosan ennél kisebb mértékben emelkedik. Jelenleg ennek összege bruttó 348 800, így 9 százalékos emeléssel 380 192 forint lehet – írja a vg.hu.

Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf

 

