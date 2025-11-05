Megvan az áttörés: karnyújtásnyira a megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról

Megtörtént az áttörés a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) hétfői ülésén a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum mértékével kapcsolatban, így akár egy-másfél héten belül létrejöhet a megállapodás – erősítették meg a Világgazdaságnak szakszervezeti és vállalkozói oldalról.

Bár konkrét számokról egyelőre egyik fél sem nyilatkozik, az már szinte biztos, hogy nem 13 százalékkal emelkedik jövőre a legkisebb kötelező munkabér összege, ahogy a tavalyi bérmegállapodás rögzítette.

Olyan kompromisszumos megállapodás körvonalazódik, amely mindkét oldal számára elfogadható.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a portálnak úgy fogalmazott: „Jelentősen közeledtek az álláspontok, de abban maradtunk, hogy amíg kormány nem dönt a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről, nem kommunikálunk konkrét számokról”.