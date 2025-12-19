Ft
12. 19.
péntek
Döntött a kormány: 11 százalékkal nő a minimálbér – az utca emberét kérdeztük a Cash Talk legújabb részében

2025. december 19. 15:51

A kormány döntése értelmében tovább emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, ami a következő években is meghatározza a magyar bérek alakulását.

2025. december 19. 15:51
A Cash Talk legújabb adása azt járja körül, mit jelent a béremelés a gyakorlatban, és mennyiben képes javítani a dolgozók reálkeresetét az inflációs környezetben.

A beszélgetésben szó esik a nyugdíjemelésről, a családi adókedvezmények és adómentességek hatásáról, valamint arról is, miért tekinti a kormány stratégiai kérdésnek a munkaalapú bérpolitikát. 

Az adás európai összehasonlításban is vizsgálja a magyar minimálbért, és kitér arra, milyen gazdasági következményekkel járna egy eltérő bér- és adópolitikai irány, különösen a vállalkozások és a munkahelyek szempontjából.

Nézze meg a teljes adást a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

 

 

