Már körvonalazódik a minimálbér és a garantált bérminimum 2026-os összege

Hétfőn folytatódnak az egyeztetések a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegéről. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának november 3-ai ülésén ugyanakkor még aligha lesz megállapodás, mivel a szakszervezetek és a munkáltatók álláspontja egyelőre különbözik a kötelező legkisebb keresetek jövő évi emelésének mértékéről.

A minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása 2010-től

Grafika: Mandiner

Fontos ugyanakkor, hogy 2024-ben a szociális partnerek egy három évre szóló bérmegállapodást kötöttek, amely 2026-ra 13 százalékos minimálbér-emelést ír elő. A megállapodás ugyanakkor egy olyan megkötést is tartalmaz, hogy a feleknek újra kell tárgyalniuk a 2026-os minimálbér összegét, amennyiben a főbb makrogazdasági mutatók – GDP-növekedés, bruttó átlagkereset-emelkedés, infláció – összesen egy százalékponttal eltérnek a megállapodás megkötésének időpontjában előrejelzett adatokhoz képest.

Ez a feltétel megvalósul, mivel a várakozásokhoz képest szerényebb lesz az idei GDP-növekedés és magasabb az infláció. A bérmegállapodás felülvizsgálatáról szóló kikötés ugyanakkor csak formális, mivel a garantált bérminimum összegét csak 2025-re határozták meg a felek, így