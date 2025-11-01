Már körvonalazódik a minimálbér és a garantált bérminimum 2026-os összege

Veszélyben a nagy fizetésemelés? – Nehéz bértárgyalást hoz az ősz
A tervezett 13 százalékos emelés aligha kerül veszélybe, ám a jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum emeléséről mindenképp egyezségre kell jutniuk a feleknek.
Folytatódnak a tárgyalások a jövő évi garantált bérminimum összegéről. A minimálbér emeléséről már tavaly döntöttek a felek, ugyanakkor a makrogazdasági adatok fényében a tervezett emelés újratárgyalása várható.
Hétfőn folytatódnak az egyeztetések a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegéről. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának november 3-ai ülésén ugyanakkor még aligha lesz megállapodás, mivel a szakszervezetek és a munkáltatók álláspontja egyelőre különbözik a kötelező legkisebb keresetek jövő évi emelésének mértékéről.
Fontos ugyanakkor, hogy 2024-ben a szociális partnerek egy három évre szóló bérmegállapodást kötöttek, amely 2026-ra 13 százalékos minimálbér-emelést ír elő. A megállapodás ugyanakkor egy olyan megkötést is tartalmaz, hogy a feleknek újra kell tárgyalniuk a 2026-os minimálbér összegét, amennyiben a főbb makrogazdasági mutatók – GDP-növekedés, bruttó átlagkereset-emelkedés, infláció – összesen egy százalékponttal eltérnek a megállapodás megkötésének időpontjában előrejelzett adatokhoz képest.
Ez a feltétel megvalósul, mivel a várakozásokhoz képest szerényebb lesz az idei GDP-növekedés és magasabb az infláció. A bérmegállapodás felülvizsgálatáról szóló kikötés ugyanakkor csak formális, mivel a garantált bérminimum összegét csak 2025-re határozták meg a felek, így
a minimálbérnél jóval több munkavállalót érintő bérminimum 2026-os összegéről a következő hetekben meg kell állapodniuk a szakszervezeteknek és a munkáltatói érdekképviseleteknek.
Az első két negyedév makrogazdasági mutatóit figyelembe véve – a harmadik negyedéves várakozásokkal együtt – a szakszervezetek a minimálbér legalább 12-13 százalékos emelését tartják elfogadhatónak, miközben a munkáltatók óvatosabban emelnék a kötelező legkisebb kereset. Az egy százalékponttal mérsékeltebb emeléssel a munkavállalói képviseletek már figyelembe vennék az előrejelzetthez képest kisebb gazdasági növekedést.
Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke a Mandiner megkeresésére elmondta, a szakszervezeti oldal nem tart elfogadhatónak kisebb minimálbér-emelést. Emlékeztetett, a tavaly megkötött többéves bérmegállapodás szerint – amennyiben újra is tárgyalják a felek annak részleteit – ha nem sikerül megállapodni eltérő jövő évi összegről, akkor a megállapodásban foglalt emelést kell a kormánynak rendeletben kihirdetnie.
Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke korábban a Mandiner kérdésére szintén világossá tette, nem engednek a jelentős, két számjegyű minimálbér-emelésből. Az elnök emellett egy ritkán emlegetett szempontot is megvizsgálna:
a nemzetközi adatok szerint a magyar vállalkozások profittermelő képessége, az adózott eredmény, azaz a nyereség növekedése az európai középmezőnybe tartozik, miközben a minimálbér nominálisan nálunk a második legalacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a vállalati profit továbbra is sokkal nagyobb arányban nő, mint a fizetések,
azaz a megtermelt nyereségből még mindig aránytalanul kevés jut a dolgozóknak.
A két szakszervezeti vezető világossá tette, az érvényben lévő bérmegállapodás alapján a munkáltatók alacsonyabb béremelési szándéka önmagában kevés ahhoz, hogy új feltételekről szülessen döntés.
A szakszervezeti oldal tehát kitart a jelentős minimálbér-emelés mellett, amelyet korábban a munkáltatói oldal is támogatott. A vállalkozói érdekképviseletek ugyanakkor a szerényebb növekedés, valamint a német gazdaság gyengélkedésének Magyarországra gyakorolt szerteágazó hatásai miatt visszafogottabb emelést szeretnének. A VOSZ korábban úgy fogalmazott, a tervezett minimálbér-emelés elviselhetetlen terhet jelentene a vállalkozásoknak, elsősorban a hazai mikro- kis- és középvállalkozásoknak.
A visszafogott gazdasági növekedés némileg érthetővé teszi a munkáltatói oldal aggodalmait, ugyanakkor arról már kevesebb szót ejtenek, hogy
Az érdekképviseletek ráadásul vállalták, hogy a magyar minimálbér szintjét az európai minimálbér-irányelvnek megfelelően úgy határozzák meg, hogy az összege a következő néhány évben felzárkózzon a rendszeres – pótlékok és egyszeri juttatások nélkül számolt – bruttó átlagkertesethez. Mivel a keresetek összességében 8-10 százalékkal nőnek 2025-ben is, ezt a célt a tervezettnél alacsonyabb minimálbér- és bérminimum emelés mellett képtelenség teljesíteni.
A kormány korábban már ígéretet tett arra, hogy a jelentős béremelést a munkaadói járulék, vagyis a szocho további mérséklésével is támogatná. Ebben az esetben a jelenlegi 13 százalékos mérték 12 százalékra csökkenne. A szocho a bruttó béren felül befizetett munkáltatói kötelezettség. Ráadásul a tavalyi bérmegállapodás alapján a minimálbéres munkavállalókat foglalkoztató vállalkozások már most is kapnak támogatást: a tárgyévet megelőző év kötelező legkisebb munkabérének összege után kell a szochot megfizetniük.
A 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodás – amelyet minden oldal sikeresnek értékelt – szintén olyan kikötést tartalmazott, hogy a munkáltatók terhei csökkennek, amennyiben ezt a megtakarítást a bérek emelésére fordítják. Ez jelentős bérfelzárkóztatást eredményezett a bérskála szinte egészét tekintve.
Egy tavalyi kormányrendelet szerint a VKF keretében kell megállapodniuk a munkaadóknak, a munkavállalóknak és a kormánynak a legkisebb keresetek következő évi összegéről. A rendelet előírja, hogy törekedni kell a megállapodásra december elsejéig. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben lendületet vesznek az egyeztetések, amelyek a már most sejthető minimálbér-emelés ellenére sem lesznek eseménytelenek, mivel
a minimálbérnél jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum összegéről nem rendelkezik a hároméves bérmegállapodás.
A felek ugyanakkor már korábban egyetértettek abban, hogy a két minimálbér közötti különbséget nem célszerű tovább csökkenteni. Az elmúlt években a minimálbér nagyobb mértékben nőtt a bérminimumnál. A szakszervezeti és a munkáltatói oldal ezért korábban arra a következtetésre jutott, hogy a bérminimum jövő évi emeléséről ezúttal nem százalékos mértékben célszerű megegyezni. A tervek szerint
a garantált bérminimum ugyanakkora bruttó összeggel nőhetne, mint a minimálbér. Ez 10-11 százalékos emelést jelentene.
A felek ráadásul arra is nyitottak, hogy Magyarországon elsőként ágazatonként eltérő bérminimumról egyezzenek meg, amelyre a munka törvénykönyve is lehetőséget kínál.
A munkáltatóknak ugyanakkor a bérminimum sokkal nagyobb tételt jelent, mint a minimálbér, mivel a középfokú végzettséghez kötött kötelező legkisebb kereset közvetlenül 600-800 ezerrel több dolgozót érint. Éppen ezért a bérminimum-emelés közvetett hatása is jóval szerteágazóbb, mivel a bértorlódás elkerülése érdekében a magasabb keresetek emelése is elkerülhetetlen.
A tárgyalások jelenlegi szakaszában a legvalószínűbb, hogy jövőre
Az ellenzék rendszeresen megfogalmazza azt a kritikát, hogy a magyar minimálbér az egyik sereghajtó uniós összevetésben. Ez valóban igaz, ugyanakkor arról már kevesebb szó esik, hogy Magyarországon a munkavállalók nagyjából 5 százaléka keres minimálbért, ráadásul jelentős hányaduk a valóságban – feketén – többet kap kézhez. Ezzel szemben azokban az uniós országokban, ahol a minimálbér már régóta eléri a bruttó átlagkereset 50 százalékát, a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók aránya is jóval magasabb, mint idehaza.
A jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum ugyanakkor nem szerepel a nemzetközi statisztikákban, mivel a kettős minimálbér-rendszer magyar sajátosság. Amennyiben a valósághoz közelebbi összevetést alkalmaznának a statisztikák, akkor
a magyar minimálbér a régióban a legmagasabb lenne, míg uniós összevetésben a középmezőnyben helyezkedne el.
Fontos, hogy a minimálbér – noha az utolsó előtti helyezett a tagállamok között – vásárlóerőben jóval előkelőbb helyen szerepel, mint nominálisan. Ez azt jelenti, hiába magasabb Romániában a minimálbér, az összegből megélhetés jóval nehezebb ráadásul jóval több román munkavállaló dolgozik minimálbérért, mint magyar.
Nyitókép: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto / AFP
