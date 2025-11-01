Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
átlagkereset bérmegállapodás garantált bérminimum minimálbér

Már körvonalazódik a minimálbér és a garantált bérminimum 2026-os összege

2025. november 01. 15:31

Folytatódnak a tárgyalások a jövő évi garantált bérminimum összegéről. A minimálbér emeléséről már tavaly döntöttek a felek, ugyanakkor a makrogazdasági adatok fényében a tervezett emelés újratárgyalása várható.

2025. november 01. 15:31
forint minimálbér
Nagy Kristóf

Hétfőn folytatódnak az egyeztetések a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegéről. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának november 3-ai ülésén ugyanakkor még aligha lesz megállapodás, mivel a szakszervezetek és a munkáltatók álláspontja egyelőre különbözik a kötelező legkisebb keresetek jövő évi emelésének mértékéről.

minimálbér garantált bérminimum
A minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása 2010-től
Grafika: Mandiner

Fontos ugyanakkor, hogy 2024-ben a szociális partnerek egy három évre szóló bérmegállapodást kötöttek, amely 2026-ra 13 százalékos minimálbér-emelést ír elő. A megállapodás ugyanakkor egy olyan megkötést is tartalmaz, hogy a feleknek újra kell tárgyalniuk a 2026-os minimálbér összegét, amennyiben a főbb makrogazdasági mutatók – GDP-növekedés, bruttó átlagkereset-emelkedés, infláció – összesen egy százalékponttal eltérnek a megállapodás megkötésének időpontjában előrejelzett adatokhoz képest.

Ez a feltétel megvalósul, mivel a várakozásokhoz képest szerényebb lesz az idei GDP-növekedés és magasabb az infláció. A bérmegállapodás felülvizsgálatáról szóló kikötés ugyanakkor csak formális, mivel a garantált bérminimum összegét csak 2025-re határozták meg a felek, így 

a minimálbérnél jóval több munkavállalót érintő bérminimum 2026-os összegéről a következő hetekben meg kell állapodniuk a szakszervezeteknek és a munkáltatói érdekképviseleteknek.

Nem engednek a minimálbér nagyobb emeléséből

Az első két negyedév makrogazdasági mutatóit figyelembe véve – a harmadik negyedéves várakozásokkal együtt – a szakszervezetek a minimálbér legalább 12-13 százalékos emelését tartják elfogadhatónak, miközben a munkáltatók óvatosabban emelnék a kötelező legkisebb kereset. Az egy százalékponttal mérsékeltebb emeléssel a munkavállalói képviseletek már figyelembe vennék az előrejelzetthez képest kisebb gazdasági növekedést.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke a Mandiner megkeresésére elmondta, a szakszervezeti oldal nem tart elfogadhatónak kisebb minimálbér-emelést. Emlékeztetett, a tavaly megkötött többéves bérmegállapodás szerint – amennyiben újra is tárgyalják a felek annak részleteit – ha nem sikerül megállapodni eltérő jövő évi összegről, akkor a megállapodásban foglalt emelést kell a kormánynak rendeletben kihirdetnie.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke korábban a Mandiner kérdésére szintén világossá tette, nem engednek a jelentős, két számjegyű minimálbér-emelésből. Az elnök emellett egy ritkán emlegetett szempontot is megvizsgálna: 

a nemzetközi adatok szerint a magyar vállalkozások profittermelő képessége, az adózott eredmény, azaz a nyereség növekedése az európai középmezőnybe tartozik, miközben a minimálbér nominálisan nálunk a második legalacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a vállalati profit továbbra is sokkal nagyobb arányban nő, mint a fizetések, 

azaz a megtermelt nyereségből még mindig aránytalanul kevés jut a dolgozóknak.

Ezt is ajánljuk a témában

A két szakszervezeti vezető világossá tette, az érvényben lévő bérmegállapodás alapján a munkáltatók alacsonyabb béremelési szándéka önmagában kevés ahhoz, hogy új feltételekről szülessen döntés.

A munkáltatók fékeznének

A szakszervezeti oldal tehát kitart a jelentős minimálbér-emelés mellett, amelyet korábban a munkáltatói oldal is támogatott. A vállalkozói érdekképviseletek ugyanakkor a szerényebb növekedés, valamint a német gazdaság gyengélkedésének Magyarországra gyakorolt szerteágazó hatásai miatt visszafogottabb emelést szeretnének. A VOSZ korábban úgy fogalmazott, a tervezett minimálbér-emelés elviselhetetlen terhet jelentene a vállalkozásoknak, elsősorban a hazai mikro- kis- és középvállalkozásoknak. 

A visszafogott gazdasági növekedés némileg érthetővé teszi a munkáltatói oldal aggodalmait, ugyanakkor arról már kevesebb szót ejtenek, hogy 

  • a hazai vállalkozások jelentős forráshoz jutnak a Demján Sándor programból,
  • jövőre már jóval erőteljesebb lesz a gazdasági növekedés,
  • a munkaerőhiány bizonyos dimenziói továbbra is a magasabb bérszínvonal mellett szólnak,
  • emellett a kormány a szocho további mérséklését is kilátásba helyezte.

Az érdekképviseletek ráadásul vállalták, hogy a magyar minimálbér szintjét az európai minimálbér-irányelvnek megfelelően úgy határozzák meg, hogy az összege a következő néhány évben felzárkózzon a rendszeres – pótlékok és egyszeri juttatások nélkül számolt – bruttó átlagkertesethez. Mivel a keresetek összességében 8-10 százalékkal nőnek 2025-ben is, ezt a célt a tervezettnél alacsonyabb minimálbér- és bérminimum emelés mellett képtelenség teljesíteni.

Csökkenhet a munkáltatók terhe

A kormány korábban már ígéretet tett arra, hogy a jelentős béremelést a munkaadói járulék, vagyis a szocho további mérséklésével is támogatná. Ebben az esetben a jelenlegi 13 százalékos mérték 12 százalékra csökkenne. A szocho a bruttó béren felül befizetett munkáltatói kötelezettség. Ráadásul a tavalyi bérmegállapodás alapján a minimálbéres munkavállalókat foglalkoztató vállalkozások már most is kapnak támogatást: a tárgyévet megelőző év kötelező legkisebb munkabérének összege után kell a szochot megfizetniük.

A 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodás – amelyet minden oldal sikeresnek értékelt – szintén olyan kikötést tartalmazott, hogy a munkáltatók terhei csökkennek, amennyiben ezt a megtakarítást a bérek emelésére fordítják. Ez jelentős bérfelzárkóztatást eredményezett a bérskála szinte egészét tekintve.

Ezt is ajánljuk a témában

A garantált bérminimum még nyitott kérdés

Egy tavalyi kormányrendelet szerint a VKF keretében kell megállapodniuk a munkaadóknak, a munkavállalóknak és a kormánynak a legkisebb keresetek következő évi összegéről. A rendelet előírja, hogy törekedni kell a megállapodásra december elsejéig. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben lendületet vesznek az egyeztetések, amelyek a már most sejthető minimálbér-emelés ellenére sem lesznek eseménytelenek, mivel

a minimálbérnél jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum összegéről nem rendelkezik a hároméves bérmegállapodás.

A felek ugyanakkor már korábban egyetértettek abban, hogy a két minimálbér közötti különbséget nem célszerű tovább csökkenteni. Az elmúlt években a minimálbér nagyobb mértékben nőtt a bérminimumnál. A szakszervezeti és a munkáltatói oldal ezért korábban arra a következtetésre jutott, hogy a bérminimum jövő évi emeléséről ezúttal nem százalékos mértékben célszerű megegyezni. A tervek szerint 

a garantált bérminimum ugyanakkora bruttó összeggel nőhetne, mint a minimálbér. Ez 10-11 százalékos emelést jelentene.

A felek ráadásul arra is nyitottak, hogy Magyarországon elsőként ágazatonként eltérő bérminimumról egyezzenek meg, amelyre a munka törvénykönyve is lehetőséget kínál.

Ezt is ajánljuk a témában

A munkáltatóknak ugyanakkor a bérminimum sokkal nagyobb tételt jelent, mint a minimálbér, mivel a középfokú végzettséghez kötött kötelező legkisebb kereset közvetlenül 600-800 ezerrel több dolgozót érint. Éppen ezért a bérminimum-emelés közvetett hatása is jóval szerteágazóbb, mivel a bértorlódás elkerülése érdekében a magasabb keresetek emelése is elkerülhetetlen.

Így változhat 2026-ban a minimálbér és a garantált bérminimum

A tárgyalások jelenlegi szakaszában a legvalószínűbb, hogy jövőre

  • a minimálbér 12 százalékkal emelkedhet, bruttó 290 800 forintról 325 700 forintra,
  • a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal nőhet, bruttó 348 800 forintról 383 700 forintra,
  • míg a szociális hozzájárulási adó 13-ról 12 százalékra mérséklődne.

Középmezőnyben a magyar legkisebb kereset

Az ellenzék rendszeresen megfogalmazza azt a kritikát, hogy a magyar minimálbér az egyik sereghajtó uniós összevetésben. Ez valóban igaz, ugyanakkor arról már kevesebb szó esik, hogy Magyarországon a munkavállalók nagyjából 5 százaléka keres minimálbért, ráadásul jelentős hányaduk a valóságban – feketén – többet kap kézhez. Ezzel szemben azokban az uniós országokban, ahol a minimálbér már régóta eléri a bruttó átlagkereset 50 százalékát, a minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók aránya is jóval magasabb, mint idehaza. 

A jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum ugyanakkor nem szerepel a nemzetközi statisztikákban, mivel a kettős minimálbér-rendszer magyar sajátosság. Amennyiben a valósághoz közelebbi összevetést alkalmaznának a statisztikák, akkor 

a magyar minimálbér a régióban a legmagasabb lenne, míg uniós összevetésben a középmezőnyben helyezkedne el. 

Fontos, hogy a minimálbér – noha az utolsó előtti helyezett a tagállamok között – vásárlóerőben jóval előkelőbb helyen szerepel, mint nominálisan. Ez azt jelenti, hiába magasabb Romániában a minimálbér, az összegből megélhetés jóval nehezebb ráadásul jóval több román munkavállaló dolgozik minimálbérért, mint magyar.

Nyitókép: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. november 01. 16:38
Korvonalazodik, hogy 2026ban is roman alatti lesz a magyar minimalber
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. november 01. 15:34
Fontos ugyanakkor, hogy 2024-ben a szociális partnerek egy három évre szóló bérmegállapodást kötöttek, amely 2026-ra 13 százalékos minimálbér-emelést ír elő. A fedezet nélküli bérkiáramlás inflációt generál.
Válasz erre
0
0
mr-woof-2
2025. november 01. 15:32
Tisza 2X
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!