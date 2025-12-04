Emelkedik a minimálbér – ezek az állami juttatások követik

A múlt héten a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) a szakszervezetek és a munkáltatók végleges egyezségre jutottak a 2026-os béremelésekről. A döntést Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön jelentette be. A megállapodás szerint 2026. január 1-jétől: a minimálbér 11 százalékkal emelkedik: a jelenlegi bruttó 290 800 forintról bruttó 322 800 forintra, ez havonta 32 000 forint bruttó többletet jelent. A garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nő: a jelenlegi bruttó 348 800 forintról bruttó 373 200 forintra, ez pedig havin 24 400 forint bruttó többletet jelent.

A minimálbér emelése több állami juttatást is automatikusan megemeli, mivel azok összege törvényileg a mindenkori minimálbérhez van kötve.

A legfontosabb változások 2026. január 1-től: