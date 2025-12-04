Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Viktor táppénz minimálbér

Emelkedik a minimálbér – ezek az állami juttatások követik

2025. december 04. 19:46

Több százezer munkavállalót érintenek a változások, többek között a GYED és a táppénz is nő.

2025. december 04. 19:46
null

A múlt héten a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) a szakszervezetek és a munkáltatók végleges egyezségre jutottak a 2026-os béremelésekről. A döntést Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön jelentette be. A megállapodás szerint 2026. január 1-jétől: a minimálbér 11 százalékkal emelkedik: a jelenlegi bruttó 290 800 forintról bruttó 322 800 forintra, ez havonta 32 000 forint bruttó többletet jelent. A garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nő: a jelenlegi bruttó 348 800 forintról bruttó 373 200 forintra, ez pedig havin 24 400 forint bruttó többletet jelent.

A minimálbér emelése több állami juttatást is automatikusan megemeli, mivel azok összege törvényileg a mindenkori minimálbérhez van kötve.

A legfontosabb változások 2026. január 1-től:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron
  • Táppénz napi maximuma: a minimálbér kétszeresének 1/30-ad része 2025: 19 387 Ft/nap – 2026: 21 520 Ft/nap
  • Álláskeresési járadék maximuma: a minimálbér 1/30-ad része 2025: 9 694 Ft/nap – 2026: 10 760 Ft/nap
  • Gyermekgondozási díj (GYED) maximuma: a minimálbér kétszeresének 70 százaléka 2025: 407 120 Ft/hó – 2026: 451 920 Ft/hó
  • Gyermekek otthongondozási díja (GYOD): teljes összegben megegyezik a minimálbérrel 2025: 290 800 Ft/hó – 2026: 322 800 Ft/hó
  • Diplomás GYED: a minimálbér vagy a garantált bérminimum 70 százaléka (a végzettségtől függően), így szintén automatikusan emelkedik 2026-ban.

Az emelés több százezer munkavállalót és családot érint közvetlenül vagy közvetve.

Nyitókép forrása: Mandiner-grafika

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. december 04. 20:28
A minimálnyugdíj havi 28 500 forint. 18 éve annyi, teljesen elinflálja a NERendszer. És ehhez van kötve az a néhány szociális ellátás, ami még létezik. Aktív korúak támogatása például. Havi 22 800 forint és így az sem változik 18 éve. A családi pótlék szintén. Embertelen rendszer.
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2025. december 04. 20:17 Szerkesztve
Az átlagnyugdíj meg a francba sincs. Ezekhez mérten jó ha 2/3-a. (ilyen a fidesznek is van, csak nem mínuszban)
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. december 04. 20:04
Most mit néztek ballibsik?? Gyurcsányné "harcol" az európai bérekért, és lám sikerül is neki, hiszen Orbánék folyamatosan emelik a minimálbért. Gratuláltatok már Gyurcsánynének????
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!