12. 04.
csütörtök
12. 04.
csütörtök
Orbán Viktor miniszterelnök minimálbér

„Ez a mi nagy tervünk” – óriási híreket jelentett be Orbán Viktor

2025. december 04. 11:22

A miniszterelnök fontos megállapodást írt alá a munkaadókkal és a munkavállalókkal, valamint kiderült a minimálbér pontos összege is.

2025. december 04. 11:22
null

Fontos megállapodást írt alá a miniszterelnök a munkaadókkal és a munkavállalókkal a jövő évi minimálbérről. Az erről szóló sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: több hónapos tárgyalást zárnak most le ezzel. 

A minimálbér 10 százalék feletti mértékben emelkedik, és a garantált bérminimum is nőni fog legalább 7 százalékkal. Így a minimálbér összege 322 800 forint lesz.

A mi nagy tervünk az, hogy Magyarország egy munkaalapú társadalom legyen.

A történelem annyiban játszik itt szerepet, hogy miután elveszítettük a természeti erőforrásainkat, ez az ország csak abból tud megélni, amit vagy az izomerejével vagy a szellemi képességeivel létrehoz. Ez a keserű 20. századi realitás” – fogalmazott beszédében a miniszterelnök, hozzátéve, hogyha Magyarországon nincs munkaalapú társadalom, akkor nincs gazdasági teljesítmény sem.

Éppen ezért mi – a magát jólétinek nevező – de valójában segélyalapú társadalmak mintáját nem tudjuk követni. 

Mi azt tudjuk meghirdetni, hogy ha van teljes foglalkoztatás, és mindenki vállalja a munkát, akkor van gazdasági fejlődés és életszínvonal-emelkedés. És még azokat az országokat is meg tudjuk előzni a nemzetközi versenyben, akik sokkal jobb induló pozícióból vágtak neki a versenynek ” – magyarázta a kormányfő.

Produktív élet

Orbán Viktor szerint ehhez azonban az kell, hogy a kultúra és életfilozófia világában a produktív élet felfogása növekedjen, tehát az emberek azokat a barátaikat, szomszédaikat és munkatársaikat értékeljék leginkább, akik valamiféle teljesítményt nyújtanak, és egyfajta produktív életfilozófiát vallanak.

Másfelől pedig kell egy olyan gazdaságpolitika, amely első helyre a munkahelyeket helyezi, és vállalja azt a küldetést, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhasson” – mondta ennek kapcsán. 

Hozzátette azt is, hogy nem állunk ezzel rosszul, ugyanis 2010 óta egymillióval több ember döntött úgy, hogy dolgozni fog.

„Lényegében azt kell mondanom, hogy a teljes foglalkoztatás állapotában vagyunk, és most már a munkaerő hiánya nagyobb kihívást jelent a gazdaság számára, mint a munkanélküliség” – húzta alá a miniszterelnök. Ismertette, hogy a legfrissebb adatok alapján 65 000 betöltetlen állás van hazánkban, ennek megoldására 35 000 munkásengedélyt fognak kiadni, és még marad 30 000 betöltetlen hely, amire egyelőre nem engednek be külföldi vendégmunkásokat.

Meg kell fizetni a munkát

„De hiába vannak munkahelyek, ha az emberek úgy érzik, a munkájuk nincs megfizetve (...) Ezért folyamatos bérnyomás alatt élünk. De azt, hogy egy munka mennyit ér, sajnos nem mi döntjük el, hanem a piac (...) Éppen ezért a minimálbért Magyarországon – bár megtehetné – nem a kormány határozza meg. Ezért én mindig arra törekszem, hogy a piaci felek állapodjanak meg arról, mi az, ami vállalható és mi az, ami nem” – fejtette ki a kormányfő, aki elárulta, a rémálma az, hogy a kormánynak kelljen hatalmi szóval eldöntenie, mennyi legyen a minimálbér, mert a munkaadók és munkavállalók nem tudnak megegyezni. De mint mondta, a jogszabályok erre a helyzetre is megnyugtató rendezést írnak elő.

Orbán Viktor megköszönte a szereplőknek, hogy ezt a megállapodást sikerült tető alá hozni, főleg egy nehezebb, háborús időszakban.

A kormányfő bejelentette azt is, hogy ez a megállapodás 700 000 munkavállalót érint majd. Orbán Viktor végezetül a nemzetközi kontextusról is ejtett néhány szót. Elárulta, hogy az elmúlt időszakban Magyarország a minimálbér növekedés tekintetében az EU-s átlag háromszorosát produkálta. 2010-ben a minimálbér 73 000 forint volt.

A gazdaságpolitika elmúlt 15 évben kialakított iránya fönntartható és fönntartandó” 

– jegyezte meg ennek kapcsán. 

Nyitókép: Csudai Sándor

