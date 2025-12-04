„Ez a mi nagy tervünk” – óriási híreket jelentett be Orbán Viktor

Hozzátette azt is, hogy nem állunk ezzel rosszul, ugyanis 2010 óta egymillióval több ember döntött úgy, hogy dolgozni fog.

„Lényegében azt kell mondanom, hogy a teljes foglalkoztatás állapotában vagyunk, és most már a munkaerő hiánya nagyobb kihívást jelent a gazdaság számára, mint a munkanélküliség” – húzta alá a miniszterelnök. Ismertette, hogy a legfrissebb adatok alapján 65 000 betöltetlen állás van hazánkban, ennek megoldására 35 000 munkásengedélyt fognak kiadni, és még marad 30 000 betöltetlen hely, amire egyelőre nem engednek be külföldi vendégmunkásokat.

Meg kell fizetni a munkát

„De hiába vannak munkahelyek, ha az emberek úgy érzik, a munkájuk nincs megfizetve (...) Ezért folyamatos bérnyomás alatt élünk. De azt, hogy egy munka mennyit ér, sajnos nem mi döntjük el, hanem a piac (...) Éppen ezért a minimálbért Magyarországon – bár megtehetné – nem a kormány határozza meg. Ezért én mindig arra törekszem, hogy a piaci felek állapodjanak meg arról, mi az, ami vállalható és mi az, ami nem” – fejtette ki a kormányfő, aki elárulta, a rémálma az, hogy a kormánynak kelljen hatalmi szóval eldöntenie, mennyi legyen a minimálbér, mert a munkaadók és munkavállalók nem tudnak megegyezni. De mint mondta, a jogszabályok erre a helyzetre is megnyugtató rendezést írnak elő.