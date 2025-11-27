Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megállapodás fizetés bérminimum javaslat Világgazdaság szakszervezetek szocho minimálbér

Most érkezett: megszületett a megállapodás a jövő évi bérekről – itt vannak a részletek

2025. november 27. 17:40

Jó híreket kaptak a munkavállalók, 2026-tól még több pénz áll a házhoz.

2025. november 27. 17:40
null

A Világgazdaság értesülései szerint megszületett a megállapodás 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról Úgy tudják, hogy a munkaadók és a szakszervezetek csütörtök délután 4-kor találkoztak a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárnál, Czomba Sándornál, ahol hivatalosan is kézjegyükkel látták el a kompromisszumos javaslatot. 

Bár ezt hivatalosan nem erősítették meg, információnk szerint a megállapodás értelmében 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron
  • a minimálbér 2026. január elsejével a jelenlegi 290 800 forintról 11 százalékkal bruttó 322 800 forintra,
  •  a szakmunkás bérminimum pedig az idei 348 800 forintról 7 százalékkal bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik.

Ezt is ajánljuk a témában

Már szerdán optimisták voltak a felek

A lap ismertette, hogy szerda délután lezajlott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), ahol nagyon közel kerültek az álláspontok a szociális partnerek között, ám két szervezet még vonakodott: míg a munkáltatói oldalon a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége sokallta a 11 százalékos minimálbér-emelést, helyette 10 százalékot adott volna meg, addig a munkavállalói oldalon Magyar Szakszervezeti Szövetség szerette volna feljebb tornázni a garantált bérminimum 7 százalékos emelését 8 százalékra – írták.

A VKF szerdai ülését követően a Liga Szakszervezetek vezetője kifejezetten bizakodóan nyilatkozott. „Abban bízok, hogy mindenki részéről pozitív fogadtatásra talál és a jövő héten körvonalazódhat a konkrét szövegezés” – mondta a Világgazdaságnak. A vállalkozók oldaláról Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára is optimista volt. Perlusz megjegyezte, „elmentünk a falig, mi még talán tovább is”.

Majd Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtök délelőtt a parlament gazdasági bizottságában jelezte, hogy nagyon közel van a megállapodás a felek között. „Órákra vagyunk a megállapodástól” –tekintett előre a szakminiszter.

Ezt is ajánljuk a témában

A gazdasági portál összeállításában ismertette, hogy azért maradt az utolsó pillanatban is nyitott a 2026-os minimálbér sorsa, mert a héten kiderült, hogy hiába várják a vállalkozók a szociális hozzájárulási adó (szocho) 1 százalékpontos csökkentését. A kormány nyár óta lebegtette az adócsökkentést, és lényegében a vállalkozói oldal is ettől tette függővé az első megállapodásban foglalt emelési tételeket.

De mint emlékezetes, a kormány nemrég jelentette be azt a 11 pontból álló, kisvállalatokat támogató adócsomagot, ami 80-90 milliárd forintos kieséssel kalkulál a jövő évi költségvetésből. Azóta már tudjuk, hogy az első megállapodás a minimálbér esetében 11,1 százalékos, a szakmunkás-minimálbér esetében 8,1 százalékos emelést takart. Ezt a megállapodást kellett a VKF szerdai ülésén az új helyzethez igazítani, amiben a vállalkozói oldal is elfogadta azt a javaslatot, hogy a minimálbér két számjegyű mértékben emelkedjen – fűzte hozzá a Világgazdaság.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2025. november 27. 18:35
Hogy kell eladni a szar teljesítményt sikernek? “7 százalékkal nő a garantált bérminimum, és 9 százalékkal nő a minimálbér 2025-ben – jelentette be Perlusz László. Mint részletezte: a 2026-os és 2027-es években pedig 13 és 14 százalékos minimálbér-emelés lesz.” mandiner.hu/belfold/2024/11/megvan-a-bermegallapodas-orban-viktor-miniszterelnok-hamarosan-bejelentest-tesz-video Persze, aki nem csak az agyát mosatja a talpnyaló médiumokkal, az tudta, hogy ez lesz, mert kettes számú dundi elkottyantotta az inforádióban, hogy kedvezőtlen gdp és inflációs adatok esetén újratárgyalás jön. Aki erre meg felhívta a figyelmet, arra szokás szerint elkezdett ömleni a szenny a gennyes szájú fideszes nyuggerkommandótól…
Válasz erre
0
1
m1nvth
2025. november 27. 18:33
Figyelem, figyelem! Felhívjuk minden kedves olvasónk figyelmét, hogy az Akitlosz Pénzügyi Analfabétaképző Szabadegyetem karácsonyi szemeszterét az idén is megrendezzük!
Válasz erre
1
0
hidegenhagy
2025. november 27. 18:30
zsoltika, már megint hazudsz, mint a vízfolyás. Tökéletes TiSzaDeSzes aktivista vagy.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 27. 17:47
Ezeket a béreket csak már a még kevesebbet érő, még jobban elinflált forintban fizetik csak. A tényleges minimálbér ennek az összegnek a fele, ez a minimálbér csak a magáncégekre vonatkozik, az állam csak fele ennyit fizet a közfoglalkoztatottjainak.
Válasz erre
2
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!