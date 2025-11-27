Most érkezett: megszületett a megállapodás a jövő évi bérekről – itt vannak a részletek

Napokon belül megállapodás születhet a minimálbér és a garantált bérminimum összegéről
Közeledtek a szakszervezeti és munkáltatói álláspontok a hétfői bértárgyaláson.
Jó híreket kaptak a munkavállalók, 2026-tól még több pénz áll a házhoz.
A Világgazdaság értesülései szerint megszületett a megállapodás 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról Úgy tudják, hogy a munkaadók és a szakszervezetek csütörtök délután 4-kor találkoztak a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárnál, Czomba Sándornál, ahol hivatalosan is kézjegyükkel látták el a kompromisszumos javaslatot.
Bár ezt hivatalosan nem erősítették meg, információnk szerint a megállapodás értelmében
A lap ismertette, hogy szerda délután lezajlott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), ahol nagyon közel kerültek az álláspontok a szociális partnerek között, ám két szervezet még vonakodott: míg a munkáltatói oldalon a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége sokallta a 11 százalékos minimálbér-emelést, helyette 10 százalékot adott volna meg, addig a munkavállalói oldalon Magyar Szakszervezeti Szövetség szerette volna feljebb tornázni a garantált bérminimum 7 százalékos emelését 8 százalékra – írták.
A VKF szerdai ülését követően a Liga Szakszervezetek vezetője kifejezetten bizakodóan nyilatkozott. „Abban bízok, hogy mindenki részéről pozitív fogadtatásra talál és a jövő héten körvonalazódhat a konkrét szövegezés” – mondta a Világgazdaságnak. A vállalkozók oldaláról Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára is optimista volt. Perlusz megjegyezte, „elmentünk a falig, mi még talán tovább is”.
Majd Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtök délelőtt a parlament gazdasági bizottságában jelezte, hogy nagyon közel van a megállapodás a felek között. „Órákra vagyunk a megállapodástól” –tekintett előre a szakminiszter.
A nemzetgazdasági minisztert hallgatta meg csütörtök reggel az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Nagy Márton elmondta: mekkora lesz jövőre a nyugdíjemelés, illetve hiába gyengébb a gazdaság teljesítménye, továbbra is segíti a kormány a családokat.
A gazdasági portál összeállításában ismertette, hogy azért maradt az utolsó pillanatban is nyitott a 2026-os minimálbér sorsa, mert a héten kiderült, hogy hiába várják a vállalkozók a szociális hozzájárulási adó (szocho) 1 százalékpontos csökkentését. A kormány nyár óta lebegtette az adócsökkentést, és lényegében a vállalkozói oldal is ettől tette függővé az első megállapodásban foglalt emelési tételeket.
De mint emlékezetes, a kormány nemrég jelentette be azt a 11 pontból álló, kisvállalatokat támogató adócsomagot, ami 80-90 milliárd forintos kieséssel kalkulál a jövő évi költségvetésből. Azóta már tudjuk, hogy az első megállapodás a minimálbér esetében 11,1 százalékos, a szakmunkás-minimálbér esetében 8,1 százalékos emelést takart. Ezt a megállapodást kellett a VKF szerdai ülésén az új helyzethez igazítani, amiben a vállalkozói oldal is elfogadta azt a javaslatot, hogy a minimálbér két számjegyű mértékben emelkedjen – fűzte hozzá a Világgazdaság.
A vállalkozásokat támogató, 80-90 milliárd forintos adó- és bürokráciacsökkentésben állapodott meg a kormány és a kamara.