Most érkezett: megszületett a megállapodás a jövő évi bérekről – itt vannak a részletek

Már szerdán optimisták voltak a felek

A lap ismertette, hogy szerda délután lezajlott a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), ahol nagyon közel kerültek az álláspontok a szociális partnerek között, ám két szervezet még vonakodott: míg a munkáltatói oldalon a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége sokallta a 11 százalékos minimálbér-emelést, helyette 10 százalékot adott volna meg, addig a munkavállalói oldalon Magyar Szakszervezeti Szövetség szerette volna feljebb tornázni a garantált bérminimum 7 százalékos emelését 8 százalékra – írták.

A VKF szerdai ülését követően a Liga Szakszervezetek vezetője kifejezetten bizakodóan nyilatkozott. „Abban bízok, hogy mindenki részéről pozitív fogadtatásra talál és a jövő héten körvonalazódhat a konkrét szövegezés” – mondta a Világgazdaságnak. A vállalkozók oldaláról Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára is optimista volt. Perlusz megjegyezte, „elmentünk a falig, mi még talán tovább is”.

Majd Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtök délelőtt a parlament gazdasági bizottságában jelezte, hogy nagyon közel van a megállapodás a felek között. „Órákra vagyunk a megállapodástól” –tekintett előre a szakminiszter.