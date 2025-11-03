Napokon belül megállapodás születhet a minimálbér és a garantált bérminimum összegéről

Akár egy-másfél hét múlva megszülethet a megállapodás a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegéről – értesült a Mandiner. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) hétfői ülésén a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány már egy olyan, konkrét számokat is tartalmazó javaslatról tárgyalt, amelyet minden oldal elfogadhatónak tart.

A minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása 2010-től, a legvalószínűbb 2026-os összegekkel kiegészítve

Forrás: KSH, Mandiner

A következő napokban a testületek és a kormány dönt a felülvizsgált megállapodás megkötéséhez kötött feltételekről, így akár már a jövő héten kiderülhet, mennyi lesz jövőre a két kötelező legkisebb munkabér összege.

Információink szerint a korábban kiszivárgott elképzelésekhez és a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodáshoz képest jelentős eltérés nem várható, ugyanakkor konkrét számokat – a megállapodás megkötése érdekében – egyelőre nem közölnek a felek.

A 2024-es bérmegállapodás értelmében a minimálbér 12-13 százalékkal emelkedhet, ugyanakkor a garantált bérminimum összegét csak az idei évre tartalmazza az egyezség.