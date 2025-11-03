Ft
11. 03.
hétfő
bérmegállapodás VKF szakszervezetek garantált bérminimum munkabér szocho minimálbér

Napokon belül megállapodás születhet a minimálbér és a garantált bérminimum összegéről

2025. november 03. 19:47

Közeledtek a szakszervezeti és munkáltatói álláspontok a hétfői bértárgyaláson. A minimálbér emelésének mértéke ugyanakkor már sejthető a tavaly megkötött bérmegállapodás alapján.

2025. november 03. 19:47
forint
Nagy Kristóf

Akár egy-másfél hét múlva megszülethet a megállapodás a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegéről – értesült a Mandiner. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) hétfői ülésén a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány már egy olyan, konkrét számokat is tartalmazó javaslatról tárgyalt, amelyet minden oldal elfogadhatónak tart.

minimálbér, garantált bérminimum 2010-2026
A minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása 2010-től, a legvalószínűbb 2026-os összegekkel kiegészítve
Forrás: KSH, Mandiner 

A következő napokban a testületek és a kormány dönt a felülvizsgált megállapodás megkötéséhez kötött feltételekről, így akár már a jövő héten kiderülhet, mennyi lesz jövőre a két kötelező legkisebb munkabér összege.

Információink szerint a korábban kiszivárgott elképzelésekhez és a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodáshoz képest jelentős eltérés nem várható, ugyanakkor konkrét számokat – a megállapodás megkötése érdekében – egyelőre nem közölnek a felek.

A 2024-es bérmegállapodás értelmében a minimálbér 12-13 százalékkal emelkedhet, ugyanakkor a garantált bérminimum összegét csak az idei évre tartalmazza az egyezség.

Jelentős lesz a minimálbér emelése

Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, az első két negyedév makrogazdasági mutatóit figyelembe véve – a harmadik negyedéves várakozásokkal együtt – a szakszervezetek a minimálbér legalább 12-13 százalékos emelését tartják elfogadhatónak, miközben a munkáltatók óvatosabban emelnék a kötelező legkisebb kereset. Az egy százalékponttal mérsékeltebb emeléssel a munkavállalói képviseletek már figyelembe vennék az előrejelzetthez képest kisebb gazdasági növekedést.

A szakszervezeti oldal tehát már korábban világossá tette, nem enged a jelentős minimálbér-emelésből, amelyet a bérmegállapodás aláírásával a munkáltatói oldal is támogatott. 

A jóval több munkavállalót érintő és így a vállalkozásoknak lényegesen nagyobb kiadást jelentő garantált bérminimum emelése ugyanakkor várhatóan visszafogottabb lesz, mint a minimálbér emelése. A középfokú végzettséghez kötött kötelező legkisebb munkabér emelésének irányáról korábban mindössze abban értett egyet a szakszervezeti és a munkaadói oldal, hogy a két minimálbér közötti különbség ne csökkenjen tovább. 

Ha a felek tartják magukat ehhez az elgondoláshoz, akkor a garantált bérminimum 10 százalékkal nőhet jövőre.

Hozzájárulást kaphatnak a munkaadók

A megállapodást nagyban befolyásolja, hogy a vártnál szerényebb növekedés és a korábban jelzettnél valamelyest magasabb infláció miatt a munkáltatók kapnak-e a béremeléshez szükséges támogatást. 

Nagy Márton korábban már jelezte, lát mozgásteret a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentésére. A nemzetgazdasági miniszter ugyanakkor azt is világossá tette, hogy a szocho 12 százalékra csökkentése több száz milliárd forintos költségvetési bevételkiesést jelent, vagyis egy ilyen döntésnek megalapozottnak kell lennie és jól meg kell fontolni a hatásait.

A kormány 2016 óta több lépésben 27-ről 13 százalékra csökkentette a munkáltatói terhet, vagyis a bruttó munkabéren felül befizetendő összeg mértékét. A 2017-től életbe lépett többéves bérmegállapodás a felek egybehangzó véleménye szerint beváltotta a hozzáfűzött várakozásokat: jelentősen nőttek a magyar fizetések és az emelés a keresetek reálértékére is érdemi hatással volt. A korábbi béralku lényege pont az volt, hogy a gazdaság teljesítményét is meghaladó béremelések esetén az így elért reálbér-emelkedésért cserébe a munkaadók terhe mérséklődött, a szocho csökkentéséből adódó megtakarítást így a foglalkoztatók a bérek további felzárkóztatására tudták fordítani.

A két számjegyű minimálbér-emelések szerteágazó hatással bírnak, sok ember jövedelmét befolyásolják, a minimálbér a legtöbb érintett bevételét csak közvetve érinti. 

Míg a minimálbér a munkavállalók csak kis részét, nagyjából 5-6 százalékát érinti, az összeg számos egyéb költségtételt befolyásol, beleértve a szociális támogatások összegét vagy például az őstermelők kedvezményes adózásának mértékét. A garantált bérminimum emelése pedig amellett, hogy a minimálbérnél lényegesen több munkavállalót érint, tovagyűrűző hatása erőteljes, mivel a magasabb keresetűek fizetését is emelni kell, a bértorlódások elkerülése érdekében.

Úgy tudjuk, akár már két héten belül létrejöhet a végleges megállapodás.

Így változhat 2026-ban a minimálbér és a bérminimum

A hétfői egyeztetésről egyelőre nem árultak el részleteket a felek, de a legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az, hogy jövőre

  • a minimálbér 12 százalékkal emelkedhet, bruttó 290 800 forintról 325 700 forintra,
  • a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal nőhet, bruttó 348 800 forintról 383 700 forintra,
  • míg a szociális hozzájárulási adó 13-ról 12 százalékra mérséklődne.

Nyitókép: Nagy Csaba/Pixabay

***

