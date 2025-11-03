Napokon belül megállapodás születhet a minimálbér és a garantált bérminimum összegéről

A kormány 2016 óta több lépésben 27-ről 13 százalékra csökkentette a munkáltatói terhet, vagyis a bruttó munkabéren felül befizetendő összeg mértékét. A 2017-től életbe lépett többéves bérmegállapodás a felek egybehangzó véleménye szerint beváltotta a hozzáfűzött várakozásokat: jelentősen nőttek a magyar fizetések és az emelés a keresetek reálértékére is érdemi hatással volt. A korábbi béralku lényege pont az volt, hogy a gazdaság teljesítményét is meghaladó béremelések esetén az így elért reálbér-emelkedésért cserébe a munkaadók terhe mérséklődött, a szocho csökkentéséből adódó megtakarítást így a foglalkoztatók a bérek további felzárkóztatására tudták fordítani.
A két számjegyű minimálbér-emelések szerteágazó hatással bírnak, sok ember jövedelmét befolyásolják, a minimálbér a legtöbb érintett bevételét csak közvetve érinti.
Míg a minimálbér a munkavállalók csak kis részét, nagyjából 5-6 százalékát érinti, az összeg számos egyéb költségtételt befolyásol, beleértve a szociális támogatások összegét vagy például az őstermelők kedvezményes adózásának mértékét. A garantált bérminimum emelése pedig amellett, hogy a minimálbérnél lényegesen több munkavállalót érint, tovagyűrűző hatása erőteljes, mivel a magasabb keresetűek fizetését is emelni kell, a bértorlódások elkerülése érdekében.
Úgy tudjuk, akár már két héten belül létrejöhet a végleges megállapodás.
Így változhat 2026-ban a minimálbér és a bérminimum
A hétfői egyeztetésről egyelőre nem árultak el részleteket a felek, de a legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az, hogy jövőre
- a minimálbér 12 százalékkal emelkedhet, bruttó 290 800 forintról 325 700 forintra,
- a garantált bérminimum pedig 10 százalékkal nőhet, bruttó 348 800 forintról 383 700 forintra,
- míg a szociális hozzájárulási adó 13-ról 12 százalékra mérséklődne.