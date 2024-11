Közel a történelmi bérmegállapodás: jön az ezer euró feletti minimálbér és a magyar fizetések jelentős emelkedése

A főtitkár szerint ez a cél nincs veszélyben, ugyanakkor a munkáltatók azt kérik, a hároméves bérmegállapodás első évében, 2025-ben az évi átlagos 12 százalékos minimálbér- és 10 százalékos garantált bérminimum-emelés helyett egy visszafogottabb emelésben egyezzenek meg a felek. Az első negyedéves makrogazdasági adatok ismeretében pedig vizsgálják felül, van-e még lehetőség további bérnövelésre. Ha jövőre mérsékeltebb lenne a béremelés, akkor sem járnának rosszabbul a munkavállalók, mivel 2026-ban, vagy 2027-ben arányaiban akár nagyobb emelésben is részesülnének.

A Mandiner információi szerint a szakszervezetek határozottan visszautasítják a munkáltatók alacsonyabb béremelésre vonatkozó elképzelését. Nem látják garantáltnak, hogy abban az esetben is megvalósulna az évi 12 és 10 százalékos átlagos emelés, ha engedményeket tennének, ráadásul az érdekvédők nem kaptak olyan elemzést, amely megalapozná óvatosságukat.

Perlusz László ugyanakkor világossá tette, a munkaadói oldal nem zárkózott el attól sem, hogy 2025-ben 10 és 12 százalékkal nőjön a két legkisebb bértétel. Ehhez ugyanakkor

a jelenleg 13 százalékos szociális hozzájárulási adó legalább egy százalékos csökkentését kérik

annak érdekében, hogy a növekvő bértömeg ne sodorja veszélybe az elmúlt években több ágazatban is nehéz helyzetbe kerülő hazai vállalkozásokat. Kérdésünkre a főtitkár egyértelművé tette, jelen gazdasági helyzetben – az optimista várakozások és előrejelzések ellenére is – óvatosságra intené a szakszervezeteket és a kormányt is.

Minden évben túszul ejtik a béreket a munkáltatók

„Határozottan kitartanak a szakszervezetek az évi 12 százalékos minimálbér- és 10 százalékos garantált bérminimum-emelés mellett” – hangsúlyozta a Mandinernek Palkovics Imre. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a hétfői egyeztetést követően arra emlékeztetett, a munkáltatói képviseletek minden évben azt szajkózzák, hogy a termelékenység és a GDP változása nincs összhangban a bérek emelésével, ami nagyon nehéz helyzetbe hozza a hazai cégeket.