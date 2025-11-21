Ft
11. 22.
szombat
mszp Tüttő Kata visszatérés főpolgármester Fővárosi Közgyűlés vagyonnyilatkozat Karácsony Gergely

Nagy visszatérés szemtanúi lehetünk rövidesen a fővárosban, de nem mindenki örül ennek

2025. november 21. 22:45

Tüttő Kata, egykori MSZP-s főpolgármester-helyettes visszaülhet a régi székébe.

2025. november 21. 22:45
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Karácsony Gergely főpolgármester az MSZP-s Tüttő Katát jelöli a főpolgármester-helyettesi tisztségre több mint egy évvel a közgyűlés hivatalos felállása után.

A városvezető pénteken egyeztetett erről a fővárosi frakciókkal, az ügyet pedig a jövő héten terjesztheti a Fővárosi Közgyűlés elé.

Ha a grémium nem fogadja el a javaslatot, úgy a főispán jogosult a főpolgármester helyettesének kijelölésére.

Magyar Péter kiakadt

Indulatosan reagált Magyar Péter arra, hogy Karácsony Gergely Tüttő Katát – akire Magyar „a fővárosi szocialista polip egyik intézőjeként” hivatkozott – jelölte helyetteséül.

Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst, vagy épp Leisztinger Tamást is”

– jegyezte meg a Tisza-vezér.

Magyar a bejegyzésében azt is „megfejtette”, hogy milyen ördögi indíttatása lehet Karácsonynak: „Persze nem is az volt a cél, hogy megválasszák, hanem hogy legalább egy napig ezzel foglalkozzon a sajtó és a propaganda és ne a TISZA jelöltállítása dominálja a híreket. Ennyi volt a feladat” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Ingatlanokban és megtakarításokban nincs hiány

Emlékezetes, hogy Tüttő Kata korábban már „bizonyított” Budapest főpolgármester-helyetteseként, és már igencsak régi motorosnak számít a magyar közéletben. Mindemellett busás vagyonnal is rendelkezik. Vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy 

15 ingatlanja van, melyek közül egy a XII., kettő az I. kerületben, a többi pedig vidéken található.

2024-ben vásárolt egy Toyota C-HR EPE-t is, így most már gépjármű is a tulajdonát képezi.

Ingatlanjai mellett jelentős megtakarításai vannak. Nyugdíjpénztárban 14,4 millió forintja, egészségpénztárban: 3,1 millió forintja van. Emellett 1,5 millió forintnyi lakástakarékkal és 750 ezer forintos, nyugdíjbiztosítással bír. További megtakarítások: BGF papírok 12,8 millió Ft, Citadella 10, 2 millió forint, FF 17,5 millió forint, HOLD Részvény 4 millió forint, JP Morgan 13,5 millió forint, OTP 15 millió forint, DCI 17,4 millió forint.

Korábban 63 millió forint értékben volt állampapír befektetése, de a január végén ismertté vált vagyonnyilatkozat szerint az már „csak” 55 millió forint volt.

A fentieket összeadva körülbelül 162 millió forint megtakarítása van. Azonban azt is meg kell említeni, hogy megközelítőleg 85 millió forint tartozása is van. Elmondása szerint a hitel a termőföldekhez kapcsolódik, a kamat és tőketörlesztés forrása a földbérleti díj.

Rendszeres adómentes bevételei is akadnak, melyek a következők: gyermektartásdíj, családi pótlék és a Régiók Európai Bizottsága tagság után járó eseti napidíj – olvasható a dokumentumban.

Rúdfitnesz és drága lovaglás

De a baloldali politikus nő korábban egyedi hobbijával és luxusnyaralásával is magára vonta a figyelmet. Egy időben sokak érdeklődésére számot tartottak azok a videói, melyeket rúdfitnesz edzés közben készített. Bő két évvel ezelőtt lapunknak erről a hobbijáról azt nyilatkozta: „Itt vagyok 43 évesen, éppen készülök arra, hogy a petefészkem kiürül, jön egy perimenopauza és egy menopauza. Elmentem egy csontsűrűség-vizsgálatra, és kiderült, hogy nem tartok ott csontsűrűségben, ahol kellene”.

Az a célom, hogy megfelelő súllyal és megfelelő csontsűrűséggel fussak neki a menopauzának. Ezért választottam, ezért csinálom”

– tudtuk meg Tüttő Katától.

De nehéz elfelejteni a 2021-es nyaralásának képsorait is, melyen azt láthattuk, hogy Zakynthosznál a tengerből egy ló hátán került újra szárazra. 

Nyitókép: Tüttő Kata Instagram-oldala

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 22. 11:58
vissza a korruptakkal mert jobbak nincsenek baloldalon motto alatt, ugye Geri ?
Válasz erre
0
0
madre79
2025. november 22. 11:02
Az egész bagázst el kéne zavarni a városházáról!
Válasz erre
0
0
Box Hill
2025. november 22. 10:38
Még egy kommunistát visszahorgásznak a hatalomba. Nem követtek még el elég gazemberséget.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. november 22. 09:52
Egy komcsi tengeri műlovarnő baromira hiányzik a fővárosnak. (Nesze sánta itt egy púp)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!