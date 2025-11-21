Nagy visszatérés szemtanúi lehetünk rövidesen a fővárosban, de nem mindenki örül ennek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Karácsony Gergely főpolgármester az MSZP-s Tüttő Katát jelöli a főpolgármester-helyettesi tisztségre több mint egy évvel a közgyűlés hivatalos felállása után.

A városvezető pénteken egyeztetett erről a fővárosi frakciókkal, az ügyet pedig a jövő héten terjesztheti a Fővárosi Közgyűlés elé.