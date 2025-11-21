Magyar Péter lekapta a tíz körméről Karácsony Gergelyt – az ok egészen elképesztő

„Karácsony Gergely arra hivatkozik, hogy az egy évvel ezelőtti jelöltjeit nem volt hajlandó megtárgyalni a közgyűlés. Azt persze elfelejti hozzátenni, hogy akkor a saját frakcióvezetője, az azóta már Orbánék megbízásából új szatellitpártot gründoló, Barabás Richárd vonta vissza a javaslatát és így nem tudott róla szavazni a közgyűlés. Pont ezekre a kavarásokra és erre az MSZP-DK-Fidesz fővárosi polipra (parkolóbiznisz, orosz metróbeszerzés, BKV-korrupció…) mondtak nemet tavaly a fővárosiak.”

A megalapozatlan, mindenféle bizonyítékot nélkülöző vádaskodás és konteózás persze minden Magyar-szerzemény elmaradhatatlan tartozéka, de itt talán még a szokattnál is vadabb teóriagyártásba kezdett a pártelnök úr.

Kíváncsian várjuk, mi lesz minderre a válasza Karácsony Gergelynek – főleg, hogy az utóbbi időben már nem először esett neki a feltűnően egyre fáradtabb és türelmetlenebb Tisza-vezér.