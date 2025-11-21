Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tüttő Kata konteó Magyar Péter Karácsony Gergely

Magyar Péter lekapta a tíz körméről Karácsony Gergelyt – az ok egészen elképesztő

2025. november 21. 14:26

Ilyen vad konteót is rég hallottunk, de a Tisza-vezér egyelőre nem érzi, hogy pihennie kellene.

2025. november 21. 14:26
null

Meglehetősen paprikás hangulatban reagált Magyar Péter arra, hogy Karácsony Gergely Tüttő Katát – akire Magyar „a fővárosi szocialista polip egyik intézőjeként” hivatkozott – jelölte helyetteséül.

Ezt is ajánljuk a témában

Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst, vagy épp Leisztinger Tamást is”

– jegyezte meg a Tisza-vezér.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Magyar a posztban azt állította, hogy a főpolgármester senkivel sem egyeztetett a döntésről, és „pontosan tudja, hogy Tüttő nem számíthat 5 szavazatnál többre”.

Ezután azt is megfejtette, hogy milyen ördögi indíttatása lehet Karácsonynak:

Persze nem is az volt a cél, hogy megválasszák, hanem hogy legalább egy napig ezzel foglalkozzon a sajtó és a propaganda és ne a TISZA jelöltállítása dominálja a híreket. Ennyi volt a feladat.”

Itt közbevetnénk, hogy még ha így is van,

nem egészen érthető, miért hiányolná Magyar Péter a reflektorfényt a jelöltjeiről, mikor ő maga tiltotta meg mindannyiuknak, hogy akár csak megszólaljanak bármilyen témában.

 A Tisza első embere így folytatta és zárta írását:

„Karácsony Gergely arra hivatkozik, hogy az egy évvel ezelőtti jelöltjeit nem volt hajlandó megtárgyalni a közgyűlés. Azt persze elfelejti hozzátenni, hogy akkor a saját frakcióvezetője, az azóta már Orbánék megbízásából új szatellitpártot gründoló, Barabás Richárd vonta vissza a javaslatát és így nem tudott róla szavazni a közgyűlés. Pont ezekre a kavarásokra és erre az MSZP-DK-Fidesz fővárosi polipra (parkolóbiznisz, orosz metróbeszerzés, BKV-korrupció…) mondtak nemet tavaly a fővárosiak.”

A megalapozatlan, mindenféle bizonyítékot nélkülöző vádaskodás és konteózás persze minden Magyar-szerzemény elmaradhatatlan tartozéka, de itt talán még a szokattnál is vadabb teóriagyártásba kezdett a pártelnök úr.

Kíváncsian várjuk, mi lesz minderre a válasza Karácsony Gergelynek – főleg, hogy az utóbbi időben már nem először esett neki a feltűnően egyre fáradtabb és türelmetlenebb Tisza-vezér.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2025. november 21. 19:08
Megy a műsorozás rendesen! A levitézlett politikusok belharca.
Válasz erre
4
0
nyugalom
2025. november 21. 16:54
Vajon hanyan fogjak otthagyni ezt a felkegyelmüt évvégéig? A zubnonyt meg tartsák keznel
Válasz erre
12
0
khomeini
2025. november 21. 16:52
ez tenyleg orvosi eset
Válasz erre
10
0
Posttenebraslux24
2025. november 21. 16:52
Nézzék ezt az embert, egy sunyi , kontár, kuruzsló képe az arcán tükröződik. Belső gondolatai uralják a jellemét. Ezért belügy a jelöltjei megnyilvánulásai is. Milyen doktor vagy jogász az aki egy súlyos személyiségzavaros szekerét tolja. Óriási képzavar a fejekben. Ez ellen minden józan eszűnek küzdeni kell, mert elmegyógyintézetté alakítják az országunkat. Mérhetetlen kárt okoznak az emberek becsapásával, értékrendek torzításával. Poloskák rajzanak és hivatlanul ontják a bűzt. Remélem sok ember a bűz elhatalmosádásával kijózanodnak, vagy vergődnek egy patológiás elme hálójában.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!