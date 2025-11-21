Magyar Péter lekapta a tíz körméről Karácsony Gergelyt – az ok egészen elképesztő

Karácsony Gergely újra helyzetbe hozná Tüttő Katát
MSZP-s politikussal erősítene Karácsony Gergely.
Ilyen vad konteót is rég hallottunk, de a Tisza-vezér egyelőre nem érzi, hogy pihennie kellene.
Meglehetősen paprikás hangulatban reagált Magyar Péter arra, hogy Karácsony Gergely Tüttő Katát – akire Magyar „a fővárosi szocialista polip egyik intézőjeként” hivatkozott – jelölte helyetteséül.
Ezt is ajánljuk a témában
MSZP-s politikussal erősítene Karácsony Gergely.
Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst, vagy épp Leisztinger Tamást is”
– jegyezte meg a Tisza-vezér.
Magyar a posztban azt állította, hogy a főpolgármester senkivel sem egyeztetett a döntésről, és „pontosan tudja, hogy Tüttő nem számíthat 5 szavazatnál többre”.
Ezután azt is megfejtette, hogy milyen ördögi indíttatása lehet Karácsonynak:
Persze nem is az volt a cél, hogy megválasszák, hanem hogy legalább egy napig ezzel foglalkozzon a sajtó és a propaganda és ne a TISZA jelöltállítása dominálja a híreket. Ennyi volt a feladat.”
Itt közbevetnénk, hogy még ha így is van,
nem egészen érthető, miért hiányolná Magyar Péter a reflektorfényt a jelöltjeiről, mikor ő maga tiltotta meg mindannyiuknak, hogy akár csak megszólaljanak bármilyen témában.
A Tisza első embere így folytatta és zárta írását:
„Karácsony Gergely arra hivatkozik, hogy az egy évvel ezelőtti jelöltjeit nem volt hajlandó megtárgyalni a közgyűlés. Azt persze elfelejti hozzátenni, hogy akkor a saját frakcióvezetője, az azóta már Orbánék megbízásából új szatellitpártot gründoló, Barabás Richárd vonta vissza a javaslatát és így nem tudott róla szavazni a közgyűlés. Pont ezekre a kavarásokra és erre az MSZP-DK-Fidesz fővárosi polipra (parkolóbiznisz, orosz metróbeszerzés, BKV-korrupció…) mondtak nemet tavaly a fővárosiak.”
A megalapozatlan, mindenféle bizonyítékot nélkülöző vádaskodás és konteózás persze minden Magyar-szerzemény elmaradhatatlan tartozéka, de itt talán még a szokattnál is vadabb teóriagyártásba kezdett a pártelnök úr.
Kíváncsian várjuk, mi lesz minderre a válasza Karácsony Gergelynek – főleg, hogy az utóbbi időben már nem először esett neki a feltűnően egyre fáradtabb és türelmetlenebb Tisza-vezér.
Ezt is ajánljuk a témában
Cseh Katalin bejelentése és a 444 posztja nyomán tört ki a balhé.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba