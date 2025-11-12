Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Cseh Katalin Magyar Péter Karácsony Gergely 444

Egymásnak esett Magyar Péter és Karácsony Gergely: harmadfokú égést okozó beszólásokat vágtak egymás fejéhez ország-világ előtt

2025. november 12. 12:53

Cseh Katalin bejelentése és a 444 posztja nyomán tört ki a balhé.

2025. november 12. 12:53
null

Megírtuk, hogy Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre hallgató „közösséghez”. A hírt a 444 is lehozta, majd kiposztolta azt Facebookra. A poszt alatt pedig egyszer csak megjelent Magyar Péter kommentje, melyben szarkasztikus hangnemben gúnyolta ki Cseh Katalin videóját, és Karácsony Gergelynek is üzent:

Ezt is ajánljuk a témában

Hallom Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back...”

Karácsony persze nem hagyhatta annyiban, hogy az online nyilvánosság előtt megszégyenítsék. Így vágott vissza Magyarnak:

Ez hazugság, ami egy telefonnal is tisztázható lett volna, mert a telefont beszélgetésre is lehet ám használni, nem csak kommentelésre”.

Mivel az utóbbi időben többször tapasztaltuk, hogy Magyar Péter bizonyos esetekben törli a hirtelen felindulásból született kommentjeit, ezért képernyőfotóval örökítettük meg a kommentháborút. És milyen jól tettük!

Ugyanis kevesebb, mint fél órával Karácsony Gergely válasza után már hűlt helyét találtuk a két politikus hozzászólásainak a 444 posztja alatt.

Forrás: Mandiner

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chiron
2025. november 12. 14:35
A liberálisok régebbi miniszterelnök - jelöltje összeveszett az újabb jelölttel. Igazi, príma miniszterelnök- alapanyag mindkettő. Sőt, egyik jobb, mint a másik! Ezek aztán megfutamítanák Trumpot, Hszit, Putyint, üstöllést! Olyat odakommentelnének, bármelyiknek...! Született uralkodók, mit uralkodók, Császárok... Császármessiások! Vagy várj csak...
Válasz erre
0
0
soma100
2025. november 12. 14:32
48 kommentet elolvastam, és meglepődve vettem észre, hogy egyetlen egy agyhalott tiszás sem volt itt! Mi történt? Ekkora f@szságra, amit MP és KG művelt nincs kiadott parancs, hogy mit írjanak?
Válasz erre
0
0
Palinkasji
2025. november 12. 14:18
Cicaharc, kész röhej.
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2025. november 12. 14:06
A kapibara már sejti, hogy akár karógeri is lehet a cserejátékos a Tarr mellett helyette? Kínos! :-))
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!