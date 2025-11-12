Egymásnak esett Magyar Péter és Karácsony Gergely: harmadfokú égést okozó beszólásokat vágtak egymás fejéhez ország-világ előtt

Nem lennénk most Magyar Péter helyében: minden eddiginél keményebb kihívót kapott a Fidesz (VIDEÓ)
Már Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre hallgató „közösséghez”.
Cseh Katalin bejelentése és a 444 posztja nyomán tört ki a balhé.
Megírtuk, hogy Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre hallgató „közösséghez”. A hírt a 444 is lehozta, majd kiposztolta azt Facebookra. A poszt alatt pedig egyszer csak megjelent Magyar Péter kommentje, melyben szarkasztikus hangnemben gúnyolta ki Cseh Katalin videóját, és Karácsony Gergelynek is üzent:
Hallom Karácsony Gergely kommunikációs csapata készíti ezeket a hiánypótló videókat. Mesterházy Ernő is back...”
Karácsony persze nem hagyhatta annyiban, hogy az online nyilvánosság előtt megszégyenítsék. Így vágott vissza Magyarnak:
Ez hazugság, ami egy telefonnal is tisztázható lett volna, mert a telefont beszélgetésre is lehet ám használni, nem csak kommentelésre”.
Mivel az utóbbi időben többször tapasztaltuk, hogy Magyar Péter bizonyos esetekben törli a hirtelen felindulásból született kommentjeit, ezért képernyőfotóval örökítettük meg a kommentháborút. És milyen jól tettük!
Ugyanis kevesebb, mint fél órával Karácsony Gergely válasza után már hűlt helyét találtuk a két politikus hozzászólásainak a 444 posztja alatt.
