Egymásnak esett Magyar Péter és Karácsony Gergely: harmadfokú égést okozó beszólásokat vágtak egymás fejéhez ország-világ előtt

Megírtuk, hogy Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre hallgató „közösséghez”. A hírt a 444 is lehozta, majd kiposztolta azt Facebookra. A poszt alatt pedig egyszer csak megjelent Magyar Péter kommentje, melyben szarkasztikus hangnemben gúnyolta ki Cseh Katalin videóját, és Karácsony Gergelynek is üzent: