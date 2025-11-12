Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Cseh Katalin Barabás Richárd párt

Nem lennénk most Magyar Péter helyében: minden eddiginél keményebb kihívót kapott a Fidesz (VIDEÓ)

2025. november 12. 12:02

Már Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre hallgató „közösséghez”.

2025. november 12. 12:02
null

Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke hétfőn jelentette be, hogy pártot alapít. Ismertette azt is, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lesz az ellenzék miniszterlelnök-jelöltje, egyéniben pedig a párt indulóit kell támogatni, és ők tulajdonképpen csak a listán várják a szavazatokat.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Hont András

Facebook

Idézőjel

Barabás Richárd bejelentette, hogy holnapután majd bejelent valamit

A kirobbanó siker garantált, lesz itt még harmincszázalékos Mi Hazánk.

Szerdán pedig újabb „bomba” robbant a magyar politikai palettán: Cseh Katalin, a Momentum alapítója bejelentette, hogy csatlakozik a Humanisták névre hallgató „közösséghez”.

Cseh Katalin mindezt egy videóban ejtette meg, melynek első három percében posztmodern liberalizmus valamennyi sarokpontját felvonultató három perces kortesbeszédet tartott, és az utolsó fél percre tartogatta a lényeget. Ekkor Barabás Richárd is odalépett a hölgy mellé, és elmondta a párt céljait összefoglaló jelmondatot:

Jobb lenne a következő parlament, ha egy kicsit több szivárványos és EU-s zászló lenne ott”.

Nyitókép: Képmetszet

Összesen 90 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. november 12. 14:23
Elítéli a családon belüli erőszakot, a nők bántalmazását? Hekyes! De akkor megkérdezhetem, hogy miért nem emelte fel a szavát, amikor Varga Judit elmondta, hogy terrorizálta a családját Magyar Péter? Megmondom: nem hitték el neki. Na itt a gond kis hölgy, pont az ilyenek miatt nem mer megszólalni sok bántalmazott, mert úgysem hisznek neki, és ebben Cseh Katalin is hibás, úgyhogy inkább erről ne oktasson ki senkit!
Válasz erre
1
0
sagirdilsiz-2
2025. november 12. 14:21
Index: A Momentum elnöksége mai ülésén úgy döntött, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint, és visszakéri tőle parlamenti mandátumát. . Jó a műsor, le is megyek popcornért.
Válasz erre
2
0
CirmoS
2025. november 12. 14:19
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 húbazzz.....kemééény...ez a csapat kemééény..... A magyarok által - jogosan - GYŰLÖLT, BUKOTT CseKK, meg a buzi korcs barabásricsi..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Egyik tetűnek van nulla támogatottsága, a másik tetűnek meg nulla támogatottsága! Hatalmas.... Csekk visszafizette már az általa elcsalt, lopott öt milliárdot? Az idült alkoholista ura kezelés alatt áll! Meggyógyult már az a retek?! Akkor ugye ezek a magyargyűlölő senkik biztos nem az újabb négy év ingyenélésre gyúrnak...?! Ááá...kicsit sem... Nem szabad hagyni! El kell takarítani ezeket a férgeket!
Válasz erre
0
0
vkovacs
2025. november 12. 13:59
Nem! Nem lenne jobb! Eddig se jött be, ezután se fog! Mi kell még, hogy felismerjék-?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!