Nem lennénk most Magyar Péter helyében: minden eddiginél keményebb kihívót kapott a Fidesz (VIDEÓ)

Lezárult egy korszak: a Momentum páros lábbal rúgta ki Cseh Katalint, a mandátumától is megfosztották
Mélységesen csalódtak egykori társukban.
Már Cseh Katalin is csatlakozott a Humanisták névre hallgató „közösséghez”.
Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke hétfőn jelentette be, hogy pártot alapít. Ismertette azt is, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lesz az ellenzék miniszterlelnök-jelöltje, egyéniben pedig a párt indulóit kell támogatni, és ők tulajdonképpen csak a listán várják a szavazatokat.
Szerdán pedig újabb „bomba” robbant a magyar politikai palettán: Cseh Katalin, a Momentum alapítója bejelentette, hogy csatlakozik a Humanisták névre hallgató „közösséghez”.
Cseh Katalin mindezt egy videóban ejtette meg, melynek első három percében posztmodern liberalizmus valamennyi sarokpontját felvonultató három perces kortesbeszédet tartott, és az utolsó fél percre tartogatta a lényeget. Ekkor Barabás Richárd is odalépett a hölgy mellé, és elmondta a párt céljait összefoglaló jelmondatot:
Jobb lenne a következő parlament, ha egy kicsit több szivárványos és EU-s zászló lenne ott”.
