„Folytatom a mai, hamvába holt politikus-sorozatomat.

Barabás Richárd bejelentette, hogy holnapután majd bejelent valamit. Valami olyat, hogy milyen formáció keretében indulnak a választáson (tehát a Párbeszéd ezúttal sem indul), de addig is leszögezte, hogy a miniszterelnök-jelöltjük a Megváltó úr, és egyéniben a Tiszára kell szavazni álláspontjuk szerint.Viszont az indulás feltétlenül szükséges, mert Barabás ökölbe szorult kezet lát, ami a múltba néz (sic), miközben több szivárványos és EU-zászló kéne, és kevesebb Nagy-Magyarország.

A kirobbanó siker garantált, lesz itt még harmincszázalékos Mi Hazánk.”

Nyitókép: Képernyőfotó