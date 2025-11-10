Ft
Tisza Párt Barabás Richárd Megváltó ököl Magyar Péter zászló Párbeszéd választás

Barabás Richárd bejelentette, hogy holnapután majd bejelent valamit

2025. november 10. 15:46

A kirobbanó siker garantált, lesz itt még harmincszázalékos Mi Hazánk.

2025. november 10. 15:46
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Folytatom a mai, hamvába holt politikus-sorozatomat.

Barabás Richárd bejelentette, hogy holnapután majd bejelent valamit. Valami olyat, hogy milyen formáció keretében indulnak a választáson (tehát a Párbeszéd ezúttal sem indul), de addig is leszögezte, hogy a miniszterelnök-jelöltjük a Megváltó úr, és egyéniben a Tiszára kell szavazni álláspontjuk szerint.Viszont az indulás feltétlenül szükséges, mert Barabás ökölbe szorult kezet lát, ami a múltba néz (sic), miközben több szivárványos és EU-zászló kéne, és kevesebb Nagy-Magyarország.

A kirobbanó siker garantált, lesz itt még harmincszázalékos Mi Hazánk.”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2025. november 10. 16:34
Ki az a Barabás?
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. november 10. 16:29
KI ez a lárva?
Válasz erre
0
0
csicseriborso3
2025. november 10. 16:25
Kedves Richárd! Nem érdekel a szexuális irányultságod, de amikor előadod, hogy nekem pl. miért lenne jobb, ha sok szivárványos zászlót látnék, közlöm veled, hogy nem, nem akarok szivárványos zászlókat! Hagyjál bennünket békén, ugyanis a te látásmódod a nagy-nagy többségnek nem tetszik, akár akarod, akár nem. Politizálj ha akarsz, de már megbocsáss, ne a p..-d legyen az, ami miatt meg kéne választani téged. Gondolatokat, jövőképet, esetleg némi kultúrát várnék tőled. Ha ezeket nem tudod adni, akkor csak egy hülye b..i maradsz, és közben eszembe jutnak azok a homoszexuális ismerőseim, akik normálisan élnek, és nem akarnak mást, csak hogy az olyan hülyegyerekek mint te, hagyják őket élni.
Válasz erre
1
0
bakafant-28
2025. november 10. 16:22
Ez a zsizsik hozza majd a ratyesz szavazókat! Melegszik a Tisza!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!