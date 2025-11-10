Mikropártból válik ki egy amőbapárt, Schiffer András azonnal reagált
„Azt hiszem kezdem elveszíteni a fonalat” – jelentette ki a hír hallatán az egykori LMP-s politikus.
A kirobbanó siker garantált, lesz itt még harmincszázalékos Mi Hazánk.
„Folytatom a mai, hamvába holt politikus-sorozatomat.
Barabás Richárd bejelentette, hogy holnapután majd bejelent valamit. Valami olyat, hogy milyen formáció keretében indulnak a választáson (tehát a Párbeszéd ezúttal sem indul), de addig is leszögezte, hogy a miniszterelnök-jelöltjük a Megváltó úr, és egyéniben a Tiszára kell szavazni álláspontjuk szerint.Viszont az indulás feltétlenül szükséges, mert Barabás ökölbe szorult kezet lát, ami a múltba néz (sic), miközben több szivárványos és EU-zászló kéne, és kevesebb Nagy-Magyarország.
A kirobbanó siker garantált, lesz itt még harmincszázalékos Mi Hazánk.”
