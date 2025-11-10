Mikropártból válik ki egy amőbapárt, Schiffer András azonnal reagált

Meglepő videóval jelentkezette Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke. A politikus a felvételen arról beszélt, „lehet egyszerre szolgálni a kormányváltás ügyét és képviselni azt a modern, izgalmas, európai, befogadó értékrendet, ami sokunk identitásának alapvető része.

Úgyhogy egy teljesen új alapokon nyugvó szervezetet hívok életre azért, hogy elinduljon a választásokon”

– így jelentette be, hogy pártot alapít.

Barabás azt is megjegyezte, hogy a Pride betiltásakor értette ugyan, hogy miért maradtak sokan csendben „gumicsontra” hivatkozva, de ez a hozzáállás fájt neki.

A videóban elhangzott, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lesz az ellenzék miniszterelelnök-jelöltje, egyéniben pedig a párt indulóit kell támogatni, de listán már mások is labdába rúghatnak.