Mikropártból válik ki egy amőbapárt, Schiffer András azonnal reagált

Bezzeg a Kiskegyedről azonnal posztolt!
Magyar Péternek erről még mindig szava sincsen.
„Azt hiszem kezdem elveszíteni a fonalat” – jelentette ki a hír hallatán az egykori LMP-s politikus.
Meglepő videóval jelentkezette Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke. A politikus a felvételen arról beszélt, „lehet egyszerre szolgálni a kormányváltás ügyét és képviselni azt a modern, izgalmas, európai, befogadó értékrendet, ami sokunk identitásának alapvető része.
Úgyhogy egy teljesen új alapokon nyugvó szervezetet hívok életre azért, hogy elinduljon a választásokon”
– így jelentette be, hogy pártot alapít.
Barabás azt is megjegyezte, hogy a Pride betiltásakor értette ugyan, hogy miért maradtak sokan csendben „gumicsontra” hivatkozva, de ez a hozzáállás fájt neki.
A videóban elhangzott, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lesz az ellenzék miniszterelelnök-jelöltje, egyéniben pedig a párt indulóit kell támogatni, de listán már mások is labdába rúghatnak.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Schiffer András, egykori LMP-s politikus rövid időn belül reagált a hírre közösségi oldalán. Mint fogalmazott:
amikor egy – elvileg – létező párt elnöke bejelenti, hogy pártot alapít, akkor azt hiszem kezdem elveszíteni a fonalat”.
Nem meglepő mód Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megjelent Barabás Richárd posztja alatt. Az ellenzéki pártvezér azt írta, „tudtuk, hogy jönni fog Orbánék megrendelésére az új párt, hogy elvigyetek 1-2 százalékot a rendszerváltást óhajtó millióktól…”.
„Van egy rossz hírem számotokra, létrehozhattok akár 100 új pártot is a magyarok megosztására, nem fogtok sikerrel járni.
A magyar emberek ítéletet mondanak felettetek (is) jövő áprilisban”
– zárta gondolatait Magyar.
