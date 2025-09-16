Ft
Kuslits Gábor Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Barabás Richárd

Barabás Richárd a Párbeszéd politikusa nyílt levelet tett közzé a miniszterelnöknek címezve

2025. szeptember 16. 14:36

A rágalmazás miatt jelenleg folyik a rendőrségi eljárás.

2025. szeptember 16. 14:36
Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs
Facebook

„Barabás Richárd a Párbeszéd politikusa nyílt levelet tett közzé a miniszterelnöknek címezve, amiben aljas és felháborító vádakkal illeti a kormány tagjait. Ezúton a leghatározottabban visszautasítjuk a nyílt levélben foglalt gyalázatos és szemenszedett hazugságokat! A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már feljelentést tett a hamis vádakat megfogalmazó Kuslits Gábor ellen. A rágalmazás miatt jelenleg folyik a rendőrségi eljárás.”

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

 

lofejazagyban-2
2025. szeptember 16. 17:56
színésznek és poliikusnak egyaránt szar, lehet, hogy buzeránsnak jobb.
machet
2025. szeptember 16. 17:47
BR az egyik legnagyobb f@szszopó a környéken.
nyúlgerinc
2025. szeptember 16. 16:15
Gyanúsan nagy orra van ennek a visszavonult színésznek.... Amúgy mi a lószart taníthat(ott) a közszolgálati egyetemen? Anarchizmust zöldbe csomagolva.
lemez
2025. szeptember 16. 15:38
Ni,ni a buzi feljelent.
