„Barabás Richárd a Párbeszéd politikusa nyílt levelet tett közzé a miniszterelnöknek címezve, amiben aljas és felháborító vádakkal illeti a kormány tagjait. Ezúton a leghatározottabban visszautasítjuk a nyílt levélben foglalt gyalázatos és szemenszedett hazugságokat! A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már feljelentést tett a hamis vádakat megfogalmazó Kuslits Gábor ellen. A rágalmazás miatt jelenleg folyik a rendőrségi eljárás.”

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd