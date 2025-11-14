A tiszás Tibi atya sem kegyelmezett – mindenhonnan kapja a pofonokat a „kamupártos” Cseh Katalin
Korábbi pártelnöke után most a híres meme-gyáros is kritikát fogalmazott meg a Humanisták újdonsült politikusa ellen.
Nem akarok senkit sem katasztrófaturizmusra buzdítani, de...
„Nem akarok senkit sem katasztrófaturizmusra buzdítani, de a jelenleg futó Partizán élő Cseh Katalinnal és Barabás Richárddal, alias »humanisták«, Magyar Péter és a Tisza megjelenése nélkül is vállalhatatlan lenne..”
Ezt is ajánljuk a témában
Korábbi pártelnöke után most a híres meme-gyáros is kritikát fogalmazott meg a Humanisták újdonsült politikusa ellen.
Nyitókép: Facebook