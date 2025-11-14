A tiszás Tibi atya sem kegyelmezett – mindenhonnan kapja a pofonokat a „kamupártos” Cseh Katalin

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a Momentum kizárta korábbi EP-képviselőjét, Cseh Katalint, amiért a politikus csatlakozott a Barabás Richárd, a Párbeszéd–Zöldek társelnöke által alapított Humanisták nevű „párthoz” és ezzel egyértelműsítette, indulni kíván a választáson.