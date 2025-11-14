A tiszás Tibi atya sem kegyelmezett – mindenhonnan kapja a pofonokat a „kamupártos” Cseh Katalin

Lezárult egy korszak: a Momentum páros lábbal rúgta ki Cseh Katalint, a mandátumától is megfosztották
Mélységesen csalódtak egykori társukban.
Korábbi pártelnöke után most a híres meme-gyáros is kritikát fogalmazott meg a Humanisták újdonsült politikusa ellen.
Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a Momentum kizárta korábbi EP-képviselőjét, Cseh Katalint, amiért a politikus csatlakozott a Barabás Richárd, a Párbeszéd–Zöldek társelnöke által alapított Humanisták nevű „párthoz” és ezzel egyértelműsítette, indulni kíván a választáson.
A hírre több ellenzéki politikus is reagált, köztük Fekete-Győr András, a Momentum alapítója is, aki mély csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy korábbi párttársa elhagyta a Momentumot.
„Kedves Katka! Nagyot csalódtam benned.”
Fekete-Győr szerint Cseh Katalin pártváltásával szem elől tévesztette, miért léptek annak idején politikai pályára.
A fejleményekre most reagált a Tisza-szimpatizáns, baloldali meme-gyáros Tibi Atya is.
A közösségi oldalán viccesen azt írta, hogy a parlamenti választásokon való indulásért kapott pénzből akár egy Porsche luxusautó is megvásárolható lenne, egyúttal a Humanisták politikai mozgalmát „kamupártnak” nevezte.
Szerinted ha indítok egy kamupártot én is, akkor kijön belőle?
