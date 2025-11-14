Ft
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tibi atya Fekete-Győr ­András Humanista Cseh Katalin Momentum

A tiszás Tibi atya sem kegyelmezett – mindenhonnan kapja a pofonokat a „kamupártos” Cseh Katalin

2025. november 14. 16:51

Korábbi pártelnöke után most a híres meme-gyáros is kritikát fogalmazott meg a Humanisták újdonsült politikusa ellen.

2025. november 14. 16:51
null

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a Momentum kizárta korábbi EP-képviselőjét, Cseh Katalint, amiért a politikus csatlakozott a Barabás Richárd, a Párbeszéd–Zöldek társelnöke által alapított Humanisták nevű „párthoz” és ezzel egyértelműsítette, indulni kíván a választáson.

A hírre több ellenzéki politikus is reagált, köztük Fekete-Győr András, a Momentum alapítója is, aki mély csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy korábbi párttársa elhagyta a Momentumot.

Fekete-Győr szerint Cseh Katalin pártváltásával szem elől tévesztette, miért léptek annak idején politikai pályára.

A fejleményekre most reagált a Tisza-szimpatizáns, baloldali meme-gyáros Tibi Atya is.

A közösségi oldalán viccesen azt írta, hogy a parlamenti választásokon való indulásért kapott pénzből akár egy Porsche luxusautó is megvásárolható lenne, egyúttal a Humanisták politikai mozgalmát „kamupártnak” nevezte.

Tibi Atya

Facebook

Idézőjel

Cseh Katalin figyi, kinéztem ezt a Porschet

Szerinted ha indítok egy kamupártot én is, akkor kijön belőle?

Nyitókép: Facebook / Cseh Katalin

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 14. 19:02
Ha már egy ilyen lárvaarcú ágenstől is fél a szarosgatyás és csordája akkor komoly vezetésük lehet a Fidesszel szemben... De hát agyhalottaknak a matek sem megy...
Válasz erre
1
0
citromosParizer
2025. november 14. 18:54
Tibi gatya most jött rá, hogy milyen olcsón adta el magát... még Botmixernek is volt annyi esze, hogy jó árat kérjen... nagy tombolás mehet a disznóólban, sokan rendesen felsültek :D
Válasz erre
2
0
google-2
2025. november 14. 18:40
Nagy bajban lehetnek, akik Katkába kapaszkodnának.
Válasz erre
0
0
bodosoldier-2
2025. november 14. 18:36
Lesz még Katka fideszbérenc.))))))
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!