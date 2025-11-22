Magyar Péter aljas húzása: hazug módon zaklatással vádolja a volt momentumost, aki nem akart a Tisza jelöltje lenni

Nagy Károly, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség, azaz az első DPK találkozót szervező ügynökség munkatársa és Momentum korábbi politikusa Facebook-bejegyzésben reagált azokra az ellenzéki médiában megjelent vádakra, amelyek szerint korábban szexuális zaklatási ügy miatt került volna szembe a párt vezetésével.

Magyar Péter posztjában azt állította: Nagy Károly egy szexuális zaklatási ügy miatt hagyta el a Momentumot, csakhogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy Nagy Károly bárkit is zaklatott volna.