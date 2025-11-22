Magyar Péter aljas húzása: hazug módon zaklatással vádolja a volt momentumost, aki nem akart a Tisza jelöltje lenni

„Abszurd, hamis vád” – állította a Momentum egykori politikusa.
A Facebook-bejegyzésében Nagy felidézte 2017–2019 közötti momentumos tevékenységét, amikor – saját elmondása szerint – fiatal aktivistákkal dolgozott együtt, akikkel „rendszeresen buliztak együtt”. Mint írja, ekkor még 21–22 éves volt, mára pedig kétgyermekes édesapa.
A korábbi politikus szerint a sajtóban megjelent állítások, valamint Magyar Péter nyilvános kijelentései „valótlanok”.
Nagy szerint nem igaz, hogy szexuális zaklatás miatt kizárták volna a Momentumtól.
Állítása szerint valójában azért került konfliktusba a pártvezetéssel, mert bírálta a Gyurcsány Ferenccel való együttműködést. Úgy fogalmazott: emiatt „megzsarolták és megfenyegették”, és előre közölték vele, hogy lejárató kampányt indítanak ellene.