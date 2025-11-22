Ft
DPK Digitális Polgári Kör Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nagy Károly Tisza Momentum Magyar Péter zaklatás

Magyar Péter aljas húzása: hazug módon zaklatással vádolja a volt momentumost, aki nem akart a Tisza jelöltje lenni

2025. november 22. 17:26

Nagy Károly keményen visszavágott a Tisza-vezérnek.

2025. november 22. 17:26
null

Nagy Károly, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség, azaz az első DPK találkozót szervező ügynökség munkatársa és Momentum korábbi politikusa Facebook-bejegyzésben reagált azokra az ellenzéki médiában megjelent vádakra, amelyek szerint korábban szexuális zaklatási ügy miatt került volna szembe a párt vezetésével.

Magyar Péter posztjában azt állította: Nagy Károly egy szexuális zaklatási ügy miatt hagyta el a Momentumot, csakhogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy Nagy Károly bárkit is zaklatott volna.

Továbbá a 444 állításával ellentétben a Digitális Polgári Körök működtetésében nem történt változás, a programok szervezéséért felelős Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökséget továbbra is Partos Bence irányítja.

Nagy Károly határozottan cáfolta a vádakat, és azt állította: az ügy mögött szerinte politikai lejárató kampány áll.

„Abszurd, hamis vád” – állította a Momentum egykori politikusa.

A Facebook-bejegyzésében Nagy felidézte 2017–2019 közötti momentumos tevékenységét, amikor – saját elmondása szerint – fiatal aktivistákkal dolgozott együtt, akikkel „rendszeresen buliztak együtt”. Mint írja, ekkor még 21–22 éves volt, mára pedig kétgyermekes édesapa.

A korábbi politikus szerint a sajtóban megjelent állítások, valamint Magyar Péter nyilvános kijelentései „valótlanok”

Nagy szerint nem igaz, hogy szexuális zaklatás miatt kizárták volna a Momentumtól.

Állítása szerint valójában azért került konfliktusba a pártvezetéssel, mert bírálta a Gyurcsány Ferenccel való együttműködést. Úgy fogalmazott: emiatt „megzsarolták és megfenyegették”, és előre közölték vele, hogy lejárató kampányt indítanak ellene.

Elmondása alapján ő maga kezdeményezett etikai vizsgálatot a Momentum Etikai Felügyelőbizottságánál, „hogy tisztázza a helyzetét”. Mint írja, az eljárás sem tudta bizonyítani, hogy nem konszenzuális helyzetbe keveredett volna, feljelentés sem született, és nem zárták ki a pártból – ő maga döntött a kilépés mellett.

A bejegyzésben azt is állította: Magyar Péter korábban megkereste őt, hogy induljon a Tisza Párt támogatásával a XVIII. kerületben az önkormányzati választáson, de erre nemet mondott.

Úgy véli, a jelenleg róla szóló kijelentések hátterében Magyar Péter politikai bosszúja, illetve – Nagy értelmezése szerint – a Tisza Párt jelöltállítási nehézségei állhatnak.

Posztja végén Nagy egy személyes üzenetet is intézett a Tisza Párt vezetőjéhez. Azt írta:

ha ő akár csak a töredékét elkövette volna annak, amit Magyar Péter tett a fiatal lányokkal az Ötkertben, a Momentum minden bizonnyal kizárta volna.

***

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

