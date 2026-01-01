Orbán Viktor Svájc elnökének üzent a tragédia után

My deepest condolences to President @ParmelinG following the tragic fire in Crans-Montana. We pray for those who lost their lives and for the many injured. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 1, 2026

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szörnyű tragédiával kezdődött az új év Svájcban: bulizókra gyulladt egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben több tucatnyian az életüket vesztették. A BBC időközben ismertette egy túlélő beszámolóját is, és kikerült egy olyan videó is, amelyen a lángoló mennyezet látható.