Orbán Viktor Svájc elnökének üzent a tragédia után

Még nincs vége a svájci horrornak: megszólalt egy túlélő, hátborzongató részletek láttak napvilágot (VIDEÓ)
Az olasz külügyminisztérium korábban közölte, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.
A magyar kormányfő részvétét fejezte ki a szilveszteri szerencsétlenséget követően.
Orbán Viktor miniszterelnök az X-en üzent Guy Parlemlin svájci elnöknek, részvétét fejezte ki a szilveszteri szórakozóhelyi tragédia miatt.
Imádkozunk azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért
– írta Orbán Viktor.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szörnyű tragédiával kezdődött az új év Svájcban: bulizókra gyulladt egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben több tucatnyian az életüket vesztették. A BBC időközben ismertette egy túlélő beszámolóját is, és kikerült egy olyan videó is, amelyen a lángoló mennyezet látható.
Ezt is ajánljuk a témában
Az olasz külügyminisztérium korábban közölte, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.
Nyitókép: Muhammet Ikbal Arslan / ANADOLU / AFP