Orbán Viktor Svájc elnökének üzent a tragédia után

2026. január 01. 19:44

A magyar kormányfő részvétét fejezte ki a szilveszteri szerencsétlenséget követően.

2026. január 01. 19:44
Orbán Viktor miniszterelnök az X-en üzent Guy Parlemlin svájci elnöknek, részvétét fejezte ki a szilveszteri szórakozóhelyi tragédia miatt. 

Imádkozunk azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért 

– írta Orbán Viktor. 

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szörnyű tragédiával kezdődött az új év Svájcban: bulizókra gyulladt egy szórakozóhely szilveszterkor, az esetben több tucatnyian az életüket vesztették. A BBC időközben ismertette egy túlélő beszámolóját is, és kikerült egy olyan videó is, amelyen a lángoló mennyezet látható. 

Nyitókép: Muhammet Ikbal Arslan / ANADOLU / AFP

