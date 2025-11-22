Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző
Várhatóan lesznek még szórakoztató fordulatok.
Hogy szavaz majd így bárki jó szívvel egy tiszás jelöltre, aki négy évig képviselné őt a Parlamentben?
„Mi az újabb kamu a zsebmessiástól?
Magyar Péter korábban azt mondta a Tisza Párt jelöltjeiről:
»Lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni«
Mi a valóság?
Magyar Péter eltiltotta az összes jelöltet a válaszadástól, interjút sem adhat senki. Hogy ismerik meg a magyarok így ezeket a jelölteket? Hogy szavaz majd így bárki jó szívvel egy tiszás jelöltre, aki négy évig képviselné őt a Parlamentben?”
Ezt is ajánljuk a témában
Várhatóan lesznek még szórakoztató fordulatok.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP