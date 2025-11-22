Ft
Tisza Párt jelöltbemutatás Magyar Péter

Magyar Péter eltiltotta az összes jelöltet a válaszadástól

2025. november 22. 15:10

Hogy szavaz majd így bárki jó szívvel egy tiszás jelöltre, aki négy évig képviselné őt a Parlamentben?

2025. november 22. 15:10
Szabó Gergő
Szabó Gergő
„Mi az újabb kamu a zsebmessiástól?

Magyar Péter korábban azt mondta a Tisza Párt jelöltjeiről:

Magyar Péter eltiltotta az összes jelöltet a válaszadástól, interjút sem adhat senki. Hogy ismerik meg a magyarok így ezeket a jelölteket? Hogy szavaz majd így bárki jó szívvel egy tiszás jelöltre, aki négy évig képviselné őt a Parlamentben?”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

jump-ing
2025. november 23. 05:56
Fidesznek is ezt kellene tennie az ellenoldal basztatásával kapcsolatosan.
kőbaltás
2025. november 23. 04:47
Aki tiszás jelöltre szavaz,az IDIÓTA.
nyafika
2025. november 23. 00:20
Nem fognak ezek képviselni senkit. Áprilisig el sem jutnak. Be fog dőlni ez az ócska piramisjáték, lesz pár ezer hülye szektás aki ráébred, csak a pénzüket nyúlták le...
Ízisz
2025. november 22. 22:13
Z. A tiszások többek között azért szektások, mert a vezírükön kívűl nem látnak, hallanak, olvasnak semmit!!! és gondolkidás nélkül elhisznek mindent, mert az ő elképzeléseiket erősíti meg a gazdájuk!!! Nem tályékozodnak máshonnan kizárókag poloska szöveget vesznek át és továbbítják azt... Minden más hazugság számukra!!! Ez az igazi birka csorda szellem!!! 💯😏😐❗
