ETO FC Paul Anton Magyarország NB I Románia

„Itt komoly bérek vannak” – az NB I-es játékos szerint Romániában példát vehetnének a magyarokról

2026. január 09. 14:09

Az ETO román légiósa dicsérte az NB I színvonalát és a klubok működését. Paul Anton szerint hazájában példát vehetnének a magyarokról.

2026. január 09. 14:09
null

Paul Anton, a labdarúgó NB I-ben élen álló ETO FC csapatkapitánya a román sajtóban adott interjújában dicsérte a magyar futball mentalitását és a bajnokság színvonalát, valamint részletesen beszélt arról is, Magyarország miben jár előrébb hazájánál, Romániánál.

Paul Anton, ETO FC, Győr, Románia, Magyarország, románok
Paul Anton 2022 óta futballozik Győrben (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

„A magyar bajnokság sokkal intenzívebb és direktebb. Itt nagy hangsúlyt kap a fizikai munka és a tempó, míg Romániában inkább a taktikai és technikai elemek dominálnak” – idézte az Origo a gsp.ro-nak nyilatkozó román játékost, aki 2022-ben érkezett az akkor még második ligás ETO-hoz.

Anton hozzátette: mivel a két bajnokság erőviszonyai hasonlóak, 

a magyar együttesek közül több is a felsőházi rájátszásért küzdhetne a román ligában, míg a román élcsapatok az NB I-ben is a bajnoki címért harcolnának.

A középpályás külön kiemelte a magyar klubok pénzügyi stabilitását.

Magyarországon nem hallani arról, hogy kluboknak fizetési gondjaik lennének. Komoly bérek vannak, és minden szervezetten működik

– mondta. Megjegyezte, öt-hat magyar klub, mint a Ferencváros, az Újpest, a DVSC, a Puskás Akadémia és az ETO a román élcsapatok szintjén kínál fizetést.

Paul Anton dicsérte a magyar mentalitást

A legerősebb dicséret azonban a magyar mentalitásnak szólt.

A magyarok komolyak, szorgalmasak és munkaszeretők

– hangsúlyozta Anton, kiemelve, hogy ez a hozzáállás a fiatal játékosokon is egyértelműen látszik. Azt is elmondta, hogy 

Magyarországon a klubok jelentős pénzügyi támogatást kapnak, ennek köszönhetően az infrastruktúra és a képzés színvonala is nagyon magasan van.

A 12-szeres román válogatott futballista elárulta, nagyon neki tetszik az NB I-ben a mostani évadban bevezetett magyarszabály, amely arra ösztökéli az egyesületeket, hogy minél több magyar játékost szerepeltessenek a mérkőzéseken – ezt szerinte Romániában is érdemes lenne átvenni.

Anton ebben az idényben az eddigi 22 tétmérkőzésén két gólt és nyolc gólpasszt jegyzett az ETO-ban, amely a téli szünetben egypontos előnnyel vezeti a tabellát a címvédő Ferencváros előtt.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

