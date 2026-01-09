„Itt komoly bérek vannak” – az NB I-es játékos szerint Romániában példát vehetnének a magyarokról

Paul Anton, a labdarúgó NB I-ben élen álló ETO FC csapatkapitánya a román sajtóban adott interjújában dicsérte a magyar futball mentalitását és a bajnokság színvonalát, valamint részletesen beszélt arról is, Magyarország miben jár előrébb hazájánál, Romániánál.

Paul Anton 2022 óta futballozik Győrben (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

„A magyar bajnokság sokkal intenzívebb és direktebb. Itt nagy hangsúlyt kap a fizikai munka és a tempó, míg Romániában inkább a taktikai és technikai elemek dominálnak” – idézte az Origo a gsp.ro-nak nyilatkozó román játékost, aki 2022-ben érkezett az akkor még második ligás ETO-hoz.