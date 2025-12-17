Veszik az ukránokat, mint a cukrot – Magyarországon is bejelentkeztek a spanyolok

A Nemzeti Sport információi szerint a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Girona érdeklődik az ETO FC húszéves ukrán csatára, Olekszandr Piscsur iránt, és már az első ajánlatát is megküldte a győri klub vezetőségének.

A magyar állampolgársággal is rendelkező támadó az őszi, Chilében rendezett U20-as világbajnokságon hívta fel magára a katalánok figyelmét: Ukrajna mindhárom csoportmérkőzésén a kezdő tizenegy tagja volt, a Dél-Korea ellen 2–1-re megnyert találkozón gólt szerzett, és pályára lépett a Spanyolországgal szemben elveszített nyolcaddöntőben is.