Veszik az ukránokat, mint a cukrot – Magyarországon is bejelentkeztek a spanyolok

A magyar állampolgársággal is rendelkező Olekszandr Piscsur iránt Spanyolországból érdeklődnek. A Girona már meg is küldte az első ajánlatát a győri ETO FC-nek az ukrán csatárért.
A Nemzeti Sport információi szerint a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Girona érdeklődik az ETO FC húszéves ukrán csatára, Olekszandr Piscsur iránt, és már az első ajánlatát is megküldte a győri klub vezetőségének.
A magyar állampolgársággal is rendelkező támadó az őszi, Chilében rendezett U20-as világbajnokságon hívta fel magára a katalánok figyelmét: Ukrajna mindhárom csoportmérkőzésén a kezdő tizenegy tagja volt, a Dél-Korea ellen 2–1-re megnyert találkozón gólt szerzett, és pályára lépett a Spanyolországgal szemben elveszített nyolcaddöntőben is.
Piscsurt idén nyáron szerződtette az ETO a másodosztályból kieső Gyirmóttól. Eddigi húsz meccsén négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott a zöld-fehéreknél. A sportnapilap értesülései szerint
a spanyol ligában jelenleg kieső helyen álló Girona hétfőn eljuttatta első ajánlatát az ETO FC elöljáróinak,
kérdés, hogy mikor jutnak dűlőre egymással a felek.
A Girona az utóbbi időben előszeretettel igazol ukrán futballistákat – jegyzi meg a Nemzeti Sport. A legnagyobb üzletet Artem Dovbik megszerzésével kötötte, akit 2023 nyarán – a Transfermarkt adatbázisa szerint – 7.75 millió euróért vásárolt meg a Dnyiprótól, majd egy évvel később spanyol bajnoki gólkirályként adta el 30 millió euróért az AS Romának. Közel három éve az együttest erősíti a 63-szoros válogatott szélső, Viktor Cihankov, akihez a nyáron csatlakozott honfitársai közül a Dinamo Kijevtől 15 millió euróért megvásárolt Vladiszlav Vanat, valamint második számú kapusként Vladiszlav Krapivcov.
