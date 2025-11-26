Ft
meteoritvadász terep Győr munka határ tűzgömb

Hajtóvadászat: sokakat lázban tart a Győrnél felrobbant meteor

2025. november 26. 21:46

A keresést az időjárás is nehezíti.

2025. november 26. 21:46
null

Még november 15-én hajnalban húzott át egy fényes tűzgömb Ausztria és Magyarország fölött. A különleges égi vándor végül Győrtől északnyugatra robbanhatott fel a magasban, azonban azóta sem bukkantak még a nyomára – írta a Blikk.

Az esetről Balla Zoltán meteoritvadász, a Magyar Meteoritikai Társaság kommunikációs vezetője számolt be a közösségi médiában. A gyűjtő – aki legutóbb februárban talált lehullott meteort az ukrán–lengyel határ közelében – a lapnak elmondta hogy a Cseh Tudományos Akadémia Csillagászati Intézetének számításai szerint egy mintegy 17 kg tömegű meteoroid lépett be a bolygó légkörébe. 

Az objektum 20 km/s sebességgel haladt, ami 80-szor gyorsabb egy utasszállító repülőgépnél. 

Ilyen sebesség mellett az anyag a légkör részecskéivel ütközve felforrósodik és részben el is ég. Ezért világított a mostani „vendég” is olyan fényesen – jegyezték meg.

Mint írták, a tűzgömb 103 km hosszú fényutat járt be, és végül Győrtől északnyugatra, 23,8 km magasságban hunyt ki. A légkörben ugyan szétesett, de a modellek alapján több kisebb darab is elérhette a felszínt. A becslések szerint a legnagyobb megmaradt töredék akár fél kilogrammos is lehet – ez meteoritikus mércével már komoly leletnek számít – ismertette a Blikk.

Folyik a nyomozás

Az összeállításból kiderült, hogy a meteoritdarabok várható becsapódási területét, az úgynevezett szórásmezőt jelenleg is finomítják. A magaslégköri szelek miatt a modellekben még jelentős a bizonytalanság, de a kutatók dolgoznak térképen. 

Magyarországon mindezt nehezíti, hogy a jelenség idején teljes volt a felhőzet, így hazai kamerák alig tudtak felhasználható adatot rögzíteni.

 A terepen ezért még nagyobb szerepet kap a külföldi mérések elemzése – sorolták.

A Magyar Meteoritikai Társaság szakemberei már többször megkísérelték átvizsgálni a szóban forgó területet, ám az esős idő miatti sáros mezőgazdasági területek komoly kihívást jelentenek. A szórásmező nagy része ráadásul magántulajdonban lévő, aktívan művelt föld, így a keresést csak a gazdák engedélyével és kéréseik figyelembevételével lehet végezni.

Van, amiben az AI sincs a topon

A lap idézte a szakemberebeket, akik arra kérték a meteoritvadászokat, hogy ha terepre indulnak, tartsák tiszteletben a földtulajdonosok munkáját, ne okozzanak kárt a vetésben vagy a talajban, és gyanús kőzet esetén azonnal vegyék fel a kapcsolatot a szakemberekkel.

Hangsúlyozták, hogy bár a mesterséges intelligencia sok területen jól használható, a meteoritok felismerése nem tartozik ezek közé. A társaság külön felhívja a figyelmet arra, hogy 

a megtalált vagy gyanús darabok vizsgálatát ne bízzák AI-ra – a biztos azonosításhoz szaklaboratóriumi analízis szükséges. 

Aki keresést tervez vagy gyanús kőre bukkan, mindenképpen a Magyar Meteoritikai Társasághoz forduljon, ahol hozzáértő szakemberek segítenek – idézte a Blikk.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

nemecsek-3
2025. november 27. 00:05
A hülye, magyar nyelvet ugató címadóval közölném, hogy a hajtóvadászatban a hajtó azt jelenti, hogy hajtják a vadat, a vad már ismert csak menekülőre fogta és hajtóvadászatot indítanak, hogy el tudják kapni Szeretném kérdezni a tudós urat, hogy mit gondol földre pottyant meteorit darab meneküléséről, hogy hajtóvadászatot kell folytatni a kézrekerítésére
egonsamu-2
2025. november 26. 22:22
Biztosan Putyin drónja volt. Csak elkerülte Brüsszelt, mert kínai mosógép-chip volt benne....
red-bullshit
2025. november 26. 22:06
Ha sáros a terep akkor maximum fémkeresővel érdemes elindulni vagy azzal se, szabad szemmel fölösleges. A legjobb a fagyott hó.
