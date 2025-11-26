Hajtóvadászat: sokakat lázban tart a Győrnél felrobbant meteor

Még november 15-én hajnalban húzott át egy fényes tűzgömb Ausztria és Magyarország fölött. A különleges égi vándor végül Győrtől északnyugatra robbanhatott fel a magasban, azonban azóta sem bukkantak még a nyomára – írta a Blikk.

Az esetről Balla Zoltán meteoritvadász, a Magyar Meteoritikai Társaság kommunikációs vezetője számolt be a közösségi médiában. A gyűjtő – aki legutóbb februárban talált lehullott meteort az ukrán–lengyel határ közelében – a lapnak elmondta hogy a Cseh Tudományos Akadémia Csillagászati Intézetének számításai szerint egy mintegy 17 kg tömegű meteoroid lépett be a bolygó légkörébe.