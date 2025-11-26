Hajtóvadászat: sokakat lázban tart a Győrnél felrobbant meteor

Van, amiben az AI sincs a topon
A lap idézte a szakemberebeket, akik arra kérték a meteoritvadászokat, hogy ha terepre indulnak, tartsák tiszteletben a földtulajdonosok munkáját, ne okozzanak kárt a vetésben vagy a talajban, és gyanús kőzet esetén azonnal vegyék fel a kapcsolatot a szakemberekkel.
Hangsúlyozták, hogy bár a mesterséges intelligencia sok területen jól használható, a meteoritok felismerése nem tartozik ezek közé. A társaság külön felhívja a figyelmet arra, hogy
a megtalált vagy gyanús darabok vizsgálatát ne bízzák AI-ra – a biztos azonosításhoz szaklaboratóriumi analízis szükséges.
Aki keresést tervez vagy gyanús kőre bukkan, mindenképpen a Magyar Meteoritikai Társasághoz forduljon, ahol hozzáértő szakemberek segítenek – idézte a Blikk.