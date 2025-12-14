Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország háború keleti pajzs németország határ oroszország

Kihúzzák a gyufát Putyinnál: Németország katonákat küld Lengyelországba

2025. december 14. 07:14

A Keleti Pajzs nevű programhoz csatlakoznak.

2025. december 14. 07:14
null

Németország katonákat küld Lengyelország keleti határának megerősítésére – számolt be róla a Politico. A berlini védelmi minisztérium közlése alapján azt írják, több tucat német katona csatlakozik a lengyel Keleti Pajzs (East Shield) programhoz 2026 áprilisától, a misszió pedig első körben 2027 végéig tart majd.

A német kontingens elsősorban műszaki és erődítési feladatokat lát majd el: állásokat építenek, lövészárkokat ásnak, szögesdrótot telepítenek, valamint páncéltörő akadályokat hoznak létre – közölte a védelmi tárca szóvivője. A hangsúly tehát nem harcoló alakulatok telepítésén, hanem a határ menti védelmi infrastruktúra megerősítésén lesz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Az Keleti Pajzs egy mintegy 2,3 milliárd eurós lengyel biztonsági program, amelyet Varsó tavaly jelentett be az ország keleti határának védelmére. A kezdeményezés célja a NATO keleti szárnyának megerősítése, különös tekintettel a Belarusz és Oroszország felől érkező potenciális katonai és hibrid fenyegetésekre. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. december 14. 08:30
Ez nem a Rot Shield program része?
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2025. december 14. 08:29 Szerkesztve
A németek és a lengyelek történelmi öröksége, hogy egymás területeit elbirtokolják váltakozó sikerrel. Eddig azonban ez leginkább csak fegyverrel, háborúval sikerült, de most akkora lett "barátság", hogy puskalövés nélkül is masírozhatnak, sőt tartózkodhatnak egész Lengyelországban a német egységek. A kérdésem csupán az, hogy ha már ott vannak, hajlandók lesznek-e valaha is önként távozni..., ugyan is azon a területen amelyen a katonák bakancsa van, ott az erő jogán ők fognak parancsolni!
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. december 14. 08:28
Épül szépül a vasfüggöny, na de mi lesz a kóbor drónokkal?
Válasz erre
0
0
pesti051
2025. december 14. 08:28
Német katonák Lengyelországban... Én a lengyelek helyében gyanakodnék, bármikor a történelem során német katona betette a lábát hozzájuk, annak a vége mindig Lengyelország felosztása lett, első, másodok,...n-dik... Szóval nézzék vissza egy kicsit a történelmüket.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!