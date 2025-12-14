Kihúzzák a gyufát Putyinnál: Németország katonákat küld Lengyelországba

Nem akárki, egy csúcsvezető mondta ki: készüljünk fel a világháborúra
Mark Rutte szerint Oroszország öt éven belül készen állhat katonai erő alkalmazására a NATO ellen.
A Keleti Pajzs nevű programhoz csatlakoznak.
Németország katonákat küld Lengyelország keleti határának megerősítésére – számolt be róla a Politico. A berlini védelmi minisztérium közlése alapján azt írják, több tucat német katona csatlakozik a lengyel Keleti Pajzs (East Shield) programhoz 2026 áprilisától, a misszió pedig első körben 2027 végéig tart majd.
A német kontingens elsősorban műszaki és erődítési feladatokat lát majd el: állásokat építenek, lövészárkokat ásnak, szögesdrótot telepítenek, valamint páncéltörő akadályokat hoznak létre – közölte a védelmi tárca szóvivője. A hangsúly tehát nem harcoló alakulatok telepítésén, hanem a határ menti védelmi infrastruktúra megerősítésén lesz.
Az Keleti Pajzs egy mintegy 2,3 milliárd eurós lengyel biztonsági program, amelyet Varsó tavaly jelentett be az ország keleti határának védelmére. A kezdeményezés célja a NATO keleti szárnyának megerősítése, különös tekintettel a Belarusz és Oroszország felől érkező potenciális katonai és hibrid fenyegetésekre.
