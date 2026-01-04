Vlagyimir Putyin napjai meg vannak számlálva – egyenesen Molnár Áron üzent neki

Vélhetően nem ért a külpolitikához, ezért keresett összefüggést az orosz-ukrán háború és a venezuelai események között Molnár Áron. A középső ujjáról elhíresült színész-influenszer-sztárbokszoló az egyik legagresszívabb tiszás propagandistává nőtte ki magát, aki videóiban mindenkit gyalázni kezd, aki nem tolja teljes erővel Magyar Péter szekerét.

Ő volt az, aki még egy családanyát is porig alázott, akinek az volt a „bűne”, hogy követőinek arról beszélt: nem érti, hogyan csatlakozhatna a háborúban álló Ukrajna az Európai Unióhoz, és azt javasolta mindenkinek, hogy hozzá hasonlóan mondják el véleményüket a Voks2025 keretében.

Deák Dániel politikai elemző viszont hangsúlyozta, a megfélemlítés nem jár sikerrel, és egyre több ismert személy áll ki a kormány békét támogató és konnektivitást hirdető politikája mellett.