deák dániel háború vlagyimir putyin molnár áron magyar péter európai unió ukrajna

Vlagyimir Putyin napjai meg vannak számlálva – egyenesen Molnár Áron üzent neki

2026. január 04. 16:15

A legagresszívabb tiszás propagandista ezúttal nem családanyákat gyalázott a békét támogató véleményük miatt, hanem Vlagyimir Putyin szavait „elemezte”.

2026. január 04. 16:15
Vélhetően nem ért a külpolitikához, ezért keresett összefüggést az orosz-ukrán háború és a venezuelai események között Molnár Áron. A középső ujjáról elhíresült színész-influenszer-sztárbokszoló az egyik legagresszívabb tiszás propagandistává nőtte ki magát, aki videóiban mindenkit gyalázni kezd, aki nem tolja teljes erővel Magyar Péter szekerét.

Ő volt az, aki még egy családanyát is porig alázott, akinek az volt a „bűne”, hogy követőinek arról beszélt: nem érti, hogyan csatlakozhatna a háborúban álló Ukrajna az Európai Unióhoz, és azt javasolta mindenkinek, hogy hozzá hasonlóan mondják el véleményüket a Voks2025 keretében.

Deák Dániel politikai elemző viszont hangsúlyozta, a megfélemlítés nem jár sikerrel, és egyre több ismert személy áll ki a kormány békét támogató és konnektivitást hirdető politikája mellett.

Nyitókép: AFP/Alexander Nemenov

vandras-2
2026. január 04. 18:36
Azért azt el kell ismerni ,hogy Petike egy tehetséges nekromanta ,mert vonzza az agyhalottakat! Áronka ,ha tudna gondolkodni amit agyhalottként nehézkes megtenni , akkor rájöhetne , hogy Putyin ismét trollkodik ,ugyanis pontosan azokat a szavakat ismétli el amiért Oroszországot szankciózzák , most brüsszelita elit bebizonyíthatja ,hogy nem egy képmutató pávián csorda . Tessék az USA-t is megszankciózni ! Megjegyzés Irak ,Líbia ,Szíria , Szerbia is szuverén ország volt amiket ki is támadott meg hasonló mondvacsinált indokkal ? Akkor hol voltak a szankciók ?
kakukk_madar
2026. január 04. 18:35
Lefosom a nyakam...
SCsá
2026. január 04. 18:29
Hülye vagy Matyi😂
states-2
2026. január 04. 18:21
Pszichopaták, futóbolondok, komcsi politikai kuka. Ez ma az ellenzék.
