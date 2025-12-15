Megszólalt az elemző: nem fog sikerülni a megfélemlítés, egyre több ismert személy áll ki a kormány mellett

Háborúellenes Gyűlés Mohácson – Orbán Viktor a Mandineren (VIDEÓ)
Orbán Viktor miniszterelnökkel Andor Éva beszélgetett a mohácsi gyűlésen.
„A Molnár Áron-féle gyűlöletkeltők próbálkozása legfeljebb arra jó, hogy hergelje a tiszás keménymagot” – fogalmazott Deák Dániel.
Az elmúlt időszakban szinte minden olyan közéleti szereplőre rátámadtak a Molnár Áron-féle balliberális gyűlöletkeltők, akik vagy kiálltak Orbán Viktor mellett, vagy valamilyen módon támogatásukról biztosították a kormány politikáját. Még nemzeti büszkeségünknek, Kapu Tibornak is nekiestek, amiért ajándékot adott Orbán Viktornak, majd beszélgetett vele – idézte fel Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra igyekezett választ adni hogy mi ezzel a céljuk? Mint fogalmazott,
meg akarják félemlíteni ezeket az embereket, azt akarják elérni, hogy senki se merjen nyilvánosan kiállni Orbán Viktor mellett.
Azzal folytatta, „ha egyre többen megmutatják a nyilvánosságban, hogy ők bizony nem szeretnék a kormány bukását, akkor az nem illik abba az ellenzéki narratívába, miszerint már nem maradt egyetlen fideszes sem az országban, mindenki Magyar Péter mögött áll. Ezt a képet építik a virtuális világukban, amibe belerondítanak azok a hírességek vagy közszereplők, akik valamilyen formában kiállnak a nemzeti oldal mellett” – sorolta.
Ezért is fájnak nekik például a Digitális Polgári Körök rendezvényei, ahol teltház előtt hétről hétre sportolók, művészek, tudósok vagy egyéb hírességek mondják ki:
támogatják Orbán Viktort és a patrióták békepárti politikáját.
Az elemző arra is rámutatott, hogy szerencsére az a tapasztalat, hogy ugyan rosszul esik ezeknek az embereknek az a sokszor emberi méltóságot is sértő gyűlölködés, amit kapnak a balliberális oldaltól, „azonban érzik azt is, hogy a csendes többség mögöttük áll, és ez elképesztően nagy támogatást és erőt jelent számukra” – fogalmazott.
„Így összességében a Molnár Áron-féle gyűlöletkeltők próbálkozása legfeljebb arra jó, hogy hergelje a tiszás keménymagot, azonban a céljukat nem érik el” – zárta a posztot Deák Dániel.
Nyitókép: Facebook/Noár
