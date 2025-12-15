Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
deák dániel kormány magyar péter kapu tibor Molnár Áron noÁr félelem orbán viktor

Megszólalt az elemző: nem fog sikerülni a megfélemlítés, egyre több ismert személy áll ki a kormány mellett

2025. december 15. 10:05

„A Molnár Áron-féle gyűlöletkeltők próbálkozása legfeljebb arra jó, hogy hergelje a tiszás keménymagot” – fogalmazott Deák Dániel.

2025. december 15. 10:05
null

Az elmúlt időszakban szinte minden olyan közéleti szereplőre rátámadtak a Molnár Áron-féle balliberális gyűlöletkeltők, akik vagy kiálltak Orbán Viktor mellett, vagy valamilyen módon támogatásukról biztosították a kormány politikáját. Még nemzeti büszkeségünknek, Kapu Tibornak is nekiestek, amiért ajándékot adott Orbán Viktornak, majd beszélgetett vele – idézte fel Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

Egyre többen mutatják meg, hogy nem szeretnék a kormány bukását

A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra igyekezett választ adni hogy mi ezzel a céljuk? Mint fogalmazott, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

meg akarják félemlíteni ezeket az embereket, azt akarják elérni, hogy senki se merjen nyilvánosan kiállni Orbán Viktor mellett. 

Azzal folytatta, „ha egyre többen megmutatják a nyilvánosságban, hogy ők bizony nem szeretnék a kormány bukását, akkor az nem illik abba az ellenzéki narratívába, miszerint már nem maradt egyetlen fideszes sem az országban, mindenki Magyar Péter mögött áll. Ezt a képet építik a virtuális világukban, amibe belerondítanak azok a hírességek vagy közszereplők, akik valamilyen formában kiállnak a nemzeti oldal mellett” – sorolta.

Ezért is fájnak nekik például a Digitális Polgári Körök rendezvényei, ahol teltház előtt hétről hétre sportolók, művészek, tudósok vagy egyéb hírességek mondják ki: 

támogatják Orbán Viktort és a patrióták békepárti politikáját. 

Az elemző arra is rámutatott, hogy szerencsére az a tapasztalat, hogy ugyan rosszul esik ezeknek az embereknek az a sokszor emberi méltóságot is sértő gyűlölködés, amit kapnak a balliberális oldaltól, „azonban érzik azt is, hogy a csendes többség mögöttük áll, és ez elképesztően nagy támogatást és erőt jelent számukra” – fogalmazott.

„Így összességében a Molnár Áron-féle gyűlöletkeltők próbálkozása legfeljebb arra jó, hogy hergelje a tiszás keménymagot, azonban a céljukat nem érik el” – zárta a posztot Deák Dániel.

Nyitókép: Facebook/Noár

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lilyana2
•••
2025. december 15. 11:24 Szerkesztve
Akik egy ideg-, elme- és jellembeteg krónikus hazudozó barmot követnek, nem lehetnek különbek nála! Sürgős gyógykezelésre szorulnának, de nem fogják fel ésszel, mert nincs nekik!
Válasz erre
2
0
cinkegolyó
2025. december 15. 11:13
Ezektől félni, hiszen nagy többségük "agyhalott", büdös szájú nyugdíjas - ahogyan a tsz elnökük jellemezte őket. Persze, ahogy a most hozzájuk csatlakozó tyúkanyót nézem, - Lendvai Ildikót - igaza is lehet.
Válasz erre
2
0
Szomszéd
2025. december 15. 11:11
Én nagyon tisztelem azokat a közszereplőket, akik kiállnak OV mellett. Ők a normalitás hangjai. És tényleg kell hozzá bátorság is a részükről. Csak annyit tudunk nekik üzenni, hogy kitartás, a csendes többség valóban ott van mögöttük, és lehetőségeink szerint megháláljuk kiállásukat!
Válasz erre
3
1
Burg_kastL71-C
2025. december 15. 10:15
Ez az ábrázat, ... ez a kéz. Mindkettő a brutalitást, a fizikai leszámolást sugározza. A fotón a boldog szamuelysta. " Hej, te bunkócska te drága, Hej, te elevenfa gircses görcsös á' áága, Segíts most !!! " A bolsevisták himnusza.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!