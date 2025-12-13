Háborúellenes Gyűlés Mohácson – Orbán Viktor ÉLŐBEN MOST a Mandineren

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
A Baranya vármegyei Mohács ad ma otthont a Digitális Polgári Körök negyedik háborúellenes gyűlésének. „Kecskemét velünk tart! Köszönjük! Felkészül: Mohács” – adta ki a jelszót Orbán Viktor egy héttel ezelőtt. A miniszterelnök és Andor Éva beszélgetését kövessék velünk élőben!
Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ma
Mohácson folytatódik a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűléseinek sorozata:
ahogy eddig, úgy most is részt vesz az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor is.
A miniszterelnököt élőben kapcsoljuk a Mandiner YouTube-csatornáján; cikkünkben fentebb is elérhető.