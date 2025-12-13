Ft
mohács mandiner háborúellenes gyűlés orbán viktor

Háborúellenes Gyűlés Mohácson – Orbán Viktor ÉLŐBEN MOST a Mandineren

2025. december 13. 11:08

A Baranya vármegyei Mohács ad ma otthont a Digitális Polgári Körök negyedik háborúellenes gyűlésének. „Kecskemét velünk tart! Köszönjük! Felkészül: Mohács” – adta ki a jelszót Orbán Viktor egy héttel ezelőtt. A miniszterelnök és Andor Éva beszélgetését kövessék velünk élőben!

Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után ma 

Mohácson folytatódik a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűléseinek sorozata: 

ahogy eddig, úgy most is részt vesz az eseményen – számos más közéleti-kulturális szereplő mellett – Orbán Viktor is.

A miniszterelnököt élőben kapcsoljuk a Mandiner YouTube-csatornáján; cikkünkben fentebb is elérhető.

 

 

csulak
2025. december 13. 12:06
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Wolfram004
2025. december 13. 11:59
Magyar Péter is ott van? :D
