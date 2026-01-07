Romániában megint nekimentek a magyar múltnak, felújítás közben tüntették el a történelmet

Temesváron, a Gheorghe Doja utca 35. szám alatti szecessziós épület felújítása során, a romániai gyakorlatnak megfelelően eltűnt az a felirat, amely addig egyértelműen jelezte, ki tervezte a házat. A „GEMEINHARDT M. ÉPITÉSZ.” szöveg ma már nem látható, helyét egy esztétikailag rendezett, de történetileg csonka homlokzat vette át.

Románia csendben írja át a múltat Temesváron. Egy szecessziós épületről eltüntették a magyar építész nevét.

Forrás: Facebook / Banatul de altădată

Az esetre a múltidéző, Banatul de altădată nevű Facebook-oldal hívta fel a figyelmet. A bejegyzésük már az elején egyértelművé teszi, mi történt: