Bezzegrománia! Na persze! – drágulás, szegénység, elkeseredett emberek, a helyzet rosszabb, mint valaha

Még egy kis bezzeg-Románia: négyből három ember szerint rossz irányba tart az ország
Korrupció, drágulás, egészségügy a legnagyobb problémák forrása – ez azért kicsit más képet fest a keleti szomszédról.
Legalábbis ez derül ki a Patrióta csatorna helyszíni riportjából.
Románia fényévekkel előttünk jár? BezzegRománia? – évek óta ugyanezt fújják a balos politikusok és újságírók. A Patrióta Riportban Németi Noémi, Joó Ferenc és székelyföldi kollégájuk, Márkos Örs alapos cáfolatát adja a mantraszerűen hangoztatott „bezzegromániázásnak”.
„Románia tizennégy vagy húsz miniszterelnökkel fényévekkel gyorsabban fejlődött, mint mi eggyel” – idézik fel a műsor elején Magyar Péter szavait is, amire a helyszíni riport felel. A Patrióta stábja három nap alatt ezer kilométert tett meg, hogy a valóságról és a román kormány, illetve a miniszterelnökként 2025 júniusa óta az élén álló Ilie Bolojan valódi tevékenységéről reális képet adjon.
Az összkép még a korábbinál is lehangolóbb, pedig 2025 nyarán sem volt túl fényes a helyzet: Romániában addigra a túlköltekezések miatt rekordmagas, 9, 3 százalékos költségvetési hiány alakult ki 9, 7 százalékos infláció mellett,
a teljes államcsőd határán.
Az új miniszterelnök erre adott válasza pedig nem az Ukrajnának küldött támogatások csökkentése, hanem egy, a román lakosságot megsarcoló óriási megszorítócsomag bevezetése lett. Ez lényegében a jövedelmek, beleértve a nyugdíjakat, megadóztatását jelenti, emellett drasztikusan emelkedett az ingatlan- és gépjárműadó, az üzemanyag ára, lenyesték az egyetemisták ösztöndíj- és a kismamák gyereknevelési támogatását, ahogyan a fogyatékossággal élőkét is – pont mint Brüsszel Romániára vonatkozó ajánlásában is szerepel
A Patrióta riporterei a határ melletti Kisszántótól Kolozsvárig utazva a legérintettebbeket, azaz az egyszerű lakosokat kérdezték a mindennapok nehézségeiről. Legelsőként szinte mindenki az óriási drágulást, különösen a gáz- és villanyárak egekbe szökését említette. Akadt, aki konkrét számokat is mondott: fával fűtenek, ez egy szezonban körülbelül nyolcezer lejbe (hatszázezer forint) kerül, plusz havonta körülbelül 780 lej (hatvan-hetvenezer forint) a villanyszámla, plusz a két öreg autó után járó „luxusadó” és az évi 700 lej körüli ingatlanadó.
„Nem könnyű megmaradni errefelé, magyarként pláne. Az árakat tekintve örökös harc. Jóformán mindenért csak fizetünk. A jó román kormány Ukrajnának küldi a sok pénzt, a nép meg nyomorog. Bezzegrománia, na persze! Még Bukarestből is Magyarországra mennek!” – hangzik el.
Ami azért érthetetlen – mondja már egy szakértő – mert az unió második legnagyobb olajkitermelője Románia, sőt, a földgázkészletei is jóval nagyobbak, mint Magyarországé. Viszont ők nem állnak ellen az Európai Bizottság folyamatos nyomásának, amivel arra kényszerítik a tagállamokat, hogy oldják fel a hatósági árszabályozásokat a nagy közös EU-s piac kialakítása és a nemzetközi vállalatok érdekei szerint.
„Ahol Brüsszel-barát kormány kerül hatalomra, mint Romániában is, az ezzel szembeni ellenállás megszűnik, kivezetik az árszabályozást, az árak felrobbannak” – hangzik el.
Nagyvárad elvileg Románia legdinamikusabban fejlődő régiója, ám az utca embere szerint egészen más a helyzet. A megszólítottak nagy részéből árad a panasz, itt is mindenki a drágulásról, felemelt adókról, a rohamosan elértéktelenedő fizetésekről beszél:
„Az árak harminc-negyven százalékkal emelkedtek, szinte éhen halunk. Nincs semmi támogatás, ha nem a gyerekeimnél laknék, nem tudnék megélni. A testvérem unokái Magyarországon élnek, és azt mesélik, ott csak azok sírnak, azoknak nem megy jól, akik nem akarnak dolgozni” – sorolja például egy nyugdíjas asszony.
Az emberek többsége ennek fényében egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy Románia, miközben maga is rengeteg adóssággal küzd, a saját lakosságát háttérbe szorítja azért, hogy Ukrajnának folyamatosan pénzt küldjön – szemben Magyarországgal.
„Jöjjön ide, éljen meg ezekből a fizetésekből, akinek ott nem tetszik. A magyar kormány nagyon is jól teszi, hogy se fegyverrel, se pénzzel nem támogatja a háború folytatását, illetve Ukrajnát. Itt meg lassan a fiatalokat elküldik katonának.
Reméljük, hogy Magyarországon mindenki Orbán Viktorra szavaz és nem Magyar Péterre, mert akkor háború lesz mindenütt”
–mondja egy másik járókelő.
A riportban szó esik még arról is, hogy csaknem hatmillió román állampolgár külföldön kénytelen keresni a boldogulást, mert otthon nem várja őket semmi, nincs szja-mentesség, a családtámogatások pedig nemhogy a GDP hat százalékát, de egy-két százalékát is alig érik el. Az agresszív megszorítóintézkedések pedig a feketegazdaságot segítik amellett, hogy már most tömegesek az elbocsátások a gyárakban, nagyvállalatoknál.
„Mindez kinek az érdekeit szolgálja? A brüsszeli bürokráciáét. Az egyetlen vezető, aki elég bátor volt a hangját felemelni ez ellen, Orbán Viktor, mert ő törődik a saját népével, nem adja el a magyarokat aprópénzért. Jó lenne, ha Bukarestben nekünk is lenne egy ilyen miniszterelnökünk, aki nem térdel le más előtt. Ha Orbán Viktor veszít, Magyarország is összeomlik” – foglalja össze szemléletesen a jelenlegi állapotokat egy román önkormányzati képviselő.
