Bezzegrománia! Na persze! – drágulás, szegénység, elkeseredett emberek, a helyzet rosszabb, mint valaha

„Nem könnyű megmaradni errefelé, magyarként pláne. Az árakat tekintve örökös harc. Jóformán mindenért csak fizetünk. A jó román kormány Ukrajnának küldi a sok pénzt, a nép meg nyomorog. Bezzegrománia, na persze! Még Bukarestből is Magyarországra mennek!” – hangzik el.

Ami azért érthetetlen – mondja már egy szakértő – mert az unió második legnagyobb olajkitermelője Románia, sőt, a földgázkészletei is jóval nagyobbak, mint Magyarországé. Viszont ők nem állnak ellen az Európai Bizottság folyamatos nyomásának, amivel arra kényszerítik a tagállamokat, hogy oldják fel a hatósági árszabályozásokat a nagy közös EU-s piac kialakítása és a nemzetközi vállalatok érdekei szerint.

„Ahol Brüsszel-barát kormány kerül hatalomra, mint Romániában is, az ezzel szembeni ellenállás megszűnik, kivezetik az árszabályozást, az árak felrobbannak” – hangzik el.

Ha Magyar Péter, akkor háború!

Nagyvárad elvileg Románia legdinamikusabban fejlődő régiója, ám az utca embere szerint egészen más a helyzet. A megszólítottak nagy részéből árad a panasz, itt is mindenki a drágulásról, felemelt adókról, a rohamosan elértéktelenedő fizetésekről beszél: