Még egy kis bezzeg-Románia: négyből három ember szerint rossz irányba tart az ország

Bezzeg: 13 számjegyűre nőtt Románia államadóssága, le sem merjük írni a brutális összeget
Meghaladta a 60 százalékot a GDP-arányos államadósság a szomszédban.
Korrupció, drágulás, egészségügy a legnagyobb problémák forrása – ez azért kicsit más képet fest a keleti szomszédról.
A romániaiak több mint hetven százaléka úgy véli, rossz irányba halad az ország – derül ki az INSCOP Research legfrissebb felméréséből, amit a Maszol.ro közölt.
Az „ország iránya” kapcsán a válaszadók 22,2 százaléka szerint Romániában jó irányba mennek a dolgok,
de majdnem háromnegyedük, 73,1 százalékuk viszont úgy gondolja, hogy a dolgok rossz irányba haladnak.
A megkérdezettek 4,7 százaléka nem tudja vagy nem válaszolt.
Románia irányával kapcsolatban leginkább a PNL és az USR szavazói, a harminc év alatti fiatalok, a felsőfokú végzettségűek, valamint a bukaresti és a nagyvárosi lakosok optimisták. Az irányt illetően
főként a PSD és az AUR szavazói, a 60 év felettiek, az alapfokú végzettségűek, valamint a vidéki lakosok pesszimisták.
Ami az aggodalom forrását illeti, a felmérés szerint a romániaiak 32,2 százaléka a korrupciót jelölte meg a legfontosabb problémaként, 23,6 százalékuk az árak emelkedését említette, 13,4 százaléknyian a saját és családja egészségi állapotát, 11,7 százalék pedig az oktatási rendszer helyzetét. A munkahelyek hiányát 9,8 százaléknyian jelölték problémaként, az infrastruktúra állapota 0,7 százalékukat zavarja.
