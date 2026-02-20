Ft
közvélemény AUR Románia

Még egy kis bezzeg-Románia: négyből három ember szerint rossz irányba tart az ország

2026. február 20. 09:50

Korrupció, drágulás, egészségügy a legnagyobb problémák forrása – ez azért kicsit más képet fest a keleti szomszédról.

2026. február 20. 09:50
null

A romániaiak több mint hetven százaléka úgy véli, rossz irányba halad az ország – derül ki az INSCOP Research legfrissebb felméréséből, amit a Maszol.ro közölt.

Az „ország iránya” kapcsán a válaszadók 22,2 százaléka szerint Romániában jó irányba mennek a dolgok,

de majdnem háromnegyedük, 73,1 százalékuk viszont úgy gondolja, hogy a dolgok rossz irányba haladnak. 

A megkérdezettek 4,7 százaléka nem tudja vagy nem válaszolt.

Románia irányával kapcsolatban leginkább a PNL és az USR szavazói, a harminc év alatti fiatalok, a felsőfokú végzettségűek, valamint a bukaresti és a nagyvárosi lakosok optimisták. Az irányt illetően 

főként a PSD és az AUR szavazói, a 60 év felettiek, az alapfokú végzettségűek, valamint a vidéki lakosok pesszimisták.

Ami az aggodalom forrását illeti, a felmérés szerint a romániaiak 32,2 százaléka a korrupciót jelölte meg a legfontosabb problémaként, 23,6 százalékuk az árak emelkedését említette, 13,4 százaléknyian a saját és családja egészségi állapotát, 11,7 százalék pedig az oktatási rendszer helyzetét. A munkahelyek hiányát 9,8 százaléknyian jelölték problémaként, az infrastruktúra állapota 0,7 százalékukat zavarja.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

billysparks
2026. február 20. 10:26
Nálunk minden háromból egy elégedetlen.
gullwing
2026. február 20. 09:56
főként a PSD és az AUR szavazói, a 60 év felettiek, az alapfokú végzettségűek, valamint a vidéki lakosok pesszimisták. Az értelmetlenség az megint elégedett...
wadcutter
2026. február 20. 09:56
csak saját magukat okolják ezért
gullwing
2026. február 20. 09:51
Nos a sivalkodó tiszaszarok hol vannak ilyenkor?! A pöcegödrükben alámerülnek...
