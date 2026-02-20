Még egy kis bezzeg-Románia: négyből három ember szerint rossz irányba tart az ország

A romániaiak több mint hetven százaléka úgy véli, rossz irányba halad az ország – derül ki az INSCOP Research legfrissebb felméréséből, amit a Maszol.ro közölt.

Az „ország iránya” kapcsán a válaszadók 22,2 százaléka szerint Romániában jó irányba mennek a dolgok,