02. 17.
kedd
02. 17.
kedd
románia GDP államadósság

Bezzeg: 13 számjegyűre nőtt Románia államadóssága, le sem merjük írni a brutális összeget

2026. február 17. 08:46

Meghaladta a 60 százalékot a GDP-arányos államadósság a szomszédban.

2026. február 17. 08:46
null

Novemberben meghaladta a 60 százalékot Románia GDP-arányos államadóssága – írja az economedia.ro a bukaresti pénzügyminisztérium adatai alapján.

A 60 százalékot októberben érte el Románia 1116,524 milliárd lejes (közel 82 757 milliárd forint) adósságállománnyal, novemberben pedig már 60,2 százalékon állt 1121,438 milliárddal (közel 83 121 milliárd forint).

Tizenegy hónap alatt 156,631 milliárd lejjel (mintegy 11 609 milliárd forint) nőtt az adósságállomány, a GDP-arányos adósság pedig 5,4 százalékponttal. 2019 decembere óta a román államadósság abszolút értékben megháromszorozódott, míg GDP-arányosan 25 százalékponttal emelkedett.

Tavaly Románia átlépett még egy lélektani határt, áprilisban az államadósság meghaladta az 1000 milliárd lejt (74 120 milliárd forint).

A 2025-ös évet a román költségvetés 7,65 százalékos, hozzávetőleg 146 milliárd lejes (mintegy 10 821 milliárd forint) deficittel zárta. Az idei évre a Bolojan-kabinet 6 százalékos deficitcélt határozott meg.

(MTI) 

Nyitókép: Giannis Alexopoulos / NurPhoto / NurPhoto via AFP

