Bezzeg: 13 számjegyűre nőtt Románia államadóssága, le sem merjük írni a brutális összeget

Ukrajna belefullad az adósságba, pedig még csak most jön a feketeleves

Elképesztő ütemben nő az ukrán államadósság, amely a háború 2022-es kitörése óta megduplázódott. Ebben pedig még nincs benne a múlt héten elfogadott uniós kölcsön sem, amelyet Ukrajna kap majd Brüsszeltől. Ez még tovább mélyíti majd az ukrán gondokat. Ki fogja ezt visszafizetni?