háború korrupció románia közvélemény-kutatás ukrajnai háború

Bezzeg Románia: a népesség 70 százaléka szerint az összeomlás felé halad a magyar ellenzék kedvenc kirakatországa

2026. február 19. 15:52

A románok közel 70 százaléka visszahozná a sorkatonaságot.

2026. február 19. 15:52
null

A románok több mint 70 százaléka szerint rossz irányba halad az ország, a legtöbben a korrupcióval és a magas árakkal elégedetlenek – derült ki az Inscop közvélemény-kutató legfrissebb felméréséből, amelyet csütörtökön ismertetett az Agerpres hírügynökség.

A pesszimisták mostani, 73 százalékos aránya azonban alacsonyabb a novemberben mért 75 százaléknál, és az akkori 20 százalékról 22 százalékra növekedett azok aránya, akik szerint Románia jó irányba halad. Az Inscop szerint a 30 év alatti fiatalok és a jobboldali pártok szavazói között több az optimista, míg a 60 év feletti korosztály, illetve a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a kormányoldal által szélsőségesnek tartott, magát szuverenistaként meghatározó Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói között az átlagosnál többen érzik úgy, hogy rossz az irány.

Arra a kérdésre, hogy mi aggasztja őket a legjobban, a megkérdezettek több mint 32 százaléka a korrupciót jelölte meg, amit novemberben még csak a válaszadók 21,5 százaléka emelt ki a legfőbb problémaként. Második helyre került (a korábbi méréssel azonos szinten) az árak emelkedése 23,6 százalékkal, a megkérdezettek 13,4 százaléka pedig a maga és családja egészségéért aggódott leginkább a novemberi 18,1 százalékhoz képest.

A leginkább aggasztó problémák közül a megkérdezettek 11,7 százaléka az oktatási rendszer állapotát, 9,8 százalékuk a munkahelyek hiányát jelölte meg. Azok aránya, akik az ukrajnai háborút tartották a legaggasztóbbnak, a novemberi 9-ről 6,9 százalékra csökkent.

A háború kitöréséért a megkérdezettek 54,9 százaléka Oroszországot (2022 májusában arányuk még 71,2 százalék volt), 14,1 százalékuk Ukrajnát teszi felelőssé (2022-ben 4,5 százalék), 7,7 százalékuk az Egyesült Államokat (2022-ben 10,4 százalék), 9 százalékuk pedig az Európai Uniót (2022-ben 1,7 százalék) hibáztatja.

A megkérdezettek 44,5 százaléka szerint a háború orosz győzelemmel fog végződni, arányuk 2022-ben még csak 26,1 százalék volt; 23,4 százalékuk ukrán győzelemre számít – 2022-ben arányuk 50,3 százalék volt -, a többiek nem válaszoltak.

Az INSCOP felmérése szerint a megkérdezettek 67 százaléka támogatná, 30,5 százaléka pedig ellenezné a sorkatonai szolgálat visszaállítását.

Nagyjából egyenlő arányban (48-49 százalék) megoszlanak az álláspontok arról, hogy szükséges lenne-e lőgyakorlatokat tartani a középiskolákban egy esetleges háborúra történő felkészülés jegyében, a megkérdezettek csaknem 81 százaléka helyeselné, hogy drónkezelői felkészítőket tartsanak a fiataloknak, 93 százalékuk pedig szükségesnek tartja, hogy elsősegélynyújtási tanfolyamokat szervezzenek a 15-60 év közötti korosztály számára.

Amennyiben Romániát katonai támadás érné, a megkérdezettek 48 százaléka lenne hajlandó harcolni az ország védelmében, 20 százaléka mondta azt, hogy kivándorolna, 10,5 százaléka elrejtőzne, amíg véget ér a háború, 4,7 százaléka pedig orvosi felmentést szerezne arról, hogy harcképtelen.

Az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulójára időzített, elvileg 3 százalék alatti hibahatárt garantáló felmérést január 28. és február 6. között telefonos módszerrel készítették egy 1100 fős reprezentatív mintán.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Chekke-Faint
2026. február 19. 16:44
Hagyjuk a lipcsiket had magasztalják őket. Mondjuk attól nem fogják megúszni a mindenkinek fájni fog történetet. De jól eshet nekik...DD_DD
B_kanya
2026. február 19. 16:32
"nemecsekerno-007-01 2026. február 19. 16:26 Nem egyszerű fenntartani egy országot amit egy magashegység vág ketté." Pláne, hogy 100 év alatt sem sikerült megoldani, hogy Budapestre hamarabb érjen valaki Kolozsvárról, mint Bucurestiből "Clujba".
nemecsekerno-007-01
2026. február 19. 16:26
Ez nekünk végtelenül hasznos. :)))))))))))))) Nem egyszerű fenntartani egy országot amit egy magashegység vág ketté. Ilyen ez a földrajz.
Szamóca bácsi
2026. február 19. 16:19
az a "kirakatországiság" valójában egy mesterségesen táplált irigység csakúgy, mint minden más a szélsőlibsi ideológiai alapokban. ők mindent csak innen képesek levezetni. - ő mérnök többet keres, mint én, pedig én is keményen szociológizálok. - az autó gyorsabb és kényelmesebb, mint a bicikli. - a gazdálkodó akár önellátó is tud lenni a városi meg csak kiszolgáltatott. - az orvos többet keres, mint az ápoló, pedig az is keményen dolgozik. - a nők szülhetnek, a férfiak miért nem? - a magyarok ingyen főzhetnek pálinkát, mi miért nem? (igen, ez konkrétan elhangzott, azt hittem lefordulok a székről...) - stb... stb... stb...
