Bezzeg Románia: a népesség 70 százaléka szerint az összeomlás felé halad a magyar ellenzék kedvenc kirakatországa

A háború kitöréséért a megkérdezettek 54,9 százaléka Oroszországot (2022 májusában arányuk még 71,2 százalék volt), 14,1 százalékuk Ukrajnát teszi felelőssé (2022-ben 4,5 százalék), 7,7 százalékuk az Egyesült Államokat (2022-ben 10,4 százalék), 9 százalékuk pedig az Európai Uniót (2022-ben 1,7 százalék) hibáztatja.
A megkérdezettek 44,5 százaléka szerint a háború orosz győzelemmel fog végződni, arányuk 2022-ben még csak 26,1 százalék volt; 23,4 százalékuk ukrán győzelemre számít – 2022-ben arányuk 50,3 százalék volt -, a többiek nem válaszoltak.
Az INSCOP felmérése szerint a megkérdezettek 67 százaléka támogatná, 30,5 százaléka pedig ellenezné a sorkatonai szolgálat visszaállítását.
Nagyjából egyenlő arányban (48-49 százalék) megoszlanak az álláspontok arról, hogy szükséges lenne-e lőgyakorlatokat tartani a középiskolákban egy esetleges háborúra történő felkészülés jegyében, a megkérdezettek csaknem 81 százaléka helyeselné, hogy drónkezelői felkészítőket tartsanak a fiataloknak, 93 százalékuk pedig szükségesnek tartja, hogy elsősegélynyújtási tanfolyamokat szervezzenek a 15-60 év közötti korosztály számára.