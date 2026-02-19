Bezzeg Románia: a népesség 70 százaléka szerint az összeomlás felé halad a magyar ellenzék kedvenc kirakatországa

A románok több mint 70 százaléka szerint rossz irányba halad az ország, a legtöbben a korrupcióval és a magas árakkal elégedetlenek – derült ki az Inscop közvélemény-kutató legfrissebb felméréséből, amelyet csütörtökön ismertetett az Agerpres hírügynökség.

A pesszimisták mostani, 73 százalékos aránya azonban alacsonyabb a novemberben mért 75 százaléknál, és az akkori 20 százalékról 22 százalékra növekedett azok aránya, akik szerint Románia jó irányba halad. Az Inscop szerint a 30 év alatti fiatalok és a jobboldali pártok szavazói között több az optimista, míg a 60 év feletti korosztály, illetve a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a kormányoldal által szélsőségesnek tartott, magát szuverenistaként meghatározó Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazói között az átlagosnál többen érzik úgy, hogy rossz az irány.