Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
baczoni dorottya magyarország magyar történelem

„Lépten-nyomon a történelembe botlunk” – Így kell igényesen írni a magyar történelemről fiataloknak!

2026. február 24. 12:27

Baczoni Dorottya történész könyve fiatalos hangvétellel, de a tényekhez ragaszkodva és pontosan számol be a magyar nép elmúlt ezer évének történelméről.

2026. február 24. 12:27
null
Veszprémy László Bernát
Veszprémy László Bernát

Bár a történészek számára kétségkívül fontos feladat az is, hogy egyes résztémák alaposan, a mélyfúrás igényével legyenek feldolgozva, mégis sokkal nagyobb történészi munkát jelent az áttekintés és a szintetizálás. Mint mondani szokás, a történész mérlege a monográfia, nem pedig az apró dilemmák szétszálazása senki által sem olvasott folyóiratatok hasábjain.

Baczoni Dorottya történész, a XX. Század Intézet igazgatója legújabb kötetével, mely tavaly jelent meg a Holnap kiadónál, s a Magyar történelem fiataloknak – Rendületlenül címet viseli, kétségkívül megugrotta ezt a mércét. Az igényes kiadású, fotókkal gazdagon ellátott kötet 247 oldalon tekinti át a magyar nép teljes történelmét, István megkoronázásától kezdve a rendszerváltásig. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Mint Baczoni fogalmaz,

 a történelem, bár a múltról mesél, nagyon is élő. Segítséget ad nekünk, hogy megértsük mai világunkat.

 „A minket foglalkoztató alapkérdések – legyen szó középkorról vagy napjainkról – ugyanazok. Hogyan szervezi meg egy közösség az életét? Mi köti össze azt a közösséget? Kié a hatalom? Mi adja a hatalom alapját, és hogy lehet azt megszervezni? Hogy őrizheti meg hazánk a függetlenségét? Miként tud túlélni egy kis ország a nagyhatalmak szorításában? Mit diktál a nemzeti érdek? A »Kelet« vagy a »Nyugat« része-e Magyarország, vagy éppenséggel egyiké sem? Hogy viszonyul egymáshoz a világi és az egyházi szféra? És még hosszan sorolhatnánk. A történelem során sokat változtak a módszerek és az eszközök, a lényeg azonban szemernyit sem. Érdemes tehát kirakni a puzzle-t, összeilleszteni történelmünk elemeit.” 

A szerző megközelítésében kiindulópontja, hogy a történelem mindenhol ott van. 

Mint Baczoni írja, a történelem állandóan körülvesz bennünket, „még ha nem is mindig tűnik fel”. Az utca, ahol lakunk, az iskola, ahova járunk, a metróállomás, ahol mindennap felszállunk, szinte bizonyosan egy büszkeségre okot adó személyről, egy hősünkről kapta nevét. Nincs olyan település, ahol ne lenen Szent István, Kossuth vagy Petőfi utca. Halljuk a szófordulatokat, miszerint: „Nem hajt a tatár”, „Több is veszett Mohácsnál”, „Törököt fogtam”, Nem engedünk 48-ból”. Olvassuk az Egri csillagokat, A kőszívű ember fiait, a Bánk bánt, Arany János Toldiját, Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmét, vagy Szabó Magda Abigéljét. Baczoni szerint tehát „lépten-nyomon a történelembe botlunk”. Ezek adják „az összetartozás erejét”. 

A könyv nyelvezete könnyed, hiszen vállaltan fiataloknak szól, gyakran rámutat az összefüggésekre, a mai hasonlatokra,

 a spanyolnáthát pl. a Covidon példáján keresztül helyezi perspektívába, ami természetesen egy ilyen kiadványnál teljesen érthető. Súlyos probléma, hogy a fiatalok egyre kevésbé olvasnak, pedig a történelmi ismeretek nélkül könnyű eltévedni a politika világában, ezt láthattuk pl. a nyugati woke töntetéseknél is. A fiatalok megszólítására szükség van színvonalas sorozatokra, TikTok-videókra is, de nem lehet lebecsülni az ilyen könyvek erejét sem. Baczoni Dorottya remekül végezte el a munkát, már csak a fiatalokon múlik, hogy le is üljenek, és olvassanak is.

Baczoni Dorottya: Magyar történelem fiataloknak. Rendületlenül. Bp., Holnap Kiadó, 2025, 247 oldalon

(Fotó: Wikimedia Commons)

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Syr Wullam
2026. február 24. 13:25
1) "Magyar történelem fiataloknak" 2) "Súlyos probléma, hogy a fiatalok egyre kevésbé olvasnak" 3) "nem lehet lebecsülni az ilyen könyvek erejét sem" 4) "már csak a fiatalokon múlik, hogy le is üljenek, és olvassanak is" Logika. 😏
Válasz erre
0
0
salátás
2026. február 24. 13:23
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. február 24. 12:50 • Szerkesztve A magyar fiatalkora nagyobb befolyással lenne a szerző, ha a TikTok-on faszhelikopterezne. ---------- tökéletesen mutatod a szellemi szintedet
Válasz erre
0
0
rasdi1
2026. február 24. 13:22
"....tekinti át a magyar nép teljes történelmét, István megkoronázásától kezdve a rendszerváltásig. " A magyar nép történelme nem István megkoronázásával kezdődik. Legfeljebb Magyarország történelme kezdődött akkor, de még az sem, mert még a hun-magyar rokonság tagadásával is az un. "honfoglalással" kellene kezdeni. Azt, hogy az un. "rendszerváltással" befejezi, legfeljebb arra akarna utalni, hogy a könyvet "a napi politikától mentesnek" szánja. De ez alapjait tekintve téves, mert minden történelemírás szubjektív valahol. "Historia ist magister vitae" és evvel a szemlélettel a "rendszerváltás" utáni időknek is történelmi súlya van a MA megértéséhez. Vagyis a legutóbbi évtizedeknek is szerepelniük kellene egy "teljes" történelemkönyvben.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2026. február 24. 13:12
Ez az egyik legfontosabb téma. Az identitásunk tart meg bennünket. És nem ez lesz itt a legolvasottabb cikk...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!