„Lépten-nyomon a történelembe botlunk” – Így kell igényesen írni a magyar történelemről fiataloknak!

A szerző megközelítésében kiindulópontja, hogy a történelem mindenhol ott van.

Mint Baczoni írja, a történelem állandóan körülvesz bennünket, „még ha nem is mindig tűnik fel”. Az utca, ahol lakunk, az iskola, ahova járunk, a metróállomás, ahol mindennap felszállunk, szinte bizonyosan egy büszkeségre okot adó személyről, egy hősünkről kapta nevét. Nincs olyan település, ahol ne lenen Szent István, Kossuth vagy Petőfi utca. Halljuk a szófordulatokat, miszerint: „Nem hajt a tatár”, „Több is veszett Mohácsnál”, „Törököt fogtam”, „Nem engedünk 48-ból”. Olvassuk az Egri csillagokat, A kőszívű ember fiait, a Bánk bánt, Arany János Toldiját, Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmét, vagy Szabó Magda Abigéljét. Baczoni szerint tehát „lépten-nyomon a történelembe botlunk”. Ezek adják „az összetartozás erejét”.

A könyv nyelvezete könnyed, hiszen vállaltan fiataloknak szól, gyakran rámutat az összefüggésekre, a mai hasonlatokra,

a spanyolnáthát pl. a Covidon példáján keresztül helyezi perspektívába, ami természetesen egy ilyen kiadványnál teljesen érthető. Súlyos probléma, hogy a fiatalok egyre kevésbé olvasnak, pedig a történelmi ismeretek nélkül könnyű eltévedni a politika világában, ezt láthattuk pl. a nyugati woke töntetéseknél is. A fiatalok megszólítására szükség van színvonalas sorozatokra, TikTok-videókra is, de nem lehet lebecsülni az ilyen könyvek erejét sem. Baczoni Dorottya remekül végezte el a munkát, már csak a fiatalokon múlik, hogy le is üljenek, és olvassanak is.

Baczoni Dorottya: Magyar történelem fiataloknak. Rendületlenül. Bp., Holnap Kiadó, 2025, 247 oldalon