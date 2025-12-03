Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kapu Tibor Mandiner Gála diktatúra Noár Fidesz Orbán Viktor

A hét vicce: a magát mindenhatónak gondoló Noár ezúttal Kapu Tibort oktatta ki helyes viselkedésből

2025. december 03. 09:45

Megfogta az Isten lábát a kutatóűrhajós: személyesen a Csillag születik zsűritagja látta el tanácsokkal!

2025. december 03. 09:45
null

Ismert, a Mandiner Gálán Kapu Tibor rendhagyó interjút készített Orbán Viktorral, sőt, a kutatóűrhajós még ajándékot is vitt a miniszterelnöknek. Úgy tűnik, ez teljesen kiverte a biztosítékot Molnár Áron Noárnál.

A színész Facebook-bejegyzésében azt írja Kapunak: „Történelmi tett, hogy feljutott az űrbe! Kérem, hogy tegyen egy újabb történelmi lépést!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Maradjon független a pártpolitikától és ne tolja a Fidesz szekerét.”

Ön, aki sokkal többet látott ebből a világból, mint amit mi valaha is fogunk, látnia kell azt is, hogy 15 év alatt mi történt ezzel az országgal a Fidesz kormányzása alatt. 

A színész a tipikus baloldali lózungok puffogtatása után megállapítja, hogy Magyarországon „spin diktatúra” van.

„Tisztelt Tibor! Ne engedje, hogy behajtsák a Fideszesek Önt a pártpolitika zászlaja alá. Kérem azzal a bátorsággal, tudással és vággyal kutassa a magyar társadalom valódi állapotát, ahogy az álmát váltotta valóra. Kérem maradjon valódi példakép, akit nem lehet megvenni, akit nem lehet átverni.”

Ön most egy olyan ember és egy olyan párt mellé állt, amely évek óta megoszt, kirekeszt és magyart magyar ellen uszít. 

„Kérem gondoljon a Hazája jövőjére és tegye fel magában a kérdést: vajon a Fidesz rendszere szolgálja-e jobban a magyarok szabad, boldog és okos társadalmát és jövőjét, vagy a változás?” – zárja bejegyzését Noár.

Kapu Tibor és Orbán Viktor beszélgetését itt nézheti vissza:

Fotó: MTI Fotó: Mónus Márton

 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wyatt666
2025. december 03. 12:19
Noár már teljesen független... az eszétől.
Válasz erre
2
0
Mich99
2025. december 03. 12:15
A bohóc bohóckodik. Ennyi.
Válasz erre
1
0
ben2
2025. december 03. 12:15
Ebben nem az a szomorú, hogy egy tehetségtelen, politikailag futtatott, agyhalott nyikhaj oktat ki egy kutatóűrhajóst, hanem hogy vannak, akik ennek bármilyen jelentőséget tulajdonítanak.
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2025. december 03. 12:12
Egyre hülyébbek az ellenzékiek? Vírusfertőzés, ami csak rájuk hat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!