A hét vicce: a magát mindenhatónak gondoló Noár ezúttal Kapu Tibort oktatta ki helyes viselkedésből

Megfogta az Isten lábát a kutatóűrhajós: személyesen a Csillag születik zsűritagja látta el tanácsokkal!
Ismert, a Mandiner Gálán Kapu Tibor rendhagyó interjút készített Orbán Viktorral, sőt, a kutatóűrhajós még ajándékot is vitt a miniszterelnöknek. Úgy tűnik, ez teljesen kiverte a biztosítékot Molnár Áron Noárnál.
A színész Facebook-bejegyzésében azt írja Kapunak: „Történelmi tett, hogy feljutott az űrbe! Kérem, hogy tegyen egy újabb történelmi lépést!
Maradjon független a pártpolitikától és ne tolja a Fidesz szekerét.”
Ön, aki sokkal többet látott ebből a világból, mint amit mi valaha is fogunk, látnia kell azt is, hogy 15 év alatt mi történt ezzel az országgal a Fidesz kormányzása alatt.
A színész a tipikus baloldali lózungok puffogtatása után megállapítja, hogy Magyarországon „spin diktatúra” van.
„Tisztelt Tibor! Ne engedje, hogy behajtsák a Fideszesek Önt a pártpolitika zászlaja alá. Kérem azzal a bátorsággal, tudással és vággyal kutassa a magyar társadalom valódi állapotát, ahogy az álmát váltotta valóra. Kérem maradjon valódi példakép, akit nem lehet megvenni, akit nem lehet átverni.”
Ön most egy olyan ember és egy olyan párt mellé állt, amely évek óta megoszt, kirekeszt és magyart magyar ellen uszít.
„Kérem gondoljon a Hazája jövőjére és tegye fel magában a kérdést: vajon a Fidesz rendszere szolgálja-e jobban a magyarok szabad, boldog és okos társadalmát és jövőjét, vagy a változás?” – zárja bejegyzését Noár.
Kapu Tibor és Orbán Viktor beszélgetését itt nézheti vissza:
Fotó: MTI Fotó: Mónus Márton