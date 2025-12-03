A hét vicce: a magát mindenhatónak gondoló Noár ezúttal Kapu Tibort oktatta ki helyes viselkedésből

Ismert, a Mandiner Gálán Kapu Tibor rendhagyó interjút készített Orbán Viktorral, sőt, a kutatóűrhajós még ajándékot is vitt a miniszterelnöknek. Úgy tűnik, ez teljesen kiverte a biztosítékot Molnár Áron Noárnál.

A színész Facebook-bejegyzésében azt írja Kapunak: „Történelmi tett, hogy feljutott az űrbe! Kérem, hogy tegyen egy újabb történelmi lépést!