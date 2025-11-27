„Ne reménykedjen az ellenzék!” – Kapu Tibor kérdésére kendőzetlen őszinteséggel válaszolt Orbán Viktor (VIDEÓ)

Orbán Viktor interjút adott Kapu Tibornak a Mandiner Gálán. A miniszterelnök az interjú végén arról beszélt, hogy arra készülnünk kell, hogy rengeteg olyan újítás, felfedezés, találmány, kísérlet várható a jövőben, ami megpróbál az ember számára élhető közeget teremteni élhetetlen területeken. „A Földön is van pár ilyen (...) tehát miért ne tudnánk a Holdon vagy a Marson is kivitelezni ezt?” – tette fel a kérdést.

„Nem hiszem, hogy lineáris lesz ez a folyamat, inkább lökésszerűek a hullámok. Valamikor 20-30-50 évig nincs rá pénz, nincs amerikai elnök, akit ez érdekelne, nem jön létre az a kritikus tömegű erő és akarat, ami újabb földönkívüli vállalkozásokat indítana el. Egyszer csak megindul, egy-két évig szenzáció lesz, tán valami üzlet is lesz benne, ha lesz, akkor fenntarthatóbbá válik.