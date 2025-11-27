Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kapu Tibor interjú ellenzék űrkutatás Orbán Viktor

„Ne reménykedjen az ellenzék!” – Kapu Tibor kérdésére kendőzetlen őszinteséggel válaszolt Orbán Viktor (VIDEÓ)

2025. november 27. 08:03

A miniszterelnök arról beszélt: készülnünk kell arra, hogy rengeteg olyan újítás, felfedezés, találmány, kísérlet várható a jövőben, ami megpróbál az ember számára élhető közeget teremteni élhetetlen területeken.

2025. november 27. 08:03
null

Orbán Viktor interjút adott Kapu Tibornak a Mandiner Gálán. A miniszterelnök az interjú végén arról beszélt, hogy arra készülnünk kell, hogy rengeteg olyan újítás, felfedezés, találmány, kísérlet várható a jövőben, ami megpróbál az ember számára élhető közeget teremteni élhetetlen területeken. „A Földön is van pár ilyen (...) tehát miért ne tudnánk a Holdon vagy a Marson is kivitelezni ezt?” – tette fel a kérdést.

Nem hiszem, hogy lineáris lesz ez a folyamat, inkább lökésszerűek a hullámok. Valamikor 20-30-50 évig nincs rá pénz, nincs amerikai elnök, akit ez érdekelne, nem jön létre az a kritikus tömegű erő és akarat, ami újabb földönkívüli vállalkozásokat indítana el. Egyszer csak megindul, egy-két évig szenzáció lesz, tán valami üzlet is lesz benne, ha lesz, akkor fenntarthatóbbá válik. 

És azt gondolom, ez a folyamat nem megállítható, amíg az ember technológiailag szét nem veri magát egy atomháborúval, és nem küldi vissza saját magát a kőkorszakba; 

hanem rendelkezik azokkal az eszközökkel és tudományos ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik az ilyen típusú létközegek létrehozását a földön kívüli szárazföldeken” – fejtette ki a miniszterelnök. 

Hozzátette, hogy ebben a folyamatban nekünk érdemes ebben ott lennünk. „Azt javasolnám a magyaroknak, hogy ebből se akarjunk kimaradni. Hiába nincsenek válaszaink az alapvető kérdésekre, úszunk itt a világ legjobb, legokosabb embereivel, kutatóintézeteivel és államaival. Úgyhogy legyünk mindig ott, és tanuljunk, hozzunk haza tudást, és valamilyen mértékben járuljunk hozzá az emberiség ilyen típusú nagyvállalkozásaihoz” – fogalmazott.

De én nem megyek. Bocsánat. Szeretném az ellenzék reményeit itt most visszametszeni” 

– jegyezte meg viccesen a miniszterelnök, jelezve, hogy ő már bizony marad itt a Földön.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner Gála

kalmanok
2025. november 27. 09:08
Kimondta a bíróság, hogy a Magyar Nemzet, az Index és a Ripost is hazudott, amikor nyáron azt állították, hogy a TISZA készítette volna az Index által hamisított és a teljes kormánypropaganda által terjesztett adóemeléses mesét. A Magyar Nemzetnek és a Ripostnak is az alábbiakat kell közzétennie: “Valótlanul híreszteltük, hogy a 2025. július 17. dátummal ellátott „Feljegyzés A TISZA PÁRT Vezetése részére” elnevezésű dokumentum a Tisza Párt gazdasági kabinetje által készített belső feljegyzés, mely a pártvezetés számára készült.”
kir2vik
2025. november 27. 08:55
"Mit vinne fel az űrbe?" "Attól függ, hogy utazunk, vagy menekülünk." Nagyon örülök ennek a kampányidőszaknak, amit a Tiszarok megjelenése provokált ki. Az emberek láthatják Orbánt és talán felfogják, hogy mennyire különleges. És emberi.
belbuda
2025. november 27. 08:25
Hiába,Bástya elvtárs…áprilisban véget ér a fideszes nemzetrablás! Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
