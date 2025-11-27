„Ne reménykedjen az ellenzék!” – Kapu Tibor kérdésére kendőzetlen őszinteséggel válaszolt Orbán Viktor (VIDEÓ)

A Mandiner célja értékelni a tehetségeket – megvannak az első Mandiner-díj győztesei
A miniszterelnök arról beszélt: készülnünk kell arra, hogy rengeteg olyan újítás, felfedezés, találmány, kísérlet várható a jövőben, ami megpróbál az ember számára élhető közeget teremteni élhetetlen területeken.
Orbán Viktor interjút adott Kapu Tibornak a Mandiner Gálán. A miniszterelnök az interjú végén arról beszélt, hogy arra készülnünk kell, hogy rengeteg olyan újítás, felfedezés, találmány, kísérlet várható a jövőben, ami megpróbál az ember számára élhető közeget teremteni élhetetlen területeken. „A Földön is van pár ilyen (...) tehát miért ne tudnánk a Holdon vagy a Marson is kivitelezni ezt?” – tette fel a kérdést.
„Nem hiszem, hogy lineáris lesz ez a folyamat, inkább lökésszerűek a hullámok. Valamikor 20-30-50 évig nincs rá pénz, nincs amerikai elnök, akit ez érdekelne, nem jön létre az a kritikus tömegű erő és akarat, ami újabb földönkívüli vállalkozásokat indítana el. Egyszer csak megindul, egy-két évig szenzáció lesz, tán valami üzlet is lesz benne, ha lesz, akkor fenntarthatóbbá válik.
És azt gondolom, ez a folyamat nem megállítható, amíg az ember technológiailag szét nem veri magát egy atomháborúval, és nem küldi vissza saját magát a kőkorszakba;
hanem rendelkezik azokkal az eszközökkel és tudományos ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik az ilyen típusú létközegek létrehozását a földön kívüli szárazföldeken” – fejtette ki a miniszterelnök.
Hozzátette, hogy ebben a folyamatban nekünk érdemes ebben ott lennünk. „Azt javasolnám a magyaroknak, hogy ebből se akarjunk kimaradni. Hiába nincsenek válaszaink az alapvető kérdésekre, úszunk itt a világ legjobb, legokosabb embereivel, kutatóintézeteivel és államaival. Úgyhogy legyünk mindig ott, és tanuljunk, hozzunk haza tudást, és valamilyen mértékben járuljunk hozzá az emberiség ilyen típusú nagyvállalkozásaihoz” – fogalmazott.
De én nem megyek. Bocsánat. Szeretném az ellenzék reményeit itt most visszametszeni”
– jegyezte meg viccesen a miniszterelnök, jelezve, hogy ő már bizony marad itt a Földön.
