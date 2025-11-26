A Mandiner célja értékelni a tehetségeket – megvannak az első Mandiner-díj győztesei
2025. november 26. 18:50
A Mandiner Gálán Kapu Tibor rendhagyó interjút készített Orbán Viktorral. A Mars kolonizálásáról és a politikai polarizációról is beszélgettek.
2025. november 26. 18:50
November 26-án 19 órakor veszi kezdetét a Mandiner Díjátadó Gála a Várkertbazárban. Végre kiderül, kit tartanak a Mandiner olvasói a legjobbnak a 12 kategóriában állított jelöltek közül. A gála kezdetén a műsorvezetők, Budai Ivett és Szabó András Csuti köszöntötték a vendégeket.
Kapu Tibor különleges ajándékkal készült Orbán Viktornak
Amint megírtuk, a Mandiner Díjátadó Gálán Kapu Tibor exkluzív interjút készít a miniszterelnökkel, amit élőben is közvetítünk. A Várkertbazárba érkező Orbán Viktort Kapu Tibor egy különleges ajándékkal fogadta:
Egy olyan magyar zászlót vitt Orbán Viktornak, amely megjárta a világűrt.
Második asztronautánk azt is elárulta a miniszterelnöknek, hogy a zászlót már egy korábbi fotón is láthatta a közösségi médiában, sőt, e jeles alkalomra ő maga vasalta ki, hogy ne legyen olyan gyűrött, mint fogalmazott.
Elkezdődött a díjátadó
A Mandiner első díjátadó gáláját Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztőjének beszéde nyitotta. Szalai kiemelte, a díj célja elismerni és kitüntetni azokat a személyiségeket, akik a Mandiner olvasói szerint kiemelkedő teljesítménnyel járultak hozzá a magyar közélet, kultúra és sport jobbá tételéhez. Elmondta, az olvasók több száz embert jelöltek a díjra, majd a későbbi szavazásban összesen közel 500 ezer szavazat érkezett a különböző kategóriákban.
„A tehetségen kívül kell egy olyan társadalom, amelyik ezt méltányolni tudja”
– idézte Szentgyörgyi Albertet, és hangsúlyozta, a Mandiner célja értékelni és jutalmazni a tehetségeket.
A nyitóbeszédet követően Kereki Gergő adta át az első három díjat. Az első díjazott az év véleményformálója, Bohár Dániel lett, őt követően Mészáros Nóra vehette át az év műsörvezetőjének járó díjat. Az év kulturális személyiségének járó díjat Kovács Ákos énekes vehette át.
„A földi pályán az a legfontosabb, hogy a végén bejutunk-e abba az országba, ahová mindenki igyekszik”
– mondta a díj átvétele után a konzervatív énekes, de elismerte, a legtöbb díj hátterében valamilyen érdekek állnak, ezért is különleges egy olyan díj, amit a közönségtől kap az ember.
Radics Gigi zenei produkcióját követően Kudlik Júlia újságíró, műsorvezető adta át az év újságírójának járó díjat, Bayer Zsoltnak. A publicista elmondta, ha egy szépségversenyt nyert volna, most „elhaló hangon azt mondanám, hogy éljen a világbéke” – viccelődött, majd komolyan hozzátette, hogy a világra ez most mindennél jobban ráférne.
Hozzátette, egy dologra nagyon büszke:
„Rám még soha senki nem mondta azt, hogy független újságíró”
– jelentette ki.
Az év nemzetközi újságírója díjat Tucker Carlson nyerte, aki személyesen nem tudta átvenni a díjat, de elmondta: nagyon örül a megtiszteltetésnek, és videóüzenetben köszöntötte a Mandiner Gála vendégeit. Az előző díjazottakhoz hasonlóan ő is a Bibliából idézett, és elmondta, hálás a magyaroknak, amiért nem félnek kimondani, amit gondolnak.
Az év elemzője díját Nógrádi Györgynek adták át, aki elmondta, a jelöltek közül szerinte mindenki megérdemelte volna ezt a díjat.
Az év kis- és középvállalkozása díjat az Erdélyi Szalon Könyvkiadó kapta. Kovács Attila, a kiadó ügyvezető igazgatója elmondta, Magyarországon élő kolozsváriként különösen megható és motiváló számára a közönség elismerése.
Kemény Dénes, a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya a sportolóknak járó díjakat adta át, elsőként a legjobb női sportoló, Ekler Luca díját. Mivel a paralimpiai bajnok nem tudott részt venni személyesen a rendezvényen, testvére, Ekler Bendegúz vette át a díjat, aki maga is versenysportoló.
Az év férfi sportolója Szoboszlai Dominik lett, aki a díjátadó estéjén Bajnokok Ligája mérkőzést játszik Liverpoolban a PSV Eindhoven ellen.
„Szoboszlai miatt minden magyar szíve egy kicsit liverpooli is lett”
– jegyezték meg a műsorvezetők.
A friss Mandiner-díjas Kovács Ákos zenei produkciója után az utolsó három díj is átadásra került. Szalai Zoltán az év nagyvállalatának járó díjat a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatójának, Hernádi Zsoltnak adta át.
„Igaz a mondás, hogy egy díjnál nem az számít, hogy ki kapta, hanem hogy ki adja” – mondta Hernádi, és elárulta, kifejezetten jól esik az MCC-hez tartozó Mandiner díját átvenni.
Az év nemzetközi közéleti személyisége Karol Nawrocki, lengyel elnök lett. Nawrocki nemcsak a regnáló Tusk-kormány alkotmányellenes működését igyekszik minél hatékonyabban visszaszorítani, de a magyar-lengyel kapcsolatok megőrzéséért és ápolásáért is sokat tett. Emlékezetes, megválasztása után a nemzetközi sajtó képviselői közül Nawrocki a Mandinernek adott először interjút.
Végül az év közéleti szereplőjének járó díjat adták át. Szalai elmondta, erre a kategóriára érkezett a legtöbb szavazat. A győztes Kapu Tibor lett.
Tizennegyedik díjazottként, az év nemzetközi partnerének járó különdíjat Michał Karnowski lengyel újságíró kapta.
Visszavágó a földön: ezúttal Kapu Tibor interjúvolja Orbán Viktort
„Főleg tudományról és társadalmi kérdésekről fogunk beszélgetni” – tisztázta Kapu rögtön a legelején. Az űrhajós már rögtön az elején viccesen odaszúrt Orbánnak, amikor kijelentette: „Tulajdonképp a mérnökök irányítják a világot.”
A miniszterelnök ugyanakkor egyetértett, hogy a mérnökökre és a műszaki emberekre valóban nagy szükség van, ugyanakkor felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia kihívására.
„Most már a következő korszakra kéne embereket képeznünk” – vélekedett. Szerinte ugyanis az újfajta kihívások újfajta megoldásokat fognak tőlünk követelni.
Kapu Tibor ezt követően a politikai polarizációról kérdezte a miniszterelnököt, aki szerint nem teljesen igaz az az állítás, hogy a világon mindenhol polarizálódik a közélet és a politika: ez szerinte csak a nyugati világban van így. Figyelmeztetett, hajlamosak vagyunk a Nyugaton zajló jelenségeket az egész világra kivetíteni, pedig a világon sok helyen nincs polarizálódás.
„Azért van a nyugati világban polarizálódás, mert sikertelenség van”
– fogalmazott, arra utalva, hogy a nyugati világ nem tud alkalmazkodni a változó világhoz, nem tudja ugyanazt az életszínvonalat fenntartani a változó körülmények között.
„A nyugati kormányzati modell ebben a pillanatban nem tudja sikeressé tenni azokat a rendszereket, amelyekben ezt kitalálták” – mondta.
Felhívta a figyelmet, hogy
az európai demokratikus kormányzatoknak se a migrációra, se a háborúra, se a versenyképesség problémájára nincs válaszuk.
Zárójelben hozzátette, kivéve Magyarországot.
A kutató űrhajós ezt követően a HUNOR Program jövőjéről kérdezte a miniszterelnököt.
„Nekünk ebből a vesztes mentalitású nemzetből győztes nemzetet kell csinálnunk!” – magyarázta Orbán azt ecsetelve, hogy a történelmi viszontagságok ellenére győztes mentalitásúvá kell tenni a magyar nemzetet. Elmondta, az űrutazás, a földön túli világ megismerésén keresztül a magyarok sikeresnek érezhetik magukat, és az ilyen területeket támogatni kell.
A beszélgetés során szóba került a Mars kolonizálása is. Orbán Viktor elmondta, a Szentírásban nincs olyan gondolat, amely a „népesítsétek be vonalon kivinné az embereket az űrbe”. Ugyanakkor elismerte, az emberi kíváncsiságot nem lehet megfékezni, de nem lehet tudni, hogy ez a végtelen kíváncsiság vajon a hasznunkra lesz-e. A miniszterelnök úgy látja, ez nem egy lineáris fejlődés eredménye lesz, hanem várhatóan lökésszerűen, gyorsan fog megindulni egy ilyen folyamat. Viccesen hozzáfűzte, az ellenzék nagy szomorúságára ő nem tervez a Marsra költözni.
Végül az is kiderült, mit vinne fel a miniszterelnök a világűrbe.
„Attól függ, hogy menekülünk vagy utazunk”
– mondta, majd elárulta, előbbi esetben az unokái fényképét, futball labdát és bicskát vinne magával.
Az élő közvetítés a beszélgetésről itt érhető el:
Íme a díjazottak névsora:
Az év véleményformálója díjat Bohár Dániel közéleti riporter, a Megafon Központ véleményformálója, a Patrióta Riport műsorvezetője nyerte, akit mindenki onnan ismer, hogy senkivel szemben nem riad vissza, ha kellemetlen kérdéseket kell feltennie.
Az év műsorvezetője Mészáros Nóra, a Hír TV műsorvezetője, legismertebb műsora a Komment című közéleti vitaműsor.
Az év kulturális személyisége Kovács Ákos énekes-dalszerző, aki többször adott már interjút lapunknak. Legutóbb a róla készült Ember maradj: Ákos című film kapcsán nyilatkozott, amelyet október 16-án mutattak be.
Az év újságírója Bayer Zsolt író, publicista, a magyar konzervatív közélet egyik ikonikus alakja. Vendégszerzőként több írása is megjelent a Mandineren, szeptemberben a Hotel Lentulai vendégeként adott lapunknak interjút.
Az év külföldi újságírója Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség és politikai kommentátor, aki Orbán Viktorral is készített interjút. 2023-ban sajátgyártású műsort indított az X-en, miután politikai véleménybeli ellentétek miatt távozni kényszerült a Fox News-tól.
Az év elemzője Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aki rendszeresen elemzi a nemzetközi válsághelyzeteket és geopolitikai folyamatokat.
Az év kis- vagy középvállalkozása az Erdélyi Szalon Könyvkiadó szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvműhely a Wass Albert-hagyaték kizárólagos gondozója, s mások mellett Csoóri Sándor és Almásy László életművének kiadója.
Az év női sportolója Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok, világcsúcstartó magyar paraatléta, érmeit távolugrásban nyerte.
Az év férfi sportolója Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar sztárja, aki csapatával az előző szezonban megnyerte az angol bajnokságot.
Az év magyar közéleti személyisége Kapu Tibor, a második magyar kutatóűrhajós, aki nyáron több mint húsz napot töltött az űrben. Közéleti tevékenységével és szerepvállalásával azóta is sok fiatalt motivál arra, hogy kutatói pályára lépjen
Az év külföldi személyisége Karol Nawrocki, akit júniusban választották Lengyelország elnökévé. Nawrocki nemcsak a regnáló Tusk-kormány alkotmányellenes működését igyekszik minél hatékonyabban visszaszorítani, de a magyar-lengyel kapcsolatok megőrzéséért és ápolásáért is sokat tett.
Az év nagyvállalata a MOL Nyrt., magyar multinacionális olaj- és gázipari vállalat. A MOL-csoport jelenleg tíz országban van jelen olaj- és gázipari kutatási és termelési eszközökkel, közülük nyolcban folytat kitermelést.
„A Mandiner Díjátadó Gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” – nyilatkozta a rendezvényről Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.
Mint ismert, a Mandiner-díjra október 15-ig jelölhettek az olvasók számukra szimpatikus közéleti szereplőket tizenkét kategóriában. Ezt követően a Mandiner szakmai zsűrije felállított egy-egy 10 főből álló listát, akikre november 5-ig lehetett szavazni. Az olvasók szavazati alapján dőlt el, kik lettek az egyes kategóriák díjazottjai.
A szakmai zsűri tagjai Kudlik Júlia, Varga Judit, Stumpf István, Kemény Dénes, Kereki Gergő és Szalai Zoltán voltak.
