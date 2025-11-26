A Mandiner célja értékelni a tehetségeket – megvannak az első Mandiner-díj győztesei

Visszavágó a földön: ezúttal Kapu Tibor interjúvolja Orbán Viktort

Kapu Tibor a Mandiner Díjátadó Gáláján készített interjút Orbán Viktorral

Forrás: Mandiner / Földházi Árpád

„Főleg tudományról és társadalmi kérdésekről fogunk beszélgetni” – tisztázta Kapu rögtön a legelején. Az űrhajós már rögtön az elején viccesen odaszúrt Orbánnak, amikor kijelentette: „Tulajdonképp a mérnökök irányítják a világot.”

A miniszterelnök ugyanakkor egyetértett, hogy a mérnökökre és a műszaki emberekre valóban nagy szükség van, ugyanakkor felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia kihívására.

„Most már a következő korszakra kéne embereket képeznünk” – vélekedett. Szerinte ugyanis az újfajta kihívások újfajta megoldásokat fognak tőlünk követelni.

Kapu Tibor ezt követően a politikai polarizációról kérdezte a miniszterelnököt, aki szerint nem teljesen igaz az az állítás, hogy a világon mindenhol polarizálódik a közélet és a politika: ez szerinte csak a nyugati világban van így. Figyelmeztetett, hajlamosak vagyunk a Nyugaton zajló jelenségeket az egész világra kivetíteni, pedig a világon sok helyen nincs polarizálódás.

„Azért van a nyugati világban polarizálódás, mert sikertelenség van”

– fogalmazott, arra utalva, hogy a nyugati világ nem tud alkalmazkodni a változó világhoz, nem tudja ugyanazt az életszínvonalat fenntartani a változó körülmények között.

„A nyugati kormányzati modell ebben a pillanatban nem tudja sikeressé tenni azokat a rendszereket, amelyekben ezt kitalálták” – mondta.

Felhívta a figyelmet, hogy

az európai demokratikus kormányzatoknak se a migrációra, se a háborúra, se a versenyképesség problémájára nincs válaszuk.

Zárójelben hozzátette, kivéve Magyarországot.

A kutató űrhajós ezt követően a HUNOR Program jövőjéről kérdezte a miniszterelnököt.

„Nekünk ebből a vesztes mentalitású nemzetből győztes nemzetet kell csinálnunk!” – magyarázta Orbán azt ecsetelve, hogy a történelmi viszontagságok ellenére győztes mentalitásúvá kell tenni a magyar nemzetet. Elmondta, az űrutazás, a földön túli világ megismerésén keresztül a magyarok sikeresnek érezhetik magukat, és az ilyen területeket támogatni kell.

A beszélgetés során szóba került a Mars kolonizálása is. Orbán Viktor elmondta, a Szentírásban nincs olyan gondolat, amely a „népesítsétek be vonalon kivinné az embereket az űrbe”. Ugyanakkor elismerte, az emberi kíváncsiságot nem lehet megfékezni, de nem lehet tudni, hogy ez a végtelen kíváncsiság vajon a hasznunkra lesz-e. A miniszterelnök úgy látja, ez nem egy lineáris fejlődés eredménye lesz, hanem várhatóan lökésszerűen, gyorsan fog megindulni egy ilyen folyamat. Viccesen hozzáfűzte, az ellenzék nagy szomorúságára ő nem tervez a Marsra költözni.

Végül az is kiderült, mit vinne fel a miniszterelnök a világűrbe.

„Attól függ, hogy menekülünk vagy utazunk”

– mondta, majd elárulta, előbbi esetben az unokái fényképét, futball labdát és bicskát vinne magával.

Az élő közvetítés a beszélgetésről itt érhető el:

Íme a díjazottak névsora:

Az év véleményformálója díjat Bohár Dániel közéleti riporter, a Megafon Központ véleményformálója, a Patrióta Riport műsorvezetője nyerte, akit mindenki onnan ismer, hogy senkivel szemben nem riad vissza, ha kellemetlen kérdéseket kell feltennie.

Az év műsorvezetője Mészáros Nóra, a Hír TV műsorvezetője, legismertebb műsora a Komment című közéleti vitaműsor.

Az év kulturális személyisége Kovács Ákos énekes-dalszerző, aki többször adott már interjút lapunknak. Legutóbb a róla készült Ember maradj: Ákos című film kapcsán nyilatkozott, amelyet október 16-án mutattak be.

Az év újságírója Bayer Zsolt író, publicista, a magyar konzervatív közélet egyik ikonikus alakja. Vendégszerzőként több írása is megjelent a Mandineren, szeptemberben a Hotel Lentulai vendégeként adott lapunknak interjút.

Az év külföldi újságírója Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség és politikai kommentátor, aki Orbán Viktorral is készített interjút. 2023-ban sajátgyártású műsort indított az X-en, miután politikai véleménybeli ellentétek miatt távozni kényszerült a Fox News-tól.

Az év elemzője Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aki rendszeresen elemzi a nemzetközi válsághelyzeteket és geopolitikai folyamatokat.

Az év kis- vagy középvállalkozása az Erdélyi Szalon Könyvkiadó szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvműhely a Wass Albert-hagyaték kizárólagos gondozója, s mások mellett Csoóri Sándor és Almásy László életművének kiadója.

Az év női sportolója Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok, világcsúcstartó magyar paraatléta, érmeit távolugrásban nyerte.

Az év férfi sportolója Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar sztárja, aki csapatával az előző szezonban megnyerte az angol bajnokságot.

Az év magyar közéleti személyisége Kapu Tibor, a második magyar kutatóűrhajós, aki nyáron több mint húsz napot töltött az űrben. Közéleti tevékenységével és szerepvállalásával azóta is sok fiatalt motivál arra, hogy kutatói pályára lépjen

Az év külföldi személyisége Karol Nawrocki, akit júniusban választották Lengyelország elnökévé. Nawrocki nemcsak a regnáló Tusk-kormány alkotmányellenes működését igyekszik minél hatékonyabban visszaszorítani, de a magyar-lengyel kapcsolatok megőrzéséért és ápolásáért is sokat tett.

Az év nagyvállalata a MOL Nyrt., magyar multinacionális olaj- és gázipari vállalat. A MOL-csoport jelenleg tíz országban van jelen olaj- és gázipari kutatási és termelési eszközökkel, közülük nyolcban folytat kitermelést.

„A Mandiner Díjátadó Gála egy ünnepi alkalom, amelynek célja, hogy méltó elismerést kapjanak azok a személyiségek, vállalkozások, akik teljesítményükkel gazdagítják közösségünket, kultúránkat, sportéletünket, gazdaságunkat” – nyilatkozta a rendezvényről Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.