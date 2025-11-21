Zavar az erőben: ismét „újrahasznosítja” embereit Magyar Péter

Zajlik a tiszás „kiszavazó show” – elképesztő arcok akadnak a jelöltek között (VIDEÓ)
„A magyar zászlóba bújtatatott jobboldalisá hétfőtől kezdve teljesen megbukott” – hívta fel a figyelmet a Patrióta videójában Bohár Dániel riporter.
A Tisza Párt fővárosi frakciójából hárman is részt vesznek az előválasztáson.
Már tavaly, az egy időben megtartott EP- és önkormányzati választások idején sem volt meglepetés, hogy a Tisza Párt szeret „újrahasznosítani” – azaz a politikusi ambíciókat dédelgető jelöltjeit kénytelen ide is, oda is benyomni – írta a 444.hu.
A portál emlékeztetett, hogy 2024-ben a Magyar Péter vezette párt EP-listáján 12, a fővárosin pedig 14 név szerepelt.
Első helyen mindkettőn Magyar Péterrel, de rajta kívül összesen hatan voltak, akiket mind a két listára feltettek.
Kiemelték: így állt elő az a helyzet, hogy miután 10 mandátumot szereztek a fővárosi és 7-et az EP-listán. Ez azt jelenti, hogy kénytelenek voltak halmozni megszerzett pozícióikat: jelenleg Kollár Kinga és Gerzsenyi Gabriella egyszerre budapesti és EP-képviselő is. Igaz, Gerzsenyi csak azután került be a Fővárosi Közgyűlésbe, hogy Ordas Eszter frakcióvezető idén júliusban lemondott, és valaki másnak kellett elfoglalnia a képviselői helyét. A frakcióvezetői székbe akkor Ordas helyére Bujdosó Andrea ült.
A 444.hu felidézte, hogy az ellenzéki párt a 2026-os országgyűlési választásra úgy készül, hogy választókerületenként 3 jelöltből választhatják ki két körben az érdeklődők, hogy végül ki induljon egyéniben.
A kivétel Magyar Péter: az ő körzetében, Budapest 03-as számú választókerületben nem indul rajta kívül más.
Ami viszont látszik a cikk szerint, hogy a párt továbbra is „újrahasznosítja” jelöltjei egy részét. Olyanokat is, akik már kaptak máshová választói felhatalmazást, és betöltenek felelős pozíciókat.
Így a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakciójának három tagja is részt vesz a párt előválasztási folyamatában. Többek között versenybe küldik a viszonylag friss fővárosi frakcióvezetőt, Bujdosó Andreát, aki tavalyi bemutatkozójában azt írta: „Célja a jó minőségű budapesti közszolgáltatások biztosítása, a Főváros gyarapodása, Budapest versenyképességének és stratégiai szerepének növelése”.
Ehhez képest a Pest 03. számú választókerületben mérkőzik majd meg vélhetően a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójával, Menczer Tamással.
De ugyancsak a vidéki jelölt-jelöltek között találjuk Orbán Árpádot, aki Kiskunhalason szállt ringbe.
Fideszes kihívója pedig nem más lesz, mint Bányai Gábor, aki a 2022-es országgyűlési választásokkor a szavazatok több mint 60 százalékát kapta meg.
De mint kiderült, a Fővárosi Közgyűlésből az országgyűlési választás felé veheti az irányt a tiszások közül Porcher Áron, aki Budapesten a 15. OEVK-ban indul. „Azért indul ebben a körzetben, mert látja, mennyire beszűkült Budapest mozgástere a kormányzati elvonások és politikai nyomás miatt” – indokolta döntését a tiszás városatya.
Azonban ha Porcher lesz november 30-án a Tisza végső befutója, ugyancsak erős ellenfeleket kaphat majd tavasszal.
Nagy valószínűséggel azzal a Dunai Mónikával kell megküzdenie, aki 2022-ben az egyetlen budapesti körzetet tudta elhozni a Fidesznek.
De nem mellesleg itt indul a Demokratikus Koalíció színeiben Gy. Németh Erzsébet egykori főpolgármester-helyettes is – hívta fel a figyelmet a 444.hu.
A portál arra is kitért összeállításában, hogy érdekes, hogy a Tisza olyanokat is indít az előválasztásán, akik már betöltenek választott tisztségeket. Sőt,
amennyiben jövőre bármelyikük mandátumhoz jutna, biztosan kiesnének a Fővárosi Közgyűlésből.
Hozzáfűzték: ha a jelenlegi képviselők lemondanak a mandátumukról, az adott párt listájáról lehet őket pótolni. Ha nincs rajta elég ember, akivel fel lehetne tölteni a megüresedett helyeket, a mandátumot a következő választásig nem töltik be. Ez alól az jelent kivételt, ha a képviselők száma annyira lecsökken, hogy az ellehetetleníti a közgyűlés működését. Ebben az esetben időközi választást kell kiírni – vázoltak fel egy lehetséges forgatókönyvet.
Nyitóképen Bujdosó Andrea és Barna Judit fővárosi tiszás képviselők / Fotó: MTI/Baloh Zoltán
A Tisza elnöksége és budapesti frakciója tudomásul vette Ordas Eszter döntését.