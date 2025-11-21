Zavar az erőben: ismét „újrahasznosítja” embereit Magyar Péter

Ami viszont látszik a cikk szerint, hogy a párt továbbra is „újrahasznosítja” jelöltjei egy részét. Olyanokat is, akik már kaptak máshová választói felhatalmazást, és betöltenek felelős pozíciókat.

Így a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakciójának három tagja is részt vesz a párt előválasztási folyamatában. Többek között versenybe küldik a viszonylag friss fővárosi frakcióvezetőt, Bujdosó Andreát, aki tavalyi bemutatkozójában azt írta: „Célja a jó minőségű budapesti közszolgáltatások biztosítása, a Főváros gyarapodása, Budapest versenyképességének és stratégiai szerepének növelése”.

Ehhez képest a Pest 03. számú választókerületben mérkőzik majd meg vélhetően a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójával, Menczer Tamással.

De ugyancsak a vidéki jelölt-jelöltek között találjuk Orbán Árpádot, aki Kiskunhalason szállt ringbe.