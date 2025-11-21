Ft
11. 22.
szombat
Zavar az erőben: ismét „újrahasznosítja" embereit Magyar Péter

Zavar az erőben: ismét „újrahasznosítja” embereit Magyar Péter

2025. november 21. 19:27

A Tisza Párt fővárosi frakciójából hárman is részt vesznek az előválasztáson.

2025. november 21. 19:27
null

Már tavaly, az egy időben megtartott EP- és önkormányzati választások idején sem volt meglepetés, hogy a Tisza Párt szeret „újrahasznosítani” – azaz a politikusi ambíciókat dédelgető jelöltjeit kénytelen ide is, oda is benyomni – írta a 444.hu.

A portál emlékeztetett, hogy 2024-ben a Magyar Péter vezette párt EP-listáján 12, a fővárosin pedig 14 név szerepelt. 

Első helyen mindkettőn Magyar Péterrel, de rajta kívül összesen hatan voltak, akiket mind a két listára feltettek.

Kiemelték: így állt elő az a helyzet, hogy miután 10 mandátumot szereztek a fővárosi és 7-et az EP-listán. Ez azt jelenti, hogy kénytelenek voltak halmozni megszerzett pozícióikat: jelenleg Kollár Kinga és Gerzsenyi Gabriella egyszerre budapesti és EP-képviselő is. Igaz, Gerzsenyi csak azután került be a Fővárosi Közgyűlésbe, hogy Ordas Eszter frakcióvezető idén júliusban lemondott, és valaki másnak kellett elfoglalnia a képviselői helyét. A frakcióvezetői székbe akkor Ordas helyére Bujdosó Andrea ült.

Ismerős arcok a jelölt-jelöltek között

A 444.hu felidézte, hogy az ellenzéki párt a 2026-os országgyűlési választásra úgy készül, hogy választókerületenként 3 jelöltből választhatják ki két körben az érdeklődők, hogy végül ki induljon egyéniben. 

A kivétel Magyar Péter: az ő körzetében, Budapest 03-as számú választókerületben nem indul rajta kívül más.

Még a fővárosi frakcióvezetőt is „újrahasznosítják”

Ami viszont látszik a cikk szerint, hogy a párt továbbra is „újrahasznosítja” jelöltjei egy részét. Olyanokat is, akik már kaptak máshová választói felhatalmazást, és betöltenek felelős pozíciókat.

Így a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakciójának három tagja is részt vesz a párt előválasztási folyamatában. Többek között versenybe küldik a viszonylag friss fővárosi frakcióvezetőt, Bujdosó Andreát, aki tavalyi bemutatkozójában azt írta: „Célja a jó minőségű budapesti közszolgáltatások biztosítása, a Főváros gyarapodása, Budapest versenyképességének és stratégiai szerepének növelése”.

Ehhez képest a Pest 03. számú választókerületben mérkőzik majd meg vélhetően a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójával, Menczer Tamással.

De ugyancsak a vidéki jelölt-jelöltek között találjuk Orbán Árpádot, aki Kiskunhalason szállt ringbe. 

Fideszes kihívója pedig nem más lesz, mint Bányai Gábor, aki  a 2022-es országgyűlési választásokkor a szavazatok több mint 60 százalékát kapta meg.

De mint kiderült, a Fővárosi Közgyűlésből az országgyűlési választás felé veheti az irányt a tiszások közül Porcher Áron, aki Budapesten a 15. OEVK-ban indul. „Azért indul ebben a körzetben, mert látja, mennyire beszűkült Budapest mozgástere a kormányzati elvonások és politikai nyomás miatt” – indokolta döntését a tiszás városatya.

Azonban ha Porcher lesz november 30-án a Tisza végső befutója, ugyancsak erős ellenfeleket kaphat majd tavasszal. 

Nagy valószínűséggel azzal a Dunai Mónikával kell megküzdenie, aki 2022-ben az egyetlen budapesti körzetet tudta elhozni a Fidesznek. 

De nem mellesleg itt indul a Demokratikus Koalíció színeiben Gy. Németh Erzsébet egykori főpolgármester-helyettes is – hívta fel a figyelmet a 444.hu.

A portál arra is kitért összeállításában, hogy érdekes, hogy a Tisza olyanokat is indít az előválasztásán, akik már betöltenek választott tisztségeket. Sőt, 

amennyiben jövőre bármelyikük mandátumhoz jutna, biztosan kiesnének a Fővárosi Közgyűlésből. 

Hozzáfűzték: ha a jelenlegi képviselők lemondanak a mandátumukról, az adott párt listájáról lehet őket pótolni. Ha nincs rajta elég ember, akivel fel lehetne tölteni a megüresedett helyeket, a mandátumot a következő választásig nem töltik be. Ez alól az jelent kivételt, ha a képviselők száma annyira lecsökken, hogy az ellehetetleníti a közgyűlés működését. Ebben az esetben időközi választást kell kiírni – vázoltak fel egy lehetséges forgatókönyvet. 

Nyitóképen Bujdosó Andrea és Barna Judit fővárosi tiszás képviselők / Fotó: MTI/Baloh Zoltán 

