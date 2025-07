Most érkezett: lemondott a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője – az is kiderült, mi áll a háttérben

A megüresedő képviselői helyet Gerzsenyi Gabriella tölti be. A fővárosi frakció a jövő héten választ új vezetőt.

Deák Dániel közösségi oldalán azonban más okokra vezeti vissza a képviselő lemondását. Az elemző a következőket írta bejegyzésében:

„Hivatalosan családi okokra hivatkozva távozik a Tisza fővárosi frakciójának éléről Ordas Eszter, ugyanakkor a háttérben valójában más áll. Az elmúlt hetekben több forrásból is eljutott hozzám, hogy a Tisza fővárosi frakcióvezetője panaszkodott Magyar Péter agresszív stílusára – nem tudta már elviselni azt a terrort, amit Magyar Péter vele és a többi tiszás taggal szemben alkalmazott. Nem engedte őket autonóm szereplőként viselkedni, a legapróbb részletekig megmondta, mit csinálhatnak, emellett rendszeresek voltak a leszidások is.Ordas Eszter már a kezdetektől nehezen viselte Magyar Péter nyomásgyakorlását; a végső lökést pedig az adta meg számára, hogy Varga Judit csütörtöki interjúját rendkívül őszintének látta, és tudatosult benne: valóban egy olyan agresszív ember a főnöke, amilyennek Varga Judit is leírta. Eszterben is tudatosult, milyen traumán eshetett át Varga Judit a házassága során.Mint arról tegnap is beszámoltam, Varga Judit megszólalása óriási belső feszültséget okozott a Tisza köreiben – Ordas Eszter számára ez volt az utolsó csepp a pohárban.Nem meglepő, hogy Gerzsenyi Gabriella kerül a helyére, hiszen ő egy megbízható Soros-káder, aki a rezsicsökkentés támadásától kezdve minden ismert globalista eszmét képvisel.”

Nyitókép: Tisza Párt Facebook-oldala

