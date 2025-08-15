A kormánynak folyamatosan beszólogató noÁr már Magyar Péteréket is figyelmezteti (VIDEÓ)

A videóiban a kormányt előszeretettel támadó Molnár Áron noÁr volt a vendége az ATV Egyenes beszéd című műsorának csütörtök este.

A színész egyebek mellett beszélt arról a petícióról, amit társulatával, a Loupe Színházi Társulattal indított a köztéri politikai plakátok betiltása érdekében. Molnár tájékoztatása szerint a petíciót már 220 ezren írták alá.

A színész odáig ment, hogy kijelentette,

a következő céljuk egy népszavazás kiírása.

„Ez a fő cél. De ez egy nagyon bonyolult folyamat, és hogy hol tartunk, arról nem beszélnék, nem szeretnék mindent kiteregetni” – mondta a műsorban, és persze kitért a politikára is. Bár noÁr úgy fogalmazott, hogy nem tervez pártpolitikai szerepvállalást, mégis azt gondolja, színészként a mindenkori kormány felé kell kritikával lennie.

Ha 2026-ban a Tisza fog nyerni, és nem teljesíti azokat a lépéseket – akár az autonóm oktatást, az egészségügy 500 milliárdos támogatását vagy az elszámoltatást –, akkor bele fog szállni – szögezte le.

Hangsúlyozta: ezt a fajta függetlenségét csak úgy tudja megőrizni, ha nem rakja le a voksát egyik párt mellett sem.

Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fog szavazni, mert nagyon várja a kétharmados változást vagy a kormányváltást.

Száz napot adok neki, de utána visszajövök

– tette hozzá Molnár Áron.

A beszélgetést itt nézheti meg:

