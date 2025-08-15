A kormánynak folyamatosan beszólogató noÁr már Magyar Péteréket is figyelmezteti (VIDEÓ)

Itt a legújabb leleplezés: így játszik össze a Telex-szel Magyar Péter
Kocsis Máté rámutatott, hogy a Tisza-Párt elnöke álhír-kampányt indított a fehérvári kórházzal szemben.
A kétharmados Tisza-győzelemben reménykedő színész száz napot ad Magyar Péteréknek.
A videóiban a kormányt előszeretettel támadó Molnár Áron noÁr volt a vendége az ATV Egyenes beszéd című műsorának csütörtök este.
A színész egyebek mellett beszélt arról a petícióról, amit társulatával, a Loupe Színházi Társulattal indított a köztéri politikai plakátok betiltása érdekében. Molnár tájékoztatása szerint a petíciót már 220 ezren írták alá.
A színész odáig ment, hogy kijelentette,
a következő céljuk egy népszavazás kiírása.
„Ez a fő cél. De ez egy nagyon bonyolult folyamat, és hogy hol tartunk, arról nem beszélnék, nem szeretnék mindent kiteregetni” – mondta a műsorban, és persze kitért a politikára is. Bár noÁr úgy fogalmazott, hogy nem tervez pártpolitikai szerepvállalást, mégis azt gondolja, színészként a mindenkori kormány felé kell kritikával lennie.
Ha 2026-ban a Tisza fog nyerni, és nem teljesíti azokat a lépéseket – akár az autonóm oktatást, az egészségügy 500 milliárdos támogatását vagy az elszámoltatást –, akkor bele fog szállni – szögezte le.
Hangsúlyozta: ezt a fajta függetlenségét csak úgy tudja megőrizni, ha nem rakja le a voksát egyik párt mellett sem.
Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fog szavazni, mert nagyon várja a kétharmados változást vagy a kormányváltást.
Száz napot adok neki, de utána visszajövök
– tette hozzá Molnár Áron.
A beszélgetést itt nézheti meg:
Nyitókép: Facebook