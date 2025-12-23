Ez fájhatott a Telex újságírójának: megpróbálta lealázni Orbán Viktort, a saját vendégei tették helyre (VIDEÓ)

Friss felmérés: brutális Fidesz előny alakul, kinyílt az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között
Érdemes megjegyezni: a Magyar Társadalomkutató nevű intézet volt a 2022-es választás előtt a legpontosabb kutatóintézet.
Zsiday Viktor egyenesen kijelentette, hogy a magyar miniszterelnök világpolitikai tényezővé vált az elmúlt években.
Zsiday Viktor, – aki nemrég bejelentette, hogy visszavonul a portfoliókezeléstől – a napokban a telexes Fábián Tamás vendége volt. Bár Fábián ironizálni próbált Orbán Viktor miniszterelnökön, Zsiday alaposan helyretette. Minderre Deák Dániel, a XXI. Század Intézt vezető elemzője hívta fel a figyelmet közösségi oldalán.
Úgy került elő a magyar kormányfő neve, hogy mint fontos európai vezető Donald Trumpnál járt, és két dolgot is bejelentett. Zsiday Viktor kiérezte a hangsúlyból az iróniát, és itt közbevágott. Úgy fogalmazott:
Orbán Viktor tényleg fontos. Ő világpolitikai tényezővé vált az elmúlt években.
Bármennyire is sokan szeretnék ezt lekicsinyelni”.
Sőt, a műsorban valamivel később az is elhangzott, hogy az emberek a Fidesz a győzelmére számítanak, miközben Magyar Péter pártja megtorpant. Fábián másik vendége arra hívta fel a figyelmet, hogy javulni kezdett a közhangulat azzal kapcsolatban, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek-e dolgok.
A másik stúdióvendég arra is felhívta a figyelmet, hogy megfordult az a mutató, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os választást. Itt a nyilatkozó kiemelte, hogy nem arról van feltétlen szó, hogy egy adott személy kire voksol majd, hanem, hogy a közvetlen környezetében mit hall. Illetve arra is kitért, hogy
a közvélemény-kutatók mérései alapján is úgy tűnik, hgy megállt a Tisza Párt növekedése.
Deák ennél a pontnál emlékeztetett a Magyar Társadalomkutató legfrissebb adataira, mely szerint a Fidesz 51, míg a Tisza 38 százalékon áll. A vezető elemző leszögezte, hogy 2022-ben a Társadalomkutató adta a legpontosabb mérési eredményeket.
A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:
