deák dániel fidesz zsiday viktor Magyar Péter Fábián Tamás telex vendég választás orbán viktor

Ez fájhatott a Telex újságírójának: megpróbálta lealázni Orbán Viktort, a saját vendégei tették helyre (VIDEÓ)

2025. december 23. 12:31

Zsiday Viktor egyenesen kijelentette, hogy a magyar miniszterelnök világpolitikai tényezővé vált az elmúlt években.

null

Zsiday Viktor, – aki nemrég bejelentette, hogy visszavonul a portfoliókezeléstől – a napokban a telexes Fábián Tamás vendége volt. Bár Fábián ironizálni próbált Orbán Viktor miniszterelnökön, Zsiday alaposan helyretette. Minderre Deák Dániel, a XXI. Század Intézt vezető elemzője hívta fel a figyelmet közösségi oldalán.

Úgy került elő a magyar kormányfő neve, hogy mint fontos európai vezető Donald Trumpnál járt, és két dolgot is bejelentett. Zsiday Viktor kiérezte a hangsúlyból az iróniát, és itt közbevágott. Úgy fogalmazott:

Orbán Viktor tényleg fontos. Ő világpolitikai tényezővé vált az elmúlt években.

Bármennyire is sokan szeretnék ezt lekicsinyelni”.

Sőt, a műsorban valamivel később az is elhangzott, hogy az emberek a Fidesz a győzelmére számítanak, miközben Magyar Péter pártja megtorpant. Fábián másik vendége arra hívta fel a figyelmet, hogy javulni kezdett a közhangulat azzal kapcsolatban, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek-e dolgok. 

Egyre jobban „apad” a Tisza

A másik stúdióvendég arra is felhívta a figyelmet, hogy megfordult az a mutató, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os választást. Itt a nyilatkozó kiemelte, hogy nem arról van feltétlen szó, hogy egy adott személy kire voksol majd, hanem, hogy a közvetlen környezetében mit hall. Illetve arra is kitért, hogy 

a közvélemény-kutatók mérései alapján is úgy tűnik, hgy megállt a Tisza Párt növekedése.

Deák ennél a pontnál emlékeztetett a Magyar Társadalomkutató legfrissebb adataira, mely szerint a Fidesz 51, míg a Tisza 38 százalékon áll. A vezető elemző leszögezte, hogy 2022-ben a Társadalomkutató adta a legpontosabb mérési eredményeket. 

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook/Fábián Tamás

Összesen 7 komment

Reszelő Aladár
2025. december 23. 13:07
Ahogy haladunk egyre közelebb a választásokhoz, úgy lesz egyre fontosabb a döntésben, hogy egy potens és kormányképes, a hatalmat gyakorolni tudó csapatot választunk-e. Ahogy közeleg az esküvő napja, úgy nőnek a kételyek, hogy vajon megéri-e a bulikirályhoz hozzámenni, akivel lehet nagyokat partizni, drága hotelekbe járni, nagyokat zabálni és szeretkezni, egyik napról a másikra él senki sem tudja miből. Vagy ott van a másik, aki kicsit uncsibb, kicsit szürkébb, de azért alapvetően nyugisabb, nagyon jó melója van és apaként is főnyeremény lenne.
jetilovag
2025. december 23. 13:06
felénk hiába strandolnak a tiszások...a kutya nem kíváncsi rájuk.....én basztatom őket...odabiciklizek, mi van? szoptok?..köcsögök...emeljetek adót bazdmeg!..rüheljük fukrajnát!..hajrá Putyin!...aztán bemutatok nekik egy nagy faszt..oszt röhögve odébbálok.....azok a nyomorultak meg fintorognak,pislognak.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
mivivi
•••
2025. december 23. 13:03 Szerkesztve
A NATO nevű terrorszervezet pénzeli szervezetten szerintem az álmagyar ellenzéket.
Vata Aripeit
2025. december 23. 12:55
A tiszapárt soha nem vezetett, és semmi sem fordult meg, max a fosban a kanál
