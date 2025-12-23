Ez fájhatott a Telex újságírójának: megpróbálta lealázni Orbán Viktort, a saját vendégei tették helyre (VIDEÓ)

Sőt, a műsorban valamivel később az is elhangzott, hogy az emberek a Fidesz a győzelmére számítanak, miközben Magyar Péter pártja megtorpant. Fábián másik vendége arra hívta fel a figyelmet, hogy javulni kezdett a közhangulat azzal kapcsolatban, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek-e dolgok.

Egyre jobban „apad” a Tisza

A másik stúdióvendég arra is felhívta a figyelmet, hogy megfordult az a mutató, hogy ki fogja megnyerni a 2026-os választást. Itt a nyilatkozó kiemelte, hogy nem arról van feltétlen szó, hogy egy adott személy kire voksol majd, hanem, hogy a közvetlen környezetében mit hall. Illetve arra is kitért, hogy

a közvélemény-kutatók mérései alapján is úgy tűnik, hgy megállt a Tisza Párt növekedése.

Deák ennél a pontnál emlékeztetett a Magyar Társadalomkutató legfrissebb adataira, mely szerint a Fidesz 51, míg a Tisza 38 százalékon áll. A vezető elemző leszögezte, hogy 2022-ben a Társadalomkutató adta a legpontosabb mérési eredményeket.