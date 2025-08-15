Nem várhattak tovább: a kormányhivatal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében

Ez nem Karácsony Gergelyék hete: újabb busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben (VIDEÓ)
A szerdai esethez hasonlóan nagy lángokkal égett a jármű.
A BKV Zrt. csütörtökön közölte, hogy a társaság azonnali, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszán.
Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – írja a BFKH a közleményében.
Aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát. Ezért a kormányhivatal vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is
– teszik hozzá a közleményben.
A BKV Zrt. csütörtökön közölte, hogy a társaság azonnali, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszán, miután két nap alatt két jármű kigyulladt, egy harmadiknál pedig füstölt a motortér.
A BKV közlése szerint egyik esetben sem sérült meg senki, és az eddigi vizsgálatok szerint nincs műszaki vagy üzemeltetési összefüggés a történtek között. Továbbá azt is kihangsúlyozták, hogy az ellenőrzések kiterjednek az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is.
Soron kívül vizsgálják át a BKV állományának összes buszát.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Kovács Tamás