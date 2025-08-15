Ft
BKV Budapest Főváros Kormányhivatala autóbusz utas jármű

Nem várhattak tovább: a kormányhivatal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében

2025. augusztus 15. 15:52

A BKV Zrt. csütörtökön közölte, hogy a társaság azonnali, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszán.

2025. augusztus 15. 15:52
null

Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – írja a BFKH a közleményében.

Aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát. Ezért a kormányhivatal vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is

– teszik hozzá a közleményben.

A BKV Zrt. csütörtökön közölte, hogy a társaság azonnali, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszán, miután két nap alatt két jármű kigyulladt, egy harmadiknál pedig füstölt a motortér. 

A BKV közlése szerint egyik esetben sem sérült meg senki, és az eddigi vizsgálatok szerint nincs műszaki vagy üzemeltetési összefüggés a történtek között. Továbbá azt is kihangsúlyozták, hogy az ellenőrzések kiterjednek az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Kovács Tamás

pankotaidili-2
2025. augusztus 15. 16:39
Vitézy ratyi Dávid persze ki másra kenné mint a kormányra ezt is.. A karbantartás elmaradása is a Fidesz sara vajon? A lerohadó csődváros, a rengeteg szemét, a hajléktalanok és drogosok elszaporodása, a közlekedési káosz is? A liberális retardáltak ennyire képesek.. amihez nyúlnak tönkremegy.. Ha mindenért a kormány a hibás ti mi a faxnak vagytok? Mit csináltok? Lehet tudni?
fidelcastro
2025. augusztus 15. 16:24
gullwing 2025. augusztus 15. 16:13 Érdekes a környezetemben egyetlen gázolajos autó SEM gyulladt ki az elmúlt évtizedekben.... Vajon miért?! Mert a környzetedben csak birkák meg kecskék vannak.
fidelcastro
2025. augusztus 15. 16:22
A kormányhivatal elrendelte már a vizsgálatot a rákosrendezői elbaszott MÁV építkezéssel kapcsolatban?
stormy
2025. augusztus 15. 16:21
milyen gyártányúak a buszok?
