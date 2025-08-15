Nem várhattak tovább: a kormányhivatal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében

Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében – írja a BFKH a közleményében.

Aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát. Ezért a kormányhivatal vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is

– teszik hozzá a közleményben.

A BKV Zrt. csütörtökön közölte, hogy a társaság azonnali, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszán, miután két nap alatt két jármű kigyulladt, egy harmadiknál pedig füstölt a motortér.