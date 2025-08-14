Ft
BKV autóbusz Budapest tűzeset BKK

Ez nem Karácsony Gergelyék hete: újabb busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 09:11

A szerdai esethez hasonlóan nagy lángokkal égett a jármű.

2025. augusztus 14. 09:11
null

Csütörtök reggel kigyulladt egy autóbusz Budapest XII. kerületében, az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél – közölte a katasztrófavédelem. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.

A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalomkorlátozás a helyszíni munkák befejezéséig érvényben marad. Az eset során személyi sérülésről nem érkezett információ.

A BKK Info Facebook-oldalon azt írták: a 8E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a BAH-csomópont és az Eper utca közötti megállókat, és az 59-es villamospótló autóbusz sem érinti a Márton Áron tér és a Süveg utca megállót.

Ahogy arról beszámoltunk, szerdán az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán égett ki teljesen egy 16-os jelzésű autóbusz, amelynek lángjai egy közeli épületre is átterjedtek.

„Újabb busz gyulladt ki ma reggel – ezúttal a Németvölgyi úton. Reméljük, hogy senki nem sérült meg! Ez nem normális, nem szabadna megtörténnie” – írta az esetet követően Orbán Balázs a Facebook-oldalán

Hol van ilyenkor a főpolgármester?”

– tette fel a kérdést a politikus. 

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

