Nem elírás: jöhetnek az önvezető taxik Budapestre – így alakul majd át az ágazat

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Főtaxi tulajdonosi szerkezetének egyszerűsítése mellett a jövőre készül Nagy Elek: tovább szűkül a versenyzők száma a taxispiacon, és jönnek az önvezető autók.
Nagy Elek egyszerűsítette a Főtaxi tulajdonosi szerkezetét: az Immotus Zrt. kikerült a cégből, így a vállalat közvetlenebbül a családi vagyonkezelőhöz köthető Lexholding irányítása alá került – írja a HVG. A lépést a tulajdonos a struktúra átláthatóbbá tételével és a márka megújításával indokolta.
Az üzletember – aki egyben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is – szerint a hazai taxispiacon jelentős átrendeződés zajlik: az elmúlt évben több társaság megszűnt, miközben a Főtaxi stabil szereplő maradt mintegy 1500 sofőrrel. Úgy véli, az Uber és a Bolt mögött akár a második helyet is megszerezheti a piacon, ahol magyar cégek közül már gyakorlatilag csak a Főtaxi és a City Taxi van jelen. A Főtaxi pozícióját erősítette az is, hogy leányvállalata az Uberrel együttműködve megnyerte a Budapest Airport repülőtéri fuvarjaira kiírt tendert.
Nagy Elek szerint a budapesti piac hosszú távon az Uber–Bolt–egy hagyományos szereplő modellje felé tart, és gazdaságosan működni legalább 1100 taxira van szükség.
Az üzletember a technológiai fejlesztéseket és a saját applikációt a túlélés kulcsának tartja,
hosszabb távon pedig az önvezető autók megjelenésére készül, amely szerinte 5–8 éven belül alapjaiban alakíthatja át az ágazatot.
