Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
főtaxi nagy elek önvezető autó bolt uber budapest

Nem elírás: jöhetnek az önvezető taxik Budapestre – így alakul majd át az ágazat

2026. január 09. 11:10

A Főtaxi tulajdonosi szerkezetének egyszerűsítése mellett a jövőre készül Nagy Elek: tovább szűkül a versenyzők száma a taxispiacon, és jönnek az önvezető autók.

2026. január 09. 11:10
null

Nagy Elek egyszerűsítette a Főtaxi tulajdonosi szerkezetét: az Immotus Zrt. kikerült a cégből, így a vállalat közvetlenebbül a családi vagyonkezelőhöz köthető Lexholding irányítása alá került – írja a HVG. A lépést a tulajdonos a struktúra átláthatóbbá tételével és a márka megújításával indokolta.

Az üzletember – aki egyben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is – szerint a hazai taxispiacon jelentős átrendeződés zajlik: az elmúlt évben több társaság megszűnt, miközben a Főtaxi stabil szereplő maradt mintegy 1500 sofőrrel. Úgy véli, az Uber és a Bolt mögött akár a második helyet is megszerezheti a piacon, ahol magyar cégek közül már gyakorlatilag csak a Főtaxi és a City Taxi van jelen. A Főtaxi pozícióját erősítette az is, hogy leányvállalata az Uberrel együttműködve megnyerte a Budapest Airport repülőtéri fuvarjaira kiírt tendert.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Nagy Elek szerint a budapesti piac hosszú távon az Uber–Bolt–egy hagyományos szereplő modellje felé tart, és gazdaságosan működni legalább 1100 taxira van szükség.

Az üzletember a technológiai fejlesztéseket és a saját applikációt a túlélés kulcsának tartja,

hosszabb távon pedig az önvezető autók megjelenésére készül, amely szerinte 5–8 éven belül alapjaiban alakíthatja át az ágazatot.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dupree
2026. január 09. 12:02
Ha máshol nem is de a taxiban jó lenne ez a verzió. Sokat járok így, hát nem kevés illegális dologgal foglalkoznak a sofőrök. Drogok, kurvák, van amelyik amúgy strici, szállítgatja a lányokat címekre, a bevételt pedig leveszi.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. január 09. 11:25
Lófaszt a retkes pofádba te szarevő címsegédíró! Hol engedélyezte a KPM, rendőrség? Hogy ragadnál az apádba ilyenek után!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!