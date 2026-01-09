Nem elírás: jöhetnek az önvezető taxik Budapestre – így alakul majd át az ágazat

Nagy Elek egyszerűsítette a Főtaxi tulajdonosi szerkezetét: az Immotus Zrt. kikerült a cégből, így a vállalat közvetlenebbül a családi vagyonkezelőhöz köthető Lexholding irányítása alá került – írja a HVG. A lépést a tulajdonos a struktúra átláthatóbbá tételével és a márka megújításával indokolta.

Az üzletember – aki egyben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is – szerint a hazai taxispiacon jelentős átrendeződés zajlik: az elmúlt évben több társaság megszűnt, miközben a Főtaxi stabil szereplő maradt mintegy 1500 sofőrrel. Úgy véli, az Uber és a Bolt mögött akár a második helyet is megszerezheti a piacon, ahol magyar cégek közül már gyakorlatilag csak a Főtaxi és a City Taxi van jelen. A Főtaxi pozícióját erősítette az is, hogy leányvállalata az Uberrel együttműködve megnyerte a Budapest Airport repülőtéri fuvarjaira kiírt tendert.